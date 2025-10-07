ETV Bharat / technology

200MP బ్యాక్, 50MP సెల్ఫీ కెమెరాలతో వివో కొత్త ఫోన్- ధర ఎంతో తెలుసా?

భారత మార్కెట్​లో "వివో V60e 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Vivo V60e Launched in India with 200MP Main and 50MP Selfie Camera
Vivo V60e Launched in India with 200MP Main and 50MP Selfie Camera (Photo Credit- Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: వివో భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ పేరు "వివో V60e 5G". ఈ ఫోన్‌ను కంపెనీ చాలా కాలం క్రితం టీజ్ చేసింది. ఇది స్లిమ్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. దీని అత్యంత స్పెషాలిటీ దాని కెమెరా సెటప్​లో ఉంది. ఇది 200MP మెయిన్ కెమెరాతో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. అదనంగా సెల్ఫీలు, గ్రూప్ సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్‌ల కోసం కంపెనీ 50MP సెల్ఫీ కెమెరాను అందించింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

డిజైన్: ఈ కొత్త "వివో V60e 5G" డిజైన్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో విడుదల చేసిన "వివో V60" మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో పైన చెప్పినట్లుగా రెండు కెమెరా సెన్సార్లను కలిగి ఉన్న పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంది.

కలర్​ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను రెండు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • ఎలైట్ పర్పుల్
  • నోబుల్ గోల్డ్

కెమెరా సెటప్:ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), 30x జూమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 200MP ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. రెండవ వెనుక కెమెరాలో 8MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం కంపెనీ ఇందులో 50MP గ్రూప్ సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా అందించింది. దీని ఫ్రంట్ కెమెరా 90-డిగ్రీల వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ వాటర్, డస్ట్ నుంచి రక్షణనందించే IP68, IP69 రేటింగ్​ బిల్డ్​ క్వాలిటీతో వస్తుంది.

Vivo V60e
Vivo V60e (Photo Credit- Vivo)

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ఫన్‌టచ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై నడుస్తుంది. ఈ OS వినియోగదారులకు AI క్యాప్షన్‌లు, స్మార్ట్ కాల్ అసిస్టెంట్‌తో సహా అనేక AI-బేస్డ్ ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్​కు ఐదేళ్లపాటు అప్‌గ్రేడ్‌లు, సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఇది Google Gemini సపోర్ట్​తో కూడా వస్తుంది.

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.77-inch quad-curved AMOLED
ProcessorMediaTek Dimensity 7360 Turbo
Rear Camera200MP + 8MP ultrawide lens
Front Camera50MP
Battery6,500mAh
Charging capacity90W
Operating system (OS)FuntouchOS based on Android 15

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: రూ. 29,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: రూ. 31,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: రూ. 33,999
RAM + StoragePriceColour optionsAvailability
8GB + 128GBRs 29,999

Elite Purple

Noble Gold

Vivo e-store

Flipkart

Amazon

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO V60E PRICE IN INDIAVIVO V60E 5G INDIA LAUNCHVIVO V60E 5G FEATURESVIVO V60E 5G SPECSVIVO V60E LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.