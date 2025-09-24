ETV Bharat / technology

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

"అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్‌" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Ultraviolette X47 Crossover With Segment-First Radar Technology Launched in India
Ultraviolette X47 Crossover With Segment-First Radar Technology Launched in India (Image Credit: Ultraviolette)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 2:09 PM IST

Hyderabad: భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ అల్ట్రావయోలెట్ భారతదేశంలో తన "X47 క్రాస్ఓవర్‌"ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ అడ్వెంచర్ టూరర్, స్ట్రీట్ నేకెడ్ బైక్ మధ్య క్రాస్ఓవర్. దీన్ని F77 ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇందులో విభిన్నమైన ఛాసిస్, సబ్‌ఫ్రేమ్ ఉన్నాయి.

ఈ కొత్త "X47 క్రాస్ఓవర్" బైక్​లో ప్రధాన హైలైట్ రాడార్ టెక్నాలజీని స్టాండర్డ్​గా ప్రవేశపెట్టడం. ఈ సేఫ్టీ సిస్టమ్​ను కలిగి ఉన్న దాని ధర విభాగంలో ఇది మొదటి బైక్‌గా నిలిచింది. కంపెనీ దీనిని "UV హైపర్‌సెన్స్ రాడార్ టెక్నాలజీ" అని పిలుస్తోంది. దీన్ని రైడర్‌లకు ప్రాదేశిక అవగాహనను పెంచడంలో సహాయపడేందుకు రూపొందించారు. ఇంతకుముందు ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్​ను EICMA 2024లో ప్రదర్శించారు.

Ultraviolette X47 Crossover in Airstrike White Colour
Ultraviolette X47 Crossover in Airstrike White Colour (Image Credit: Ultraviolette)

అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ ధర?: ఈ కొత్త అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ ప్రారంభ ధర రూ. 2.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు). అయితే ఇది మొదటి 1,000 మంది కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత దీని ధర రూ. 2.74 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు)లకు పెరుగుతుంది.

ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్​ బుకింగ్స్​ ఇప్పటికే ఓపెన్ అయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్‌లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా రూ. 999లకే ఈ "అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్‌"ను బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీని డెలివరీలు అక్టోబర్ 2025 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

దీని రాడార్ టెక్నాలజీ, ఇతర ఫీచర్లు: అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ స్టాండౌట్ ఫీచర్ రాడార్ టెక్నాలజీని ఏకీకృతం చేయడం. ముఖ్యంగా ఈ ధర రేంజ్​లో. కంపెనీ దీనిని "UV హైపర్‌సెన్స్ రాడార్ టెక్నాలజీ" అని పిలుస్తుంది. ఇందులో 77GHz మీడియం-రేంజ్ రియర్-ఫేసింగ్ రాడార్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది 200 మీటర్ల వరకు పర్యవేక్షించగలదు. ఇది వివిధ టూ-వీలర్ రైడింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్, లేన్ చేంజ్ అసిస్ట్, ఓవర్‌టేక్ అలర్ట్, రియర్ కొలిషన్ హెచ్చరికను ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది.

Dashcam module and dual display setup
Dashcam module and dual display setup (Image Credit: Ultraviolette)

రాడార్ టెక్నాలజీతో పాటు ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ డ్యూయల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సోనీ కెమెరాలను కలిగి ఉంది. ఇవి డాష్‌క్యామ్‌లుగా పనిచేస్తాయి. 120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 30fps వద్ద 1080p వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తాయి. ఇది రియల్-టైమ్ ఫ్రంట్, రియర్ కెమెరా ఫీడ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఆప్షనల్ డ్యూయల్ డిస్‌ప్లే సెటప్‌తో కూడా వస్తుంది.

ఇతర భద్రతా ఫీచర్లు:

  • మూడు స్థాయిల ట్రాక్షన్ కంట్రోల్
  • తొమ్మిది స్థాయిల బ్రేక్ రీజనరేషన్
  • స్విచబుల్ డ్యూయల్-ఛానల్ ABS

అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్స్​: ఇది బీక్-స్టైల్ ఫెండర్, స్కల్ప్టెడ్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, కాస్ట్ అల్యూమినియం సబ్-ఫ్రేమ్‌తో కూడిన రేక్డ్ టెయిల్ సెక్షన్‌తో విలక్షణమైన స్టైలింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ బైక్ లేజర్ రెడ్, ఎయిర్‌స్ట్రైక్ వైట్, షాడో బ్లాక్ అనే మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

దీనిలో స్పెషల్ ఎడిషన్ డెసర్ట్ వింగ్ వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది వెనుక లగేజ్ రాక్, సాడిల్ స్టేస్, సాఫ్ట్/హార్డ్ పన్నీర్‌లను స్టాండర్డ్​గా అందిస్తుంది.

అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ స్పెసిఫికేషన్లు: "X47 క్రాస్ఓవర్" 40bhp పవర్ అవుట్‌పుట్, 100 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉంది. ఇది 2.7 సెకన్లలో 0-60 kmph వేగాన్ని, 8.1 సెకన్లలో 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ టాప్​ స్పీడ్ 145 kmph.

ఇది రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • 7.1kWh బ్యాటరీ ప్యాక్
  • 10.3kWh బ్యాటరీ ప్యాక్

వీటిలో 7.1kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 211 కి.మీ IDC రేంజ్​ని అందిస్తుంది. ఇక 10.3kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 323 కి.మీ IDC పరిధిని అందిస్తుంది. రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు సింగిల్​ ఛార్జ్​పై ఈ రేంజ్​లను అందిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ బైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఛార్జర్‌తో వస్తుంది.

