200MP బ్యాక్, 50MP సెల్ఫీ కెమెరాలతో వివో కొత్త ఫోన్- ధర ఎంతో తెలుసా?
భారత మార్కెట్లో "వివో V60e 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : October 7, 2025 at 1:57 PM IST
Hyderabad: వివో భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ పేరు "వివో V60e 5G". ఈ ఫోన్ను కంపెనీ చాలా కాలం క్రితం టీజ్ చేసింది. ఇది స్లిమ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది. దీని అత్యంత స్పెషాలిటీ దాని కెమెరా సెటప్లో ఉంది. ఇది 200MP మెయిన్ కెమెరాతో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. అదనంగా సెల్ఫీలు, గ్రూప్ సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం కంపెనీ 50MP సెల్ఫీ కెమెరాను అందించింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
డిజైన్: ఈ కొత్త "వివో V60e 5G" డిజైన్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో విడుదల చేసిన "వివో V60" మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో పైన చెప్పినట్లుగా రెండు కెమెరా సెన్సార్లను కలిగి ఉన్న పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంది.
What you manifested is happening for real. This festive season will be your slay-season with vivo V60e. Hurry to get amazing offers!— vivo India (@Vivo_India) October 7, 2025
Prebook now! https://t.co/70kFJ7bzAe#vivoV60e #PortraitSoPro #SlayEveryDetail pic.twitter.com/q98ghLhwg7
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రెండు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:
- ఎలైట్ పర్పుల్
- నోబుల్ గోల్డ్
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), 30x జూమ్కు మద్దతు ఇచ్చే 200MP ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. రెండవ వెనుక కెమెరాలో 8MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం కంపెనీ ఇందులో 50MP గ్రూప్ సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా అందించింది. దీని ఫ్రంట్ కెమెరా 90-డిగ్రీల వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ వాటర్, డస్ట్ నుంచి రక్షణనందించే IP68, IP69 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్టచ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై నడుస్తుంది. ఈ OS వినియోగదారులకు AI క్యాప్షన్లు, స్మార్ట్ కాల్ అసిస్టెంట్తో సహా అనేక AI-బేస్డ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్కు ఐదేళ్లపాటు అప్గ్రేడ్లు, సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఇది Google Gemini సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది.
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.77-inch quad-curved AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 7360 Turbo
|Rear Camera
|200MP + 8MP ultrawide lens
|Front Camera
|50MP
|Battery
|6,500mAh
|Charging capacity
|90W
|Operating system (OS)
|FuntouchOS based on Android 15
వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: రూ. 29,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: రూ. 31,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: రూ. 33,999
|RAM + Storage
|Price
|Colour options
|Availability
|8GB + 128GB
|Rs 29,999
Elite Purple
Noble Gold
Vivo e-store
Flipkart
Amazon