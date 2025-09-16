ETV Bharat / technology

టిక్​టాక్​పై US, చైనా మధ్య కీలక డీల్- ఇప్పుడు ఓనర్​షిప్ అమెరికా చేతిలోనే!

అమెరికాలో టిక్​టాక్ సేవలు- చైనాతో డీల్ కుదిరినట్లు వెల్లడి

US and China Framework Deal on TikTok Ownership
US and China Framework Deal on TikTok Ownership (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TikTok Latest Update: ప్రముఖ షార్ట్-వీడియో యాప్ టిక్‌టాక్‌ను అమెరికా నియంత్రణలో ఉన్న యాజమాన్యానికి మార్చేందుకు ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఒప్పందానికి వచ్చినట్లు అమెరికా, చైనా అధికారులు సోమవారం తెలిపారు. ఇది శుక్రవారం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్‌పింగ్ మధ్య జరిగిన వాణిజ్య చర్చల తర్వాత వెలువడింది.

ఈ మేరకు టిక్‌టాక్ US యూనిట్ ఇప్పుడు చైనీస్ కంపెనీ బైట్‌డాన్స్ (ByteDance) నుంచి US యాజమాన్యానికి మారుతుందని US ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ ధృవీకరించారు. ఈ ఒప్పందంలోని వాణిజ్య నిబంధనల వివరాలు బహిరంగంగా వెల్లడించనప్పటికీ ఇందుకు రెండు దేశాలు అంగీకారం తెలిపాయి. ఈ వార్తకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.

టిక్‌టాక్‌పై అమెరికా, చైనా మధ్య ఒప్పందం: ఈ ఒప్పందంలో టిక్‌టాక్ అల్గోరిథం, యూజర్ డేటాపై ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు. ఇది చైనాకు లాభసాటిగా ఉండటంతోపాటు తమ జాతీయ భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని అమెరికన్ బృందం స్పష్టం చేసింది. టిక్‌టాక్ మేధో సంపత్తి హక్కులను, ముఖ్యంగా అల్గోరిథంను ఉపయోగించడంపై రెండు దేశాలు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చాయని చైనాకు చెందిన వాంగ్ జింగ్టావ్ అన్నారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం అమెరికన్ యూజర్ డేటా, కంటెంట్ భద్రత బాధ్యతను విశ్వసనీయ భాగస్వామికి ఇవ్వాలని రెండు దేశాలు నిర్ణయించాయి.

టిక్‌టాక్ గురించి అమెరికా ఆందోళన చెందడం కొత్తేమీ కాదు. అమెరికాలో ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి ముందు బైడెన్ ప్రభుత్వం కూడా టిక్‌టాక్‌పై బైట్‌డాన్స్ నియంత్రణ సాధించే వరకు అమెరికాలో టిక్‌టాక్‌ను నిషేధించడం గురించి మాట్లాడింది. కొన్ని నెలల క్రితం నుంచి ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఈ నిషేధానికి గడువును పలుమార్లు పొడిగిస్తూ వచ్చింది. ప్రస్తుత గడువు బుధవారం అంటే సెప్టెంబర్ 17, 2025న ముగుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు టిక్‌టాక్‌పై అమెరికా, చైనా మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంతో దీనిపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ ఒప్పందం వెనుక ఉన్న అతిపెద్ద సాంకేతిక సమస్య టిక్‌టాక్ రికమండీషన్ అల్గోరిథం. ఇది వినియోగదారులు ఇష్టపడే కంటెంట్‌ను చూపించడంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ అల్గోరిథం టిక్‌టాక్‌ను ఇతర సోషల్ మీడియా యాప్‌ల నుంచి భిన్నంగా చేస్తుంది. అయితే ఇది ఇప్పుడు తమ నియంత్రణలో ఉండాలని అమెరికా కోరుకుంటోంది. తద్వారా తమ డేటా సెక్యూరిటీ, వినియోగదారుల గోప్యతకు సంబంధించిన సమస్యలను నిరోధించాలని చూస్తోంది.

అసోసియేట్ ప్రెస్ నివేదికలోని వర్గాల ప్రకారం ఈ ఒప్పందంలో ఒరాకిల్ ప్రధాన పాత్ర పోషించగలదు. ఈ కంపెనీ ఛైర్మన్ లారీ ఎల్లిసన్ గతంలో టిక్‌టాక్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ దీన్ని కొనుగోలు చేస్తుందో ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.

అమెరికాలో టిక్‌టాక్ పరిస్థితి: టిక్‌టాక్‌కు అమెరికాలో దాదాపు 170 మిలియన్ల మంది యూజర్లు ఉన్నారు. ఈ ఒప్పందం వారికి కూడా కీలకమైనది. అన్నీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే టిక్‌టాక్ US వెర్షన్ కొత్త కంపెనీ కింద పనిచేస్తుంది. దీనిలో US డేటా స్టోరేజ్, కంటెంట్ మోడరేషన్ అండ్ అల్గోరిథమ్స్​పై నియంత్రణ ఉంటుంది.

ఈ ఒప్పందం గురించి టెక్ ఇండస్ట్రీలో చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఈ డీల్ ఖరారైతే ఇది ప్రపంచ సాంకేతికతకు కొత్త బెంచ్‌మార్క్‌ను సెట్ చేయగలదు. ఇందులో డేటా, అల్గోరిథంలకు సంబంధించి దేశాల మధ్య ట్రాన్స్పరెన్సీ, సెక్యూరిటీకి ప్రాధాన్యత లభిస్తుందని కొంతమంది నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BYTEDANCE TIKTOK NEWSTRUMP TIKTOK BAN UPDATETIKTOK CHINA EXIT 2025TIKTOK ALGORITHM SECURITY DEALTIKTOK LATEST UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.