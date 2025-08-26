Vivo T4 Pro 5G Launched in India: వివో నుంచి కొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "వివో T4 ప్రో". ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX882 3x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా ఉంది. ఇది 90W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఈ ఫోన్లో ఆక్టా కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్సెట్ను అందించింది. ఇది 12GB వరకు RAMతో వస్తుంది. వీటితో పాటు ఇది అనేక ఏఐ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇక డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఈ ఫోన్ IP68+IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉందని వివో తెలిపింది.
Vivo T4 Pro 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.27,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.29,999
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.31,999
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- నైట్రో బ్లూ
- బ్లేజ్ గోల్డ్
Vivo T4 Pro 5G ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ ఫోన్పై ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. కస్టమర్లు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా దీనిపై రూ. 3,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లేదా రూ. 3,000 విలువైన ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లతో ఈ పరికరం ప్రారంభ ధర 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్కు రూ. 24,999, 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్కు రూ. 26,999, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్కు రూ. 28,999కి చేరుకుంటుంది.
|Variant
|Price
|Bank Offer / Exchange Bonus
|Final Effective Price
|8GB + 128GB
|Rs 27,999
|Rs 3,000
|Rs 24,999
|8GB + 256GB
|Rs 29,999
|Rs 3,000
|Rs 26,999
|12GB + 256GB
|Rs 31,999
|Rs 3,000
|Rs 28,999
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "వివో T4 ప్రో 5G" స్మార్ట్ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ ఆగస్టు 29, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు వివో ఇండియా వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.
Vivo T4 Pro 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో 6.77-అంగుళాల క్వాడ్ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2392 x 1080p రిజల్యూషన్, 1,500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, HDR10+ సర్టిఫికేషన్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: ఇది 4nm స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 12GB వరకు RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
- బ్యాటరీ: ఇందులో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50MP సోనీ మెయిన్ కెమెరా, 3x జూమ్తో 50MP సోనీ పెరిస్కోప్ కెమెరా, 2MP బోకె కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ తన విభాగంలో 3x పెరిస్కోప్ జూమ్ను కలిగి ఉన్న మొదటి ఫోన్ అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇకపోతే సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ ఫోన్ 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది.
- రెసిస్టెన్సీ: ఇది IP68, IP69 దుమ్ము, నీటి నిరోధక రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15 ఆధారిత FuntouchOS 15పై నడుస్తుంది. దీనితో 4 సంవత్సరాల OS అప్డేట్స్, 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
- మందం, బరువు: ఈ కొత్త "వివో T4 ప్రో 5G" ఫోన్ 7.53mm మందంతో 192 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.