Smartphone Launches in September 2025: కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ నెలలో ప్రీమియంతో పాటు మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్లోనూ అనేక స్మార్ట్ఫోన్లు ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీగా ఉన్నాయి. వాటిలో యాపిల్, శాంసంగ్, మోటరోలా, రియల్మీతో పాటు మరిన్ని అనేక ప్రధాన స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ల మోడల్స్ ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో కొన్ని డివైజ్లు గ్లోబల్ మార్కెట్లకు మాత్రమే పరిమితం. మరికొన్ని భారత్లోకి రానున్నాయి.
ఈ నెలలో అత్యంత హైలైట్ ఏంటంటే టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తన "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను లాంఛ్ చేయనుంది. మరోవైపు దీని ప్రధాన ప్రత్యర్థి శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ S25 FE", "గెలాక్సీ F17 5G", "గెలాక్సీ M17 5G" స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. వీటితో పాటు లావా, ఒప్పో, మోటరోలా, రెడ్మీ వంటి ఇతర స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లు కూడా తమ కొత్త మోడల్స్ను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ నెలలో లాంఛ్ కానున్న స్మార్ట్ఫోన్ల లిస్ట్ మీకోసం.
1. మోటరోలా రేజర్ 60 బ్రిలియంట్ కలెక్షన్ (స్వరోవ్స్కీ ఎడిషన్):
- లాంఛ్ తేదీ- సెప్టెంబర్ 1, 2025
లెనోవా యాజమాన్యంలోని మోటరోలా భారత్తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తన "మోటరోలా రేజర్ 60 బ్రిలియంట్ కలెక్షన్" స్వరోవ్స్కీ క్రిస్టల్-స్టడెడ్ వెర్షన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఇది ఫోల్డబుల్ ఫోన్. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్లో 35 హ్యాండ్-ప్లేస్డ్ స్వరోవ్స్కీ క్రిష్టల్స్తో కూడిన క్విల్టెడ్ వీగన్ లెదర్ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఇది క్రిస్టల్-ఇన్స్పైర్డ్ డిజైన్, పవర్ బటన్లతో పాటు పాంటోన్ ఐస్ మెల్ట్ కలర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
Craftsmanship meets couture in Motorola x Swarovski. The razr 60 dazzles with 35 crystals set in a 3D quilted finish, its titanium hinge crystal-adorned for brilliance that goes beyond technology. More than a phone—it’s a statement. Launching 1st Sept.— Motorola India (@motorolaindia) August 30, 2025
ఈ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల pOLED LTPO ఇన్నర్ ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే, 3.63-అంగుళాల pOLED కవర్ (లేదా ఔటర్) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400X చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 50MP మెయిన్ సెన్సార్, ఫోన్ వెలుపలి భాగంలో అమర్చిన 13MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్తో సహా డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇందులో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇది 30W వైర్డు, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 4,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ ఫోన్తో పాటు కంపెనీ స్వరోవ్స్కీ యాక్సెంట్స్తో మోటో బడ్స్ లూప్ ఇయర్బడ్లను కూడా లాంఛ్ చేస్తుంది.
2. Realme 15T:
- లాంఛ్ తేదీ- సెప్టెంబర్ 2, 2025
రియల్మీ తన తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ "రియల్మీ 15T"ను భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు కన్ఫార్మ్ చేసింది. దీని ఫీచర్లపై కూడా సమాచారాన్ని అందించింది. ఆ వివరాల ప్రకారం.. ఇది 4R కంఫర్ట్+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ చిప్సెట్తో వస్తుంది.
Design detailed to perfection.— realme (@realmeIndia) August 29, 2025
From ultra-light feel to an ultra-sleek look, the #realme15T is crafted to look great.
Launching on 2nd September at 12 PM.
Know more:https://t.co/PSchpmNTDJhttps://t.co/U1Qq2HmMo5#LooksGreat #realme15Series pic.twitter.com/XuejDeeTXQ
ఇందులో 50MP మెయిన్ సెన్సార్తో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇది 50MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ రియల్మీ 15T ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా రియల్మీ UI 6.0 పై రన్ అవుతుంది. దీనికి కంపెనీ మూడు సంవత్సరాల OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ అంటోంది.
3. Tecno Pova Slim:
- లాంఛ్ తేదీ- సెప్టెంబర్ 4, 2025
చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో భారతదేశంలో "టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G"ను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. కంపెనీ దీన్ని "ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లే 5G స్మార్ట్ఫోన్" అని అంటోంది. దీనిని మొదట బార్సిలోనాలోని MCWలో టెక్నో స్పార్క్ స్లిమ్ పేరుతో ప్రదర్శించారు. దీని మందం కేవలం 5.75mm మాత్రమే. అయితే ఇప్పుడు ఈ అప్కమింగ్ కమర్షియల్ స్మార్ట్ఫోన్ కాన్సెప్ట్ డివైజ్ కంటే కాస్త మందంగా ఉండొచ్చు.
