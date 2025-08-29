ETV Bharat / technology

విన్​ఫాస్ట్ "VF 6", "VF 7" ఎలక్ట్రిక్ SUVలు వచ్చేస్తున్నాయోచ్- డబ్బులు రెడీ చేసుకోండి! - VINFAST VF6 AND VF7

మరికొన్ని రోజుల్లోనే "VF 6", "VF 7" లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

VinFast VF6 and VF7 Electric SUVs
VinFast VF6 and VF7 Electric SUVs (Photo Credit- VinFast India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read

VinFast VF6 and VF7: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న విన్‌ఫాస్ట్ కొత్త "VF 6", "VF 7" ఎలక్ట్రిక్ SUVలు మరికొన్ని రోజుల్లోనే భారత్​లో విడుదల కాబోతున్నాయి. కంపెనీ ఈ రెండు కార్లను సెప్టెంబర్ 6, 2025న విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. విన్​ఫాస్ట్ వీటిని స్థానికంగా అసెంబుల్ చేస్తుంది. వీటిని తమిళనాడులోని తూత్తుకుడిలో తన అసెంబ్లీ ప్లాంట్​లో రూపొందిస్తుంది. ఈ కొత్త ఫ్యాక్టరీలో డిజైన్ చేసిన మొదటి కారు "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7".

ఇకపోతే ఈ వియత్నామీస్ కంపెనీ ఇటీవలే గుజరాత్​లోని సూరత్​లో తన మొదటి షోరూమ్‌ను ప్రారంభించి భారత్​కు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు తన "VF 6", "VF 7" అనే రెండు మోడల్స్​ను లాంఛ్​ చేసి అధికారికంగా భారతదేశంలో అరంగేట్రం చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పటికే అంటే జులై 15వ తేదీనే ఈ రెండు SUVల బుకింగ్​లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు రూ. 21,000 అడ్వాన్స్ అమౌంట్ చెల్లించి వీటిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (Photo Credit- VinFast India)

విన్‌ఫాస్ట్ VF 7 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ కొత్త "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7" పరిమాణం "విన్‌ఫాస్ట్ VF 6" కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా ఇది భారత మార్కెట్లో "మహింద్రా XEV 9e", "టాటా హారియర్ EV" వంటి వాహనాలతో పోటీ పడుతుంది. టాటా మోటార్స్ మాదిరిగానే "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7"ను కూడా కంపెనీ 2WD, 4WD కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందించనుంది. దీనిలో 70.8kWh బ్యాటరీ ప్యాక్​ లభిస్తుంది.

VinFast VF 7
VinFast VF 7 (Photo Credit- VinFast India)

అయితే దీని 2WD వెర్షన్ VF6 మాదిరిగా 201 bhp పవర్​ను ఉత్పత్తి చేసే ఫ్రంట్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. అదే సమయంలో దీని AWD వెర్షన్ రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి రెండు కలిపి 345 bhp పవర్, 500Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. విన్​ఫాస్ట్ "VF7" AWD వేరియంట్ WLTP రేంజ్ 431 km. అయితే FWD వెర్షన్ 450km రేంజ్​ను అందిస్తుంది.

ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: దీని ధర విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఈ "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7"ను రూ. 25 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షల ధరతో విడుదల చేయొచ్చు.

విన్‌ఫాస్ట్ VF6 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ చిన్న "విన్​ఫాస్ట్ VF6" గురించి చెప్పాలంటే కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని మార్కెట్లో మిడ్‌సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV సెగ్మెంట్‌లోకి ప్రవేశించపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ విభాగంలో ఇది "మహింద్రా BE 6", "టాటా కర్వ్ EV", "MG ZS EV", "హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్" వంటి కార్లతో పోటీ పడగలదు.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (Photo Credit- VinFast India)

ఈ అప్​కమింగ్ "VF6" 59.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది దానిలో ఇన్‌స్టాల్ అయి ఉన్న ఫ్రంట్ యాక్సిల్ మోటారుకు శక్తినిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 201 bhp పవర్​ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ARAI/MIDC రేంజ్ గణాంకాలు వెల్లడించనప్పటికీ 59.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్​తో ఇది WLTP-రేటెడ్ 480 km రేంజ్​ను అందించొచ్చు.

విన్‌ఫాస్ట్ VF6 ధర: కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని రూ. 20 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల మధ్య ధరతో విడుదల చేయొచ్చు.

