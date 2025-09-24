భారత్లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?
"అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 24, 2025 at 2:09 PM IST
Hyderabad: భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ అల్ట్రావయోలెట్ భారతదేశంలో తన "X47 క్రాస్ఓవర్"ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ అడ్వెంచర్ టూరర్, స్ట్రీట్ నేకెడ్ బైక్ మధ్య క్రాస్ఓవర్. దీన్ని F77 ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇందులో విభిన్నమైన ఛాసిస్, సబ్ఫ్రేమ్ ఉన్నాయి.
ఈ కొత్త "X47 క్రాస్ఓవర్" బైక్లో ప్రధాన హైలైట్ రాడార్ టెక్నాలజీని స్టాండర్డ్గా ప్రవేశపెట్టడం. ఈ సేఫ్టీ సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్న దాని ధర విభాగంలో ఇది మొదటి బైక్గా నిలిచింది. కంపెనీ దీనిని "UV హైపర్సెన్స్ రాడార్ టెక్నాలజీ" అని పిలుస్తోంది. దీన్ని రైడర్లకు ప్రాదేశిక అవగాహనను పెంచడంలో సహాయపడేందుకు రూపొందించారు. ఇంతకుముందు ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ను EICMA 2024లో ప్రదర్శించారు.
అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ ధర?: ఈ కొత్త అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ ప్రారంభ ధర రూ. 2.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు). అయితే ఇది మొదటి 1,000 మంది కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత దీని ధర రూ. 2.74 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు)లకు పెరుగుతుంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ఓపెన్ అయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా రూ. 999లకే ఈ "అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్"ను బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీని డెలివరీలు అక్టోబర్ 2025 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
దీని రాడార్ టెక్నాలజీ, ఇతర ఫీచర్లు: అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ స్టాండౌట్ ఫీచర్ రాడార్ టెక్నాలజీని ఏకీకృతం చేయడం. ముఖ్యంగా ఈ ధర రేంజ్లో. కంపెనీ దీనిని "UV హైపర్సెన్స్ రాడార్ టెక్నాలజీ" అని పిలుస్తుంది. ఇందులో 77GHz మీడియం-రేంజ్ రియర్-ఫేసింగ్ రాడార్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది 200 మీటర్ల వరకు పర్యవేక్షించగలదు. ఇది వివిధ టూ-వీలర్ రైడింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్, లేన్ చేంజ్ అసిస్ట్, ఓవర్టేక్ అలర్ట్, రియర్ కొలిషన్ హెచ్చరికను ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది.
రాడార్ టెక్నాలజీతో పాటు ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ డ్యూయల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సోనీ కెమెరాలను కలిగి ఉంది. ఇవి డాష్క్యామ్లుగా పనిచేస్తాయి. 120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 30fps వద్ద 1080p వీడియోలను రికార్డ్ చేస్తాయి. ఇది రియల్-టైమ్ ఫ్రంట్, రియర్ కెమెరా ఫీడ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఆప్షనల్ డ్యూయల్ డిస్ప్లే సెటప్తో కూడా వస్తుంది.
ఇతర భద్రతా ఫీచర్లు:
- మూడు స్థాయిల ట్రాక్షన్ కంట్రోల్
- తొమ్మిది స్థాయిల బ్రేక్ రీజనరేషన్
- స్విచబుల్ డ్యూయల్-ఛానల్ ABS
అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది బీక్-స్టైల్ ఫెండర్, స్కల్ప్టెడ్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, కాస్ట్ అల్యూమినియం సబ్-ఫ్రేమ్తో కూడిన రేక్డ్ టెయిల్ సెక్షన్తో విలక్షణమైన స్టైలింగ్ను కలిగి ఉంది. ఈ బైక్ లేజర్ రెడ్, ఎయిర్స్ట్రైక్ వైట్, షాడో బ్లాక్ అనే మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
దీనిలో స్పెషల్ ఎడిషన్ డెసర్ట్ వింగ్ వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది వెనుక లగేజ్ రాక్, సాడిల్ స్టేస్, సాఫ్ట్/హార్డ్ పన్నీర్లను స్టాండర్డ్గా అందిస్తుంది.
అల్ట్రావయోలెట్ X47 క్రాస్ఓవర్ స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ "X47 క్రాస్ఓవర్" 40bhp పవర్ అవుట్పుట్, 100 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉంది. ఇది 2.7 సెకన్లలో 0-60 kmph వేగాన్ని, 8.1 సెకన్లలో 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ టాప్ స్పీడ్ 145 kmph.
ఇది రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- 7.1kWh బ్యాటరీ ప్యాక్
- 10.3kWh బ్యాటరీ ప్యాక్
వీటిలో 7.1kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 211 కి.మీ IDC రేంజ్ని అందిస్తుంది. ఇక 10.3kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 323 కి.మీ IDC పరిధిని అందిస్తుంది. రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్లు సింగిల్ ఛార్జ్పై ఈ రేంజ్లను అందిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ బైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఛార్జర్తో వస్తుంది.