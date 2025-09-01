ETV Bharat / technology

కొత్త ​ఫోన్ తీసుకోవాలా?- ఈ నెలలో ఎంట్రీ ఇచ్చే మోడల్స్ ఇవే!- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓ లుక్కేయండి! - SMARTPHONE LAUNCHES IN SEPTEMBER

సెప్టెంబర్​లో స్మార్ట్​ఫోన్​ల సందడి- టాప్​ మోడల్స్ మీకోసం!

Smartphone Launches in September 2025
Smartphone Launches in September 2025 (Photo Credit- X/Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 3:18 PM IST

7 Min Read

Smartphone Launches in September 2025: కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? ఈ నెలలో ప్రీమియంతో పాటు మిడ్​-రేంజ్​ సెగ్మెంట్​లోనూ అనేక స్మార్ట్​ఫోన్​లు ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీగా ఉన్నాయి. వాటిలో యాపిల్, శాంసంగ్, మోటరోలా, రియల్‌మీతో పాటు మరిన్ని అనేక ప్రధాన స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌ల మోడల్స్ ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో కొన్ని డివైజ్​లు గ్లోబల్​ మార్కెట్లకు మాత్రమే పరిమితం. మరికొన్ని భారత్​లోకి రానున్నాయి.

ఈ నెలలో అత్యంత హైలైట్ ఏంటంటే టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ను లాంఛ్ చేయనుంది. మరోవైపు దీని ప్రధాన ప్రత్యర్థి శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ S25 FE", "గెలాక్సీ F17 5G", "గెలాక్సీ M17 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​లను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. వీటితో పాటు లావా, ఒప్పో, మోటరోలా, రెడ్‌మీ వంటి ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్‌లు కూడా తమ కొత్త మోడల్స్​ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ నెలలో లాంఛ్ కానున్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల లిస్ట్ మీకోసం.

1. మోటరోలా రేజర్ 60 బ్రిలియంట్ కలెక్షన్ (స్వరోవ్స్కీ ఎడిషన్):

  • లాంఛ్​ తేదీ- సెప్టెంబర్ 1, 2025

లెనోవా యాజమాన్యంలోని మోటరోలా భారత్​తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తన "మోటరోలా రేజర్ 60 బ్రిలియంట్ కలెక్షన్" స్వరోవ్స్కీ క్రిస్టల్-స్టడెడ్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఇది ఫోల్డబుల్ ఫోన్. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్​లో 35 హ్యాండ్-ప్లేస్డ్ స్వరోవ్స్కీ క్రిష్టల్స్​తో కూడిన క్విల్టెడ్ వీగన్ లెదర్ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఇది క్రిస్టల్-ఇన్స్పైర్డ్ డిజైన్, పవర్ బటన్‌లతో పాటు పాంటోన్ ఐస్ మెల్ట్ కలర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

ఈ ఫోన్​ 6.9-అంగుళాల pOLED LTPO ఇన్నర్ ఫోల్డబుల్ డిస్‌ప్లే, 3.63-అంగుళాల pOLED కవర్ (లేదా ఔటర్) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400X చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 50MP మెయిన్ సెన్సార్, ఫోన్ వెలుపలి భాగంలో అమర్చిన 13MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్‌తో సహా డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇందులో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇది 30W వైర్డు, 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 4,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ ఫోన్​తో పాటు కంపెనీ స్వరోవ్స్కీ యాక్సెంట్స్​తో మోటో బడ్స్ లూప్ ఇయర్‌బడ్‌లను కూడా లాంఛ్ చేస్తుంది.

2. Realme 15T:

  • లాంఛ్ తేదీ- సెప్టెంబర్ 2, 2025

రియల్​మీ తన తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ "రియల్​మీ 15T"ను భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు కన్ఫార్మ్ చేసింది. దీని ఫీచర్లపై కూడా సమాచారాన్ని అందించింది. ఆ వివరాల ప్రకారం.. ఇది 4R కంఫర్ట్+ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్​ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ చిప్‌సెట్​తో వస్తుంది.

ఇందులో 50MP మెయిన్ సెన్సార్​తో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇది 50MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ రియల్​మీ 15T ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా రియల్​మీ UI 6.0 పై రన్ అవుతుంది. దీనికి కంపెనీ మూడు సంవత్సరాల OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ అంటోంది.

3. Tecno Pova Slim:

  • లాంఛ్ తేదీ- సెప్టెంబర్ 4, 2025

చైనీస్ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో భారతదేశంలో "టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G"ను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. కంపెనీ దీన్ని "ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే 5G స్మార్ట్‌ఫోన్" అని అంటోంది. దీనిని మొదట బార్సిలోనాలోని MCWలో టెక్నో స్పార్క్ స్లిమ్‌ పేరుతో ప్రదర్శించారు. దీని మందం కేవలం 5.75mm మాత్రమే. అయితే ఇప్పుడు ఈ అప్​కమింగ్ కమర్షియల్ స్మార్ట్​ఫోన్ కాన్సెప్ట్ డివైజ్​ కంటే కాస్త మందంగా ఉండొచ్చు.

ఈ "టెక్నో పోవా స్లిమ్" 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78-అంగుళాల OLED డిస్‌ప్లేతో రావచ్చు. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండొచ్చు. ఇది 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HiOS 15ను అమలు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.

పైన పేర్కొన్న ఈ మూడు స్మార్ట్​ఫోన్​లను భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీలు కన్ఫార్మ్​ చేశాయి. ఇప్పుడు భారత్​కు ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్న స్మార్ట్​ఫోన్​ల గురించి తెలుసుకుందాం రండి.

4. Samsung Galaxy S25 FE:

  • ప్రారంభ తేదీ (అంచనా)- సెప్టెంబర్ 4, 2025

దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ ఈవెంట్ 2025" తేదీని ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్‌లో శాంసంగ్ తన చివరి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ సిరీస్​లో కొత్త ఫోన్‌ను లాంఛ్ చేయొచ్చు. దీన్ని "శాసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE" పేరుతో తీసుకురావచ్చు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు శాంసంగ్ కొత్త "Tab S11" టాబ్లెట్‌ సిరీస్​ను కూడా ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.

Samsung Galaxy S24 FE
Samsung Galaxy S24 FE (Photo Credit- Samsung)

ఇకపోతే శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ S25" సిరీస్‌కు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను జోడించనున్నట్లు కన్ఫార్మ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ ఏడాది జరిగిన "గెలాక్సీ అన్​ప్యాక్డ్" వార్షిక ఈవెంట్​లో తన ఫ్లాగ్​షిప్​ స్మార్ట్​ఫోన్ సిరీస్​ 'గెలాక్సీ S25'ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ లైనప్​లో "గెలాక్సీ S25", "గెలాక్సీ S25+", "గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా" అనే మూడు మోడల్స్​ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇదే సిరీస్​లో అల్టా-స్లిమ్ డిజైన్​లో శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్" స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. ఇక ఇప్పుడు జరగబోయే తన గెలాక్సీ వర్చువల్ ఈవెంట్​లో "S25 FE" మోడల్​ను లాంఛ్​ చేసే అవకాశం ఉంది.

దీని ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే దీనిలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల FHD+ డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్‌ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ ప్రొటెక్షన్‌తో రావచ్చు. ఇది Exynos 2400 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్​ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 3x ఆప్టికల్ జూమ్‌తో 8MP టెలిఫొటో లెన్స్, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉండొచ్చు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఈ ఫోన్​లో 12MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించే అవకాశం ఉంది.

ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆధారంగా One UI 8పై రన్ అవుతుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్‌ బేస్ వేరియంట్ 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్​తో రావచ్చు. దీనికి 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 25W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​తో 4900mAh బ్యాటరీని కూడా ఇవ్వవచ్చు. అయితే కంపెనీ ఏ ఏ ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్​ను తీసుకొస్తుందో, ఎంత ధరలో తీసుకువస్తుందో చూడాలి.

5. Apple iPhone 17 series:

  • లాంఛ్ తేదీ (అంచనా)- September 9, 2025

శాంసంగ్ మాదిరిగానే యాపిల్ కూడా తన వార్షిక ఈవెంట్ అయిన "యాపిల్ ఈవెంట్ 2025" తేదీని ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన తదుపరి తరం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్​ను లాంఛ్​ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" మోడల్స్ ఉంటాయి. అయితే కంపెనీ వీటిపై అధికారికంగా ఎంటువంటి సమాచారం అందించలేదు. కానీ కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ అప్​కమింగ్ ఐఫోన్ సిరీస్‌లో ప్లస్ వేరియంట్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" ఉండొచ్చు.

Dummy Units of Apple iPhone 17 Series
Dummy Units of Apple iPhone 17 Series (Photo Credit- MajinBuOfficial/X Account)

ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" మోడల్స్ 48MP పెరిస్కోప్ లెన్స్‌తో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో ప్రోమోషన్ OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని, A19 ప్రాసెసర్‌తో వస్తుందని కూడా అంచనా.

6. Oppo F31 Series:

  • ప్రారంభ తేదీ (అంచనా)- సెప్టెంబర్ 12 14, 2025

చైనీస్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో సెప్టెంబర్ 12-14, 2025 మధ్యలో తన "F31" సిరీస్‌ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ షేర్ చేసిన "X" పోస్ట్ ప్రకారం ఈ అప్​కమింగ్ "ఒప్పో F31" సిరీస్‌లో "ఒప్పో F31", "ఒప్పో F31 ప్రో", "ఒప్పో F31 Pro+" మోడల్‌లు ఉంటాయి.

ఈ పోస్ట్​లో "ఒప్పో F31" మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్​సెట్​తో పనిచేస్తుందని, ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​తో వస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీంతోపాటు "ఒప్పో F31 ప్రో", "ఒప్పో F31 Pro+" ఫోన్​లు వరుసగా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300, స్నాప్​డ్రాగన్ 7 Gen 3 ప్రాసెసర్​తో వస్తాయని జోడించారు. వీటిలో "ప్రో ప్లస్" మోడల్ 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుందని తెలిపారు. దీంతోపాటు ఈ మోడల్స్ అన్నీ మోడల్స్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటాయని పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు.

ఇక సెప్టెంబర్​ 2025లో లాంఛ్ అయ్యే ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • లావా అగ్ని 4 (Lava Agni 4)
  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ F17 5G (Samsung Galaxy F17 5G)
  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G (Samsung Galaxy M17 5G)
  • మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 నియో (Motorola Edge 60 Neo)
  • రెడ్‌మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్ (Redmi Note 15 Pro Series)
  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ M07 (Samsung Galaxy M07)

ETV Bharat Logo

