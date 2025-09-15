ETV Bharat / technology

వివో Y31 సిరీస్‌ వచ్చేశాయ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

భారత మార్కెట్​లోకి "వివో Y31", "వివో Y31 ప్రో"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!

Vivo Unveils Y31 Series
Vivo Unveils Y31 Series (Photo Credit- Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 4:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vivo Unveils Y31 Series: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన కొత్త Y31 సిరీస్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో "వివో Y31", "వివో Y31 ప్రో" మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి 44W స్మార్ట్ ఫ్లాష్‌ఛార్జ్‌తో 6500mAh బ్యాటరీ, 5 సంవత్సరాల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది. వెట్-హ్యాండ్ టచ్, వన్-ట్యాప్ వాటర్/డస్ట్ ఎజెక్షన్ వంటి ఫీచర్లతో IP68 & IP69 సర్టిఫైడ్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్​ను కలిగి ఉన్నాయి.

ధరల వివరాలు:

1. వివో Y31:

వేరియంట్లు: ఇది మార్కెట్​లో రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499

2. వివో Y31 ప్రో:

వేరియంట్లు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999

సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు Flipkart, vivo India e-storeతో పాటు అన్ని భాగస్వామి రిటైల్ స్టోర్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతోపాటు SBI కార్డ్, DBS, IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్, యెస్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, ఫెడరల్ బ్యాంక్, BOB కార్డ్‌పై కంపెనీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • రూ. 1500 వరకు ఇన్​స్టంట్ క్యాష్‌బ్యాక్ లేదా 8 నెలల జీరో డౌన్ పేమెంట్ (ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై మాత్రమే)
  • Jio వినియోగదారులకు 2 నెలల పాటు 10 OTT యాప్‌లకు ఉచిత ప్రీమియం యాక్సెస్ (రూ. 1199 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్‌పై వర్తిస్తుంది)
  • V-షీల్డ్ ప్రొటెక్షన్

For All Latest Updates

TAGGED:

VIVO UNVEILS Y31 SERIESVIVO Y31 PRICE IN INDIAVIVO Y31 PROVIVO Y31 PRO SPECSVIVO Y31 SERIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.