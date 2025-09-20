ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2025 at 3:57 PM IST

Hyderabad: మీరు వివో లేదా ఐకూ స్మార్ట్​ఫోన్​ను వినియోగిస్తున్నారా? అయితే మీకో అదిరే అప్డేట్. మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు త్వరలో కొత్త "Origin OS" ఇంటర్‌ఫేస్‌ను పొందుతాయి. అంటే ఇప్పుడున్న "Funtouch" ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ స్థానంలో కొత్త OS వస్తుందన్నమాట. మీరు ఈ కంపెనీలకు చెందిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను ఉపయోగిస్తుంటే అవి "Funtouch" ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో నడుస్తున్నాయని మీకు తెలిసే ఉంటుంది.

అయితే వివో, దాని సబ్-బ్రాండ్ ఐకూ ఇప్పుడున్న "Funtouch OS" స్థానంలో కొత్త OSని ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. నివేదికల ప్రకారం.. వివో తన వినియోగదారుల కోసం ఒక మేజర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌గ్రేడ్‌ను విడుదల చేస్తోంది. దీని పాత సాఫ్ట్‌వేర్‌ను విరమించుకుని కొత్తదాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. భారతీయ వినియోగదారులు కూడా ఈ కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌తో తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను ఉపయోగించగలరు.

వివో అక్టోబర్ 10న తన స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన చైనాలో "Origin OS 6" అనే కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ను విడుదల చేస్తోంది. ఈ ఓఎస్ "Android 16"పై ఆధారపడి ఉంటుంది. చైనాలోని చాలా వివో, ఐకూ ఫోన్‌లు ప్రస్తుతం "Android 15" ఆధారంగా పనిచేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయిన "Origin OS 5"పై నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కంపెనీ కొత్త తరం OSను విడుదల చేస్తోంది. దీనిని చైనాతో పాటు భారతదేశంలోనూ ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు సమాచారం.

వివో, ఐకూ ఫోన్‌ల కోసం కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్: భారతీయ టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ప్రకారం.. వివో, ఐకూ త్వరలో భారత మార్కెట్లో "Funtouch OS" స్థానంలో "Origin OS"ను ప్రవేశపెట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై వివో నుంచి ఇంకా అధికారిక వార్తలు రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్​లో వివో, ఐకూ ఫోన్‌లు "Origin OS 6" సాఫ్ట్‌వేర్‌ను స్వీకరిస్తాయని కచ్చితంగా చెప్పలేం.

అయితే కొంతకాలం క్రితం రెడ్డిట్ థ్రెడ్‌లో ఒక వినియోగదారుడు తాను వివో ఇండియాలో పనిచేస్తున్నానని, కంపెనీ త్వరలో భారతదేశంలో "Origin OS 6"ని విడుదల చేస్తుందని పేర్కొన్నాడు. అయితే ఆ యూజర్ భారతదేశంలో "Origin OS" లాంఛ్​ టైమ్​లైన్​ను అందించలేదు. అయితే ఈ కొత్త ఓఎస్ వివో, ఐకూ ఫోన్‌లలో అందుబాటులోకి వస్తే అది మొదట ప్రీమియం ఫోన్‌లలో కనిపిస్తుంది. తర్వాత మిడ్-రేంజ్, బడ్జెట్ ఫోన్‌లలో కనిపిస్తుంది అని చెబుతారు.

అటువంటి పరిస్థితిలో వివో తన అప్​కమింగ్ ప్రీమియం ఫోన్‌లైన "వివో X300" సిరీస్‌తో కొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అయితే చైనాలో అక్టోబర్ 10న "ఆండ్రాయిడ్ 16" ఆధారిత "Origin OS 6"ను ప్రారంభించనున్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ లేటెస్ట్ ఓఎస్‌తో లాంఛ్ అయ్యే మొదటి ఫోన్‌లు "వివో X300", "వివో X300 ప్రో" కావచ్చు.

కంపెనీ ఈ ఓఎస్‌ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేస్తే భారతీయ వినియోగదారులు చైనాలోని వినియోగదారుల మాదిరిగానే వివో, ఐకూ ఫోన్‌లలో అదే ఇంటర్‌ఫేస్‌ను పొందుతారు. ఇప్పుడు వివో భారతదేశంలో ఈ పరివర్తనను ఎప్పుడు, ఎలా అమలు చేస్తుందో చూడాలి.