VinFast VF6 and VF7: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న విన్‌ఫాస్ట్ కొత్త "VF 6", "VF 7" ఎలక్ట్రిక్ SUVలు మరికొన్ని రోజుల్లోనే భారత్​లో విడుదల కాబోతున్నాయి. కంపెనీ ఈ రెండు కార్లను సెప్టెంబర్ 6, 2025న విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. విన్​ఫాస్ట్ వీటిని స్థానికంగా అసెంబుల్ చేస్తుంది. వీటిని తమిళనాడులోని తూత్తుకుడిలో తన అసెంబ్లీ ప్లాంట్​లో రూపొందిస్తుంది. ఈ కొత్త ఫ్యాక్టరీలో డిజైన్ చేసిన మొదటి కారు "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7".

ఇకపోతే ఈ వియత్నామీస్ కంపెనీ ఇటీవలే గుజరాత్​లోని సూరత్​లో తన మొదటి షోరూమ్‌ను ప్రారంభించి భారత్​కు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు తన "VF 6", "VF 7" అనే రెండు మోడల్స్​ను లాంఛ్​ చేసి అధికారికంగా భారతదేశంలో అరంగేట్రం చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పటికే అంటే జులై 15వ తేదీనే ఈ రెండు SUVల బుకింగ్​లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు రూ. 21,000 అడ్వాన్స్ అమౌంట్ చెల్లించి వీటిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (Photo Credit- VinFast India)

విన్‌ఫాస్ట్ VF 7 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ కొత్త "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7" పరిమాణం "విన్‌ఫాస్ట్ VF 6" కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా ఇది భారత మార్కెట్లో "మహింద్రా XEV 9e", "టాటా హారియర్ EV" వంటి వాహనాలతో పోటీ పడుతుంది. టాటా మోటార్స్ మాదిరిగానే "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7"ను కూడా కంపెనీ 2WD, 4WD కాన్ఫిగరేషన్‌లలో అందించనుంది. దీనిలో 70.8kWh బ్యాటరీ ప్యాక్​ లభిస్తుంది.

VinFast VF 7
VinFast VF 7 (Photo Credit- VinFast India)

అయితే దీని 2WD వెర్షన్ VF6 మాదిరిగా 201 bhp పవర్​ను ఉత్పత్తి చేసే ఫ్రంట్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. అదే సమయంలో దీని AWD వెర్షన్ రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి రెండు కలిపి 345 bhp పవర్, 500Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. విన్​ఫాస్ట్ "VF7" AWD వేరియంట్ WLTP రేంజ్ 431 km. అయితే FWD వెర్షన్ 450km రేంజ్​ను అందిస్తుంది.

ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: దీని ధర విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఈ "విన్‌ఫాస్ట్ VF 7"ను రూ. 25 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షల ధరతో విడుదల చేయొచ్చు.

విన్‌ఫాస్ట్ VF6 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ చిన్న "విన్​ఫాస్ట్ VF6" గురించి చెప్పాలంటే కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని మార్కెట్లో మిడ్‌సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV సెగ్మెంట్‌లోకి ప్రవేశించపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ విభాగంలో ఇది "మహింద్రా BE 6", "టాటా కర్వ్ EV", "MG ZS EV", "హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్" వంటి కార్లతో పోటీ పడగలదు.

VinFast VF 6
VinFast VF 6 (Photo Credit- VinFast India)

ఈ అప్​కమింగ్ "VF6" 59.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది దానిలో ఇన్‌స్టాల్ అయి ఉన్న ఫ్రంట్ యాక్సిల్ మోటారుకు శక్తినిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 201 bhp పవర్​ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ARAI/MIDC రేంజ్ గణాంకాలు వెల్లడించనప్పటికీ 59.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్​తో ఇది WLTP-రేటెడ్ 480 km రేంజ్​ను అందించొచ్చు.

విన్‌ఫాస్ట్ VF6 ధర: కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని రూ. 20 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల మధ్య ధరతో విడుదల చేయొచ్చు.

For All Latest Updates

TAGGED:

VINFAST VF6 SPECIFICATIONSVINFAST VF7 SPECIFICATIONSVINFAST VF6 PRICEVINFAST VF7 PRICEVINFAST VF6 AND VF7

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అందానికి బాదం నూనె - ఇలా వాడితే జుట్టు సమస్యలూ పోతాయట!

కుజ దోషాలు పోగొట్టే స్కంద షష్టి- ఎలా పూజ చేసుకోవాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.