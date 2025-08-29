VinFast VF6 and VF7: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న విన్ఫాస్ట్ కొత్త "VF 6", "VF 7" ఎలక్ట్రిక్ SUVలు మరికొన్ని రోజుల్లోనే భారత్లో విడుదల కాబోతున్నాయి. కంపెనీ ఈ రెండు కార్లను సెప్టెంబర్ 6, 2025న విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. విన్ఫాస్ట్ వీటిని స్థానికంగా అసెంబుల్ చేస్తుంది. వీటిని తమిళనాడులోని తూత్తుకుడిలో తన అసెంబ్లీ ప్లాంట్లో రూపొందిస్తుంది. ఈ కొత్త ఫ్యాక్టరీలో డిజైన్ చేసిన మొదటి కారు "విన్ఫాస్ట్ VF 7".
ఇకపోతే ఈ వియత్నామీస్ కంపెనీ ఇటీవలే గుజరాత్లోని సూరత్లో తన మొదటి షోరూమ్ను ప్రారంభించి భారత్కు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు తన "VF 6", "VF 7" అనే రెండు మోడల్స్ను లాంఛ్ చేసి అధికారికంగా భారతదేశంలో అరంగేట్రం చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పటికే అంటే జులై 15వ తేదీనే ఈ రెండు SUVల బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు రూ. 21,000 అడ్వాన్స్ అమౌంట్ చెల్లించి వీటిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
విన్ఫాస్ట్ VF 7 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ కొత్త "విన్ఫాస్ట్ VF 7" పరిమాణం "విన్ఫాస్ట్ VF 6" కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా ఇది భారత మార్కెట్లో "మహింద్రా XEV 9e", "టాటా హారియర్ EV" వంటి వాహనాలతో పోటీ పడుతుంది. టాటా మోటార్స్ మాదిరిగానే "విన్ఫాస్ట్ VF 7"ను కూడా కంపెనీ 2WD, 4WD కాన్ఫిగరేషన్లలో అందించనుంది. దీనిలో 70.8kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ లభిస్తుంది.
అయితే దీని 2WD వెర్షన్ VF6 మాదిరిగా 201 bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేసే ఫ్రంట్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. అదే సమయంలో దీని AWD వెర్షన్ రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి రెండు కలిపి 345 bhp పవర్, 500Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. విన్ఫాస్ట్ "VF7" AWD వేరియంట్ WLTP రేంజ్ 431 km. అయితే FWD వెర్షన్ 450km రేంజ్ను అందిస్తుంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: దీని ధర విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఈ "విన్ఫాస్ట్ VF 7"ను రూ. 25 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షల ధరతో విడుదల చేయొచ్చు.
విన్ఫాస్ట్ VF6 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ చిన్న "విన్ఫాస్ట్ VF6" గురించి చెప్పాలంటే కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని మార్కెట్లో మిడ్సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV సెగ్మెంట్లోకి ప్రవేశించపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ విభాగంలో ఇది "మహింద్రా BE 6", "టాటా కర్వ్ EV", "MG ZS EV", "హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్" వంటి కార్లతో పోటీ పడగలదు.
ఈ అప్కమింగ్ "VF6" 59.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది దానిలో ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్న ఫ్రంట్ యాక్సిల్ మోటారుకు శక్తినిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 201 bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ARAI/MIDC రేంజ్ గణాంకాలు వెల్లడించనప్పటికీ 59.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తో ఇది WLTP-రేటెడ్ 480 km రేంజ్ను అందించొచ్చు.
విన్ఫాస్ట్ VF6 ధర: కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని రూ. 20 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల మధ్య ధరతో విడుదల చేయొచ్చు.