కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- జస్ట్ ఇప్పుడే వివో నయా ఫోన్ లాంఛ్​- ఓసారి చూసేయండి! - VIVO T4 PRO LAUNCHED IN INDIA

మార్కెట్​లోకి "వివో T4 ప్రో 5G"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Vivo T4 Pro Launched in India
Vivo T4 Pro Launched in India (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read

Vivo T4 Pro 5G Launched in India: వివో నుంచి కొత్త 5G స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "వివో T4 ప్రో". ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ట్రిపుల్​ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 3x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా ఉంది. ఇది 90W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​తో 6,500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ప్రాసెసర్​ కోసం కంపెనీ ఈ ఫోన్​లో ఆక్టా కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్​ను అందించింది. ఇది 12GB వరకు RAMతో వస్తుంది. వీటితో పాటు ఇది అనేక ఏఐ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇక డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఈ ఫోన్​ IP68+IP69 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉందని వివో తెలిపింది.

Vivo T4 Pro 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్​లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.27,999

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.29,999

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.31,999

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది భారత మార్కెట్​లో రెండు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

Vivo T4 Pro 5G Comes in Two Colour Options.
Vivo T4 Pro 5G Comes in Two Colour Options. (Photo Credit- Flipkart)
  • నైట్రో బ్లూ
  • బ్లేజ్ గోల్డ్

Vivo T4 Pro 5G ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​పై ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. కస్టమర్లు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా దీనిపై రూ. 3,000 ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్ లేదా రూ. 3,000 విలువైన ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లతో ఈ పరికరం ప్రారంభ ధర 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌కు రూ. 24,999, 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్‌కు రూ. 26,999, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌కు రూ. 28,999కి చేరుకుంటుంది.

VariantPriceBank Offer / Exchange BonusFinal Effective Price
8GB + 128GBRs 27,999Rs 3,000Rs 24,999
8GB + 256GBRs 29,999Rs 3,000Rs 26,999
12GB + 256GBRs 31,999Rs 3,000Rs 28,999

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "వివో T4 ప్రో 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ ఆగస్టు 29, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు వివో ఇండియా వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

Vivo T4 Pro 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.77-అంగుళాల క్వాడ్ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2392 x 1080p రిజల్యూషన్, 1,500 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్, HDR10+ సర్టిఫికేషన్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఇది 4nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 12GB వరకు RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.
  • బ్యాటరీ: ఇందులో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50MP సోనీ మెయిన్ కెమెరా, 3x జూమ్‌తో 50MP సోనీ పెరిస్కోప్ కెమెరా, 2MP బోకె కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ తన విభాగంలో 3x పెరిస్కోప్ జూమ్‌ను కలిగి ఉన్న మొదటి ఫోన్ అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇకపోతే సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఈ ఫోన్ 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఇది IP68, IP69 దుమ్ము, నీటి నిరోధక రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15 ఆధారిత FuntouchOS 15పై నడుస్తుంది. దీనితో 4 సంవత్సరాల OS అప్డేట్స్, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్​ అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
  • మందం, బరువు: ఈ కొత్త "వివో T4 ప్రో 5G" ఫోన్ 7.53mm మందంతో 192 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

