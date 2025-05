ETV Bharat / technology

హైదరాబాద్​ సంస్థలో భారీ సైబర్ క్రైమ్- రాత్రికి రాత్రి ఏకంగా రూ.12.78 కోట్ల నష్టం! - GOOGLE ADS FRAUD

Unauthorised Ads On Google Cost Skincare Firm Rs 12.78 Crore Overnight. This Image for Representation ( Photo Credit- ETV Bharat via Google )