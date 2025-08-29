TVS Ntorq 160: పండుగ సీజన్కు ముందుగా TVS మోటార్ కంపెనీ తన పోర్ట్ఫోలియోను అప్డేట్ చేస్తోంది. మార్కెట్లో కొన్ని కొత్త ఉత్పత్తులను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఇటీవలే కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించుకుంటూ "TVS ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్" స్కూటర్ను విడుదల చేసింది. తాజాగా తన కొత్త "Ntorq 160" స్కూటర్ను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. దీన్ని సెప్టెంబర్ 4, 2025న భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు సమాచారం.
దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది కంపెనీ మొట్ట మొదటి 160cc స్కూటర్ కానుంది. ఇది ముఖ్యంగా TVS ప్రసిద్ధ "Ntorq 125" స్కూటీకి ఒక అడుగు ముందుకు ఉంటుంది. ఈ స్కూటర్ స్పెసిఫికేషన్లు, డిజైన్ గురించి ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించనప్పటికీ కంపెనీ దీని టీజర్లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది.
TVS Ntorq 160 డిజైన్: కంపెనీ ఈ స్కూటీ ఫస్ట్ లుక్ను రివీల్ చేస్తూ ఓ టీజర్ను రిలీజ్ చేసింది. అందులో ఈ అప్కమింగ్ స్కూటీ ప్రీవియస్ మోడల్ మాదిరిగానే ఫ్రంట్ ఆప్రాన్ షార్ప్ క్వాడ్-LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లను కలిగి ఉన్నట్లు కన్పిస్తోంది. అలాగే కంపెనీ సిగ్నేచర్ T-ఆకారపు LED DRLలు కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించినట్లు ఈ టీజర్ ఇమేజ్ వెల్లడిస్తోంది. ఇకపోతే ఈ అప్కమింగ్ స్కూటర్ 160cc ఇంజిన్ను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఇది 125cc ఇంజిన్ అప్గ్రేడ్ వెర్షనా? లేదా పూర్తిగా కొత్త ఇంజినా? అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
TVS Ntorq 160 ఫీచర్లు: ఈ స్కూటర్ కంపెనీ లైనప్లో అత్యుత్తమ స్కూటర్ కానుంది కాబట్టి "TVS Ntorq 160"లో ఫీచర్లకు కొరత ఉండదని భావిస్తున్నారు. దీని ఫీచర్లపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనికి పూర్తి డిజిటల్ TFT డిస్ప్లే ఇవ్వొచ్చు. ఇది SmartXonnect ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీని అందించే అవకాశం ఉంది. నావిగేషన్, కాల్ అలర్ట్లు, ఇతర ఫీచర్లు కూడా ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉంటాయి. అయితే దీని స్పెసిఫికేషన్లు. ధరతో సహా ఇతర వివరాలు లాంఛ్ సమయంలోనే వెల్లడికానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: లాంఛ్ అయిన తర్వాత ఈ "TVS Ntorq 160" మార్కెట్లో "Yamaha Aerox 155", "Hero Xoom 160" వంటి ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది.