ZEISS ఆప్టిక్స్‌తో 'వివో V60' లాంఛ్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా? - VIVO V60 LAUNCHED IN INDIA

మార్కెట్​లోకి 'వివో V60' స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేసిందోచ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Vivo V60 Launched in India
Vivo V60 Launched in India (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 2:41 PM IST

5 Min Read

Vivo V60 Launched in India: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "వివో V60" స్మార్ట్​ఫోన్​ భారత మార్కెట్​లో లాంఛ్ అయింది. ఈ ఫోన్​లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్ ఉంది. ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ సోనీ కెమెరా సెన్సార్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్​లో 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్​లోని అన్ని కెమెరాలు ZEISS సహకారంతో తయారు చేశారు. ఈ కారణంగా దీని కెమెరా ఫీచర్లు, క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

వివో V60 స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.77-అంగుళాల క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 41° గోల్డెన్ ఆర్క్ కర్వ్‌తో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: కంపెనీ ప్రాసెసర్ కోసం ఈ కొత్త ఫోన్​లో క్వాల్​కామ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్​ను అందించింది. ఇది 16GB వరకు RAM, 512GB వరకు స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

Vivo V60 Has Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 chipset
Vivo V60 Has Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 chipset (Photo Credit- Vivo)

బ్యాటరీ: ఇందులో 6500mAh బ్యాటరీ ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15 ఆధారంగా FunTouch OS 15పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కంపెనీ 4 సంవత్సరాల OS అప్డేట్స్, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68, IP69 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉంది.

కెమెరా సెటప్: కంపెనీ ఈ ఫోన్​లో ZEISS కెమెరా ఆప్టిక్స్‌​ను అందించింది. ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50MP ZEISS OIS ప్రధాన కెమెరా (సోనీ IMX766 సెన్సార్) ఉంది. దీని రెండవ కెమెరా 50MP ZEISS టెలిఫొటో కెమెరా (సోనీ IMX882 సెన్సార్)తో వస్తుంది. ఇది 3x ఆప్టికల్, 10x హైబ్రిడ్ జూమ్ సపోర్ట్​తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మూడవ వెనక కెమెరా 8MP ZEISS అల్ట్రా వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా సెన్సార్‌తో వస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ 50MP ZEISS గ్రూప్ సెల్ఫీ కెమెరాను అందించింది. ఇది 92° ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆటోఫోకస్ ఫీచర్‌తో వస్తుంది.

ఈ ఫోన్ ముందు, వెనక కెమెరాలతో 4K వీడియో రికార్డింగ్ చేయవచ్చు. పోర్ట్రెయిట్ ఫీచర్‌ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ ఫోన్ కెమెరాలో ZEISS మల్టీఫోకల్ పోర్ట్రెయిట్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు 23mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm ఫోకల్ లెంగ్త్‌లలో పోర్ట్రెయిట్ ఇమేజ్​లను తీసుకోవచ్చు. వీటితో పాటు ఈ ఫోన్‌లో మరో ప్రత్యేక ఫీచర్ ఉంది. దీనిని కంపెనీ "వివో V60" ఇండియన్ మోడల్‌లో మాత్రమే అందించింది. ఈ ఫీచర్ పేరు "Wedding vLog2". ఈ ప్రత్యేక ఫీచర్ కేవలం సింగిల్ ట్యాప్‌తో సోషల్ మీడియా రెడీ వెడ్డింగ్ వీడియోను సృష్టిస్తుంది.

AI ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్‌లో AI ఫోర్ సీజన్ పోర్ట్రెయిట్, AI ఇమేజ్ ఎక్స్‌పాండర్, AI మ్యాజిక్ మూవ్, AI స్మార్ట్ కాల్ అసిస్టెంట్, AI క్యాప్షన్స్, AI స్పామ్ కాల్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఈ ఫోన్‌లో ప్రీ-ఇన్‌స్టాల్డ్ జెమిని యాప్, జెమిని లైవ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ స్లిమ్ డిజైన్​తో లైట్​వెయిట్​గా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ కెమెరా మాడ్యూల్ కూడా దాని వెనక ప్యానెల్‌లో 9% కంటే తక్కువ స్థలాన్నే ఆక్రమించింది.

CategoryDescription
Display6.77 inch quad-curve AMOLED, 5000 nits peak brightness, 41° golden arc curve
ProcessorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4
RAM and StorageMax 16GB RAM and 512GB storage
Battery6500 mAh, 90W FlashCharge support
Operating systemFunTouch OS 15 based on Android 15
Dust and water resistanceIP68 and IP69 rating
Screen protectionDiamond Shield Glass (co-developed with Schott), 37% better drop resistance
Camera systemCo-engineered quad camera setup with ZEISS
Main camera50MP ZEISS OIS Main Camera (Sony IMX766 Sensor)
Telephoto camera50MP ZEISS Telephoto Camera (Sony IMX882 Sensor), 3x Optical and 10x Hybrid Zoom
Ultra wide camera8MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera
Front camera50MP ZEISS Group Selfie Camera, 92° Field of View, Autofocus
Video recording4K video recording on both front and rear cameras
Portrait featuresZEISS Multifocal Portrait (23mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm)
Exclusive featureWedding vLog2 (specially for India), social media ready wedding video in one tap
AI FeaturesAI Four Season Portrait, AI Image Expander, AI Magic Move, AI Smart Call Assistant, AI Captions, AI Spam Call Protection
Google GeminiPre-installed Gemini app, Gemini Live support
Design and color optionsMist Gray (0.753 cm thickness), Moonlit Blue, Auspicious Gold
Weight and profileExtremely slim and light, premium finish
Camera moduleCovers less than 9% of the back panel
Long term support4 years of OS updates and 6 years of security updates

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను నాలుగు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 36,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 38,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 40,999
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 45,999

కలర్ ఆప్షన్స్​: ఈ ఫోన్ మూడు కలర్ ఆప్షన్స్​లో లభిస్తుంది.

Vivo V60 Colour Options
Vivo V60 Colour Options (Photo Credit- Vivo)
  • ఆస్పిషస్ గోల్డ్
  • మూన్‌లైట్ బ్లూ
  • మిస్ట్ గ్రే

ఆఫర్లు, సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్​పై వివో ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లపై అనేక ప్రత్యేక ఆఫర్​లను ప్రకటించింది. వీటిని మీరు వివో అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇకపోతే భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 19, 2025 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

