ఫెస్టివల్ సీజన్: ఈ ట్రయంఫ్ మోడల్స్పై భారీ డిస్కౌంట్!
ఈ పండక్కి కొత్త బైక్ కొనాలా?- ఐతే ఇదే మంచి సమయం!- ఈ మోడల్స్పై ఓ లుక్కేయండి!!
Published : October 6, 2025 at 5:34 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ తన "ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400", "స్పీడ్ T4" మోడళ్ల ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది. GST 2.0 అమలు కారణంగా 350cc కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న మోటార్సైకిళ్లపై పన్ను 40 శాతానికి పెరిగింది. అయినప్పటికీ పెరిగిన భారాన్ని తగ్గించి భారతదేశంలోని వినియోగదారులకు పండుగ డిస్కౌంట్లను అందించాలని నిర్ణయించిన ట్రయంఫ్ అండ్ బజాజ్ ఆటో చేసిన ముఖ్యమైన చర్య ఇది.
ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400, స్పీడ్ T4పై డిస్కౌంట్లు: కంపెనీ "స్పీడ్ 400" ధరను రూ. 2,33,754 (ఎక్స్-షోరూమ్)కు తగ్గించింది. దీని ధర గతంలో రూ. 2,50,551 ఉండేది. మరోవైపు "స్పీడ్ T4" ధర ఇప్పుడు రూ. 192,539 (ఎక్స్-షోరూమ్)కు తగ్గింది. ఇది గతంలో రూ. 2,06,738 ఉండేది.
|Model
|new price
|old price
|Difference in price
|Triumph Speed 400
|Rs 2,33,754
|Rs 2,50,551
|Rs 16,797
|Triumph Speed T4
|Rs 1,92,539
|Rs 2,06,738
|Rs 14,199
2023లో ప్రారంభించిన సమయంలో "ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400" ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధర రూ. 2.23 లక్షలు కావడం గమనార్హం. అంటే దీని ప్రస్తుత ధర సుమారు రూ.10,000 ఎక్కువ. ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ తన పోర్ట్ఫోలియోలో స్పీడ్ రేంజ్ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న శ్రేణి అని, FY2024 నుంచి నెలవారీ అమ్మకాలు దాదాపు రెట్టింపు అయ్యాయని చెబుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ధర తగ్గుదల కస్టమర్లను మరింత ఆకర్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
డిస్కౌంట్ల గురించి కంపెనీ ఏం చెప్పిందంటే?: బైక్లపై డిస్కౌంట్లను ప్రకటిస్తూ బజాజ్ ఆటో ప్రోబైకింగ్ అధ్యక్షుడు మాణిక్ నంగియా మాట్లాడుతూ.. "ట్రంఫ్ స్పీడ్ 400, స్పీడ్ T4 పనితీరు, డిజైన్, సౌలభ్యం పరంగా ప్రత్యేక స్టాండర్డ్స్ను సెట్ చేశాయి. ఈ ప్రభావాన్ని గుర్తించి ధరలను తగ్గించడం ద్వారా ట్రయంఫ్ అండ్ బజాజ్ ఆటో భారత మార్కెట్తో పాటు తన కస్టమర్లపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి" అని అన్నారు.