వివో Y31 సిరీస్ వచ్చేశాయ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారత మార్కెట్లోకి "వివో Y31", "వివో Y31 ప్రో"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : September 15, 2025 at 4:21 PM IST
Vivo Unveils Y31 Series: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త Y31 సిరీస్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో "వివో Y31", "వివో Y31 ప్రో" మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 44W స్మార్ట్ ఫ్లాష్ఛార్జ్తో 6500mAh బ్యాటరీ, 5 సంవత్సరాల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది. వెట్-హ్యాండ్ టచ్, వన్-ట్యాప్ వాటర్/డస్ట్ ఎజెక్షన్ వంటి ఫీచర్లతో IP68 & IP69 సర్టిఫైడ్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ను కలిగి ఉన్నాయి.
ధరల వివరాలు:
1. వివో Y31:
వేరియంట్లు: ఇది మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499
2. వివో Y31 ప్రో:
వేరియంట్లు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లు Flipkart, vivo India e-storeతో పాటు అన్ని భాగస్వామి రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతోపాటు SBI కార్డ్, DBS, IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, BOB కార్డ్పై కంపెనీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- రూ. 1500 వరకు ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ లేదా 8 నెలల జీరో డౌన్ పేమెంట్ (ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై మాత్రమే)
- Jio వినియోగదారులకు 2 నెలల పాటు 10 OTT యాప్లకు ఉచిత ప్రీమియం యాక్సెస్ (రూ. 1199 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్పై వర్తిస్తుంది)
- V-షీల్డ్ ప్రొటెక్షన్