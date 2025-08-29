ETV Bharat / technology

కొత్త స్కూటీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా?- ఐతే ఈ TVS "ఎన్‌టార్క్ 160"పై ఓ లుక్కేయండి! - TVS NTORQ 160 TEASER

త్వరలో మార్కెట్​లోకి TVS కొత్త స్కూటర్- టీజర్ రిలీజ్- ఫస్ట్ లుక్​లో ఎలా ఉందో తెలుసా?

TVS Ntorq 125
TVS Ntorq 125 (Photo Credit- TVS Motor Company)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 3:48 PM IST

2 Min Read

TVS Ntorq 160: పండుగ సీజన్​కు ముందుగా TVS మోటార్ కంపెనీ తన పోర్ట్‌ఫోలియోను అప్‌డేట్ చేస్తోంది. మార్కెట్‌లో కొన్ని కొత్త ఉత్పత్తులను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఇటీవలే కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరించుకుంటూ "TVS ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్" స్కూటర్‌ను విడుదల చేసింది. తాజాగా తన కొత్త "Ntorq 160" స్కూటర్‌ను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. దీన్ని సెప్టెంబర్ 4, 2025న భారత మార్కెట్​లో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు సమాచారం.

దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది కంపెనీ మొట్ట మొదటి 160cc స్కూటర్​ కానుంది. ఇది ముఖ్యంగా TVS ప్రసిద్ధ "Ntorq 125" స్కూటీకి ఒక అడుగు ముందుకు ఉంటుంది. ఈ స్కూటర్ స్పెసిఫికేషన్లు, డిజైన్ గురించి ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించనప్పటికీ కంపెనీ దీని టీజర్‌లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది.

TVS Ntorq 160 డిజైన్: కంపెనీ ఈ స్కూటీ ఫస్ట్ లుక్​ను రివీల్​ చేస్తూ ఓ టీజర్​ను రిలీజ్ చేసింది. అందులో ఈ అప్​కమింగ్ స్కూటీ ప్రీవియస్ మోడల్​ మాదిరిగానే ఫ్రంట్ ఆప్రాన్ షార్ప్ క్వాడ్-LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లను కలిగి ఉన్నట్లు కన్పిస్తోంది. అలాగే కంపెనీ సిగ్నేచర్ T-ఆకారపు LED DRLలు కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించినట్లు ఈ టీజర్​ ఇమేజ్​ వెల్లడిస్తోంది. ఇకపోతే ఈ అప్​కమింగ్ స్కూటర్ 160cc ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఇది 125cc ఇంజిన్ అప్‌గ్రేడ్ వెర్షనా? లేదా పూర్తిగా కొత్త ఇంజినా? అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

TVS Ntorq 160 ఫీచర్లు: ఈ స్కూటర్ కంపెనీ లైనప్‌లో అత్యుత్తమ స్కూటర్ కానుంది కాబట్టి "TVS Ntorq 160"లో ఫీచర్లకు కొరత ఉండదని భావిస్తున్నారు. దీని ఫీచర్లపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనికి పూర్తి డిజిటల్ TFT డిస్​ప్లే ఇవ్వొచ్చు. ఇది SmartXonnect ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీని అందించే అవకాశం ఉంది. నావిగేషన్, కాల్ అలర్ట్‌లు, ఇతర ఫీచర్లు కూడా ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉంటాయి. అయితే దీని స్పెసిఫికేషన్లు. ధరతో సహా ఇతర వివరాలు లాంఛ్ సమయంలోనే వెల్లడికానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మార్కెట్​లో దీని ప్రత్యర్థులు: లాంఛ్ అయిన తర్వాత ఈ "TVS Ntorq 160" మార్కెట్లో "Yamaha Aerox 155", "Hero Xoom 160" వంటి ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది.

TVS Ntorq 160: పండుగ సీజన్​కు ముందుగా TVS మోటార్ కంపెనీ తన పోర్ట్‌ఫోలియోను అప్‌డేట్ చేస్తోంది. మార్కెట్‌లో కొన్ని కొత్త ఉత్పత్తులను కూడా పరిచయం చేస్తోంది. ఇటీవలే కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరించుకుంటూ "TVS ఆర్బిటర్ ఎలక్ట్రిక్" స్కూటర్‌ను విడుదల చేసింది. తాజాగా తన కొత్త "Ntorq 160" స్కూటర్‌ను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది. దీన్ని సెప్టెంబర్ 4, 2025న భారత మార్కెట్​లో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు సమాచారం.

దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది కంపెనీ మొట్ట మొదటి 160cc స్కూటర్​ కానుంది. ఇది ముఖ్యంగా TVS ప్రసిద్ధ "Ntorq 125" స్కూటీకి ఒక అడుగు ముందుకు ఉంటుంది. ఈ స్కూటర్ స్పెసిఫికేషన్లు, డిజైన్ గురించి ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించనప్పటికీ కంపెనీ దీని టీజర్‌లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది.

TVS Ntorq 160 డిజైన్: కంపెనీ ఈ స్కూటీ ఫస్ట్ లుక్​ను రివీల్​ చేస్తూ ఓ టీజర్​ను రిలీజ్ చేసింది. అందులో ఈ అప్​కమింగ్ స్కూటీ ప్రీవియస్ మోడల్​ మాదిరిగానే ఫ్రంట్ ఆప్రాన్ షార్ప్ క్వాడ్-LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లను కలిగి ఉన్నట్లు కన్పిస్తోంది. అలాగే కంపెనీ సిగ్నేచర్ T-ఆకారపు LED DRLలు కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించినట్లు ఈ టీజర్​ ఇమేజ్​ వెల్లడిస్తోంది. ఇకపోతే ఈ అప్​కమింగ్ స్కూటర్ 160cc ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఇది 125cc ఇంజిన్ అప్‌గ్రేడ్ వెర్షనా? లేదా పూర్తిగా కొత్త ఇంజినా? అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

TVS Ntorq 160 ఫీచర్లు: ఈ స్కూటర్ కంపెనీ లైనప్‌లో అత్యుత్తమ స్కూటర్ కానుంది కాబట్టి "TVS Ntorq 160"లో ఫీచర్లకు కొరత ఉండదని భావిస్తున్నారు. దీని ఫీచర్లపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనికి పూర్తి డిజిటల్ TFT డిస్​ప్లే ఇవ్వొచ్చు. ఇది SmartXonnect ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీని అందించే అవకాశం ఉంది. నావిగేషన్, కాల్ అలర్ట్‌లు, ఇతర ఫీచర్లు కూడా ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా ఉంటాయి. అయితే దీని స్పెసిఫికేషన్లు. ధరతో సహా ఇతర వివరాలు లాంఛ్ సమయంలోనే వెల్లడికానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మార్కెట్​లో దీని ప్రత్యర్థులు: లాంఛ్ అయిన తర్వాత ఈ "TVS Ntorq 160" మార్కెట్లో "Yamaha Aerox 155", "Hero Xoom 160" వంటి ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVS NTORQ 160 DESIGNTVS NTORQ 160 FEATURESTVS NTORQ 160 LAUNCH DATETVS NTORQ 160 SPECIFICATIONSTVS NTORQ 160 TEASER

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అందానికి బాదం నూనె - ఇలా వాడితే జుట్టు సమస్యలూ పోతాయట!

కుజ దోషాలు పోగొట్టే స్కంద షష్టి- ఎలా పూజ చేసుకోవాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.