Unlock the door to the future!— tecnomobile (@tecnomobile) August 30, 2025
The gap between ordinary and extraordinary? Just a sliver. Something ultra-slim redefines what's possible. Stay tuned! ⏳#TECNOSlim pic.twitter.com/ZlLfmoZeSn
ఈ "టెక్నో పోవా స్లిమ్" 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేతో రావచ్చు. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండొచ్చు. ఇది 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HiOS 15ను అమలు చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
పైన పేర్కొన్న ఈ మూడు స్మార్ట్ఫోన్లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీలు కన్ఫార్మ్ చేశాయి. ఇప్పుడు భారత్కు ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ల గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
4. Samsung Galaxy S25 FE:
- ప్రారంభ తేదీ (అంచనా)- సెప్టెంబర్ 4, 2025
దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ ఈవెంట్ 2025" తేదీని ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్లో శాంసంగ్ తన చివరి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ సిరీస్లో కొత్త ఫోన్ను లాంఛ్ చేయొచ్చు. దీన్ని "శాసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE" పేరుతో తీసుకురావచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు శాంసంగ్ కొత్త "Tab S11" టాబ్లెట్ సిరీస్ను కూడా ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.
ఇకపోతే శాంసంగ్ తన "గెలాక్సీ S25" సిరీస్కు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను జోడించనున్నట్లు కన్ఫార్మ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ ఏడాది జరిగిన "గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్" వార్షిక ఈవెంట్లో తన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ 'గెలాక్సీ S25'ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ లైనప్లో "గెలాక్సీ S25", "గెలాక్సీ S25+", "గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా" అనే మూడు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇదే సిరీస్లో అల్టా-స్లిమ్ డిజైన్లో శాంసంగ్ "గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్" స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. ఇక ఇప్పుడు జరగబోయే తన గెలాక్సీ వర్చువల్ ఈవెంట్లో "S25 FE" మోడల్ను లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది.
దీని ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే దీనిలో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల FHD+ డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ ప్రొటెక్షన్తో రావచ్చు. ఇది Exynos 2400 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 8MP టెలిఫొటో లెన్స్, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉండొచ్చు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ ఫోన్లో 12MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించే అవకాశం ఉంది.
ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆధారంగా One UI 8పై రన్ అవుతుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్తో రావచ్చు. దీనికి 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 25W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 4900mAh బ్యాటరీని కూడా ఇవ్వవచ్చు. అయితే కంపెనీ ఏ ఏ ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ను తీసుకొస్తుందో, ఎంత ధరలో తీసుకువస్తుందో చూడాలి.
5. Apple iPhone 17 series:
- లాంఛ్ తేదీ (అంచనా)- September 9, 2025
శాంసంగ్ మాదిరిగానే యాపిల్ కూడా తన వార్షిక ఈవెంట్ అయిన "యాపిల్ ఈవెంట్ 2025" తేదీని ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన తదుపరి తరం "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ను లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో "ఐఫోన్ 17", "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్", "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" మోడల్స్ ఉంటాయి. అయితే కంపెనీ వీటిపై అధికారికంగా ఎంటువంటి సమాచారం అందించలేదు. కానీ కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఈ అప్కమింగ్ ఐఫోన్ సిరీస్లో ప్లస్ వేరియంట్కు ప్రత్యామ్నాయంగా "ఐఫోన్ 17 ఎయిర్" ఉండొచ్చు.
ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే "ఐఫోన్ 17 ప్రో", "ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్" మోడల్స్ 48MP పెరిస్కోప్ లెన్స్తో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ "ఐఫోన్ 17" సిరీస్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో ప్రోమోషన్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని, A19 ప్రాసెసర్తో వస్తుందని కూడా అంచనా.
6. Oppo F31 Series:
- ప్రారంభ తేదీ (అంచనా)- సెప్టెంబర్ 12 14, 2025
చైనీస్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో సెప్టెంబర్ 12-14, 2025 మధ్యలో తన "F31" సిరీస్ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ షేర్ చేసిన "X" పోస్ట్ ప్రకారం ఈ అప్కమింగ్ "ఒప్పో F31" సిరీస్లో "ఒప్పో F31", "ఒప్పో F31 ప్రో", "ఒప్పో F31 Pro+" మోడల్లు ఉంటాయి.
Oppo F31, F31 Pro, and F31 Pro+ first look. ✅— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 24, 2025
F31 Pro+ specifications
📱 Flat display
🔳 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 processor
🔋 7000mAh battery
- 12GB+256GB
Oppo F31 specifications
🔳 MediaTek Dimensity 6300
🔋 7000 mAh battery
⚡ 80 watt charging
Oppo F31 Pro… pic.twitter.com/LW0Aa4OPGB
ఈ పోస్ట్లో "ఒప్పో F31" మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని, ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీంతోపాటు "ఒప్పో F31 ప్రో", "ఒప్పో F31 Pro+" ఫోన్లు వరుసగా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300, స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 3 ప్రాసెసర్తో వస్తాయని జోడించారు. వీటిలో "ప్రో ప్లస్" మోడల్ 12GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుందని తెలిపారు. దీంతోపాటు ఈ మోడల్స్ అన్నీ మోడల్స్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటాయని పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
ఇక సెప్టెంబర్ 2025లో లాంఛ్ అయ్యే ఇతర స్మార్ట్ఫోన్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- లావా అగ్ని 4 (Lava Agni 4)
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ F17 5G (Samsung Galaxy F17 5G)
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G (Samsung Galaxy M17 5G)
- మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 నియో (Motorola Edge 60 Neo)
- రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్ (Redmi Note 15 Pro Series)
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ M07 (Samsung Galaxy M07)