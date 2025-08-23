ETV Bharat / technology

మంచి గేమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ కొనాలా?- ప్రీమియం ఫీచర్లతో టాప్ మోడల్స్ ఇవే! - TOP GAMING SMARTPHONES

గేమింగ్ కోసం ఉత్తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు- వీటిలో గేమ్ ఆడితే ఆ మజానే వేరు!

ASUS ROG Phone 9 Pro
ASUS ROG Phone 9 Pro (Photo Credit- ROG ASUS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 7:48 PM IST

Top Gaming Smartphones: గేమింగ్ ప్రపంచంలో అధిక పనితీరు, ప్రత్యేక ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు గేమర్‌లకు మొదటి ఎంపికగా మారుతున్నాయి. మార్కెట్​లో వీటికి మంచి ఆదరణ లభిస్తున్న నేపథ్యంలో చాలా కంపెనీలు ప్రత్యేకంగా గేమింగ్​ కోసం కొన్ని ఫోన్​లను తీసుకొస్తున్నాయి. అటువంటి వాటిలో 'ASUS ROG ఫోన్ 9 ప్రో', 'రెడ్‌మ్యాజిక్ 10 ప్రో' వంటి మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి గొప్ప గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. మరోవైపు 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా', 'ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్' వంటి ప్రీమియం ఫోన్‌లు గేమింగ్‌తో సహా అన్ని ఇతర ఫీచర్లలో అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ టాప్ గేమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్​ల గురించి తెలుసుకుందాం రండి.

ASUS ROG ఫోన్ 9 ప్రో: గేమింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ ఫోన్ గేమర్‌లకు మంచి ఆప్షన్​ అని చెప్పొచ్చు. ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది చాలా వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. దీని 6.78-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ 185Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 720Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌తో వస్తుంది. ఇది స్మూత్ గేమింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది.

ASUS ROG Phone 9 Pro
ASUS ROG Phone 9 Pro (Photo Credit- ROG ASUS)

ఇందులో "గేమ్‌కూల్ 9" థర్మల్ సిస్టమ్, ఆప్షనల్ ఏరోయాక్టివ్ కూలర్ ఉంది. ఇది సుదీర్ఘ గేమింగ్ సెషన్‌ల సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో ఎయిర్‌ట్రిగ్గర్స్ అనే ప్రెజర్-సెన్సిటివ్ షోల్డర్ బటన్‌లు, సైడ్-మౌంటెడ్ పోర్ట్‌లు వంటి గేమింగ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనిలో 5,800 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 65W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఛార్జింగ్ అయిపోయినా మళ్లీ తొందరగా ఫిల్ చేసుకుని గేమర్‌లు తక్కువ సమయంలోనే మళ్లీ గేమింగ్‌ను ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతుంది. మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 94,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

రెడ్‌మ్యాజిక్ 10 ప్రో: ASUSతో పోలిస్తే ఈ ఫోన్ సరసమైన ధరలో గొప్ప గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దీని ధర మార్కెట్​లో రూ. 49,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో కూడా అధిక పనితీరును అందించే స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్ ఉంది. దీని 6.85-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. ఇది గేమింగ్‌కు చాలా బాగుంటుంది.

ఈ ఫోన్ ​బిల్ట్-ఇన్ ఫ్యాన్, యాక్టివ్ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ఫోన్‌ను అధికంగా వేడెక్కకుండా కూల్​గా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది కస్టమైజబుల్ షోల్డర్ ట్రిగ్గర్‌లను, "గేమ్ స్పేస్" సాఫ్ట్‌వేర్ మోడ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది గేమింగ్ సెట్టింగ్‌లను చక్కగా ట్యూన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని 7,050 mAh బ్యాటరీ 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో వస్తుంది. ఇది గేమర్‌లకు తక్కువ డౌన్‌టైమ్‌ను ఇస్తుంది.

ప్రీమియం ఆల్-రౌండర్ ఫోన్లు:

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా: ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ గేమింగ్‌తో సహా ఇతర అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది ఏ గేమ్‌కైనా స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్​ను అందిస్తుంది. దీని 6.9-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. ఇది స్పష్టమైన రంగులు, అధిక ప్రకాశాన్ని అందిస్తుంది.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra (Photo Credit- Samsung)

ఈ ఫోన్ గేమ్ బూస్టర్ ఫీచర్‌నూ కలిగి ఉంది. ఇది గేమింగ్ సెట్టింగ్‌లను ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. అదే సయయంలో దీని S పెన్ నావిగేషన్‌ను సులభతరం చేస్తుంది. ఈ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా 200MP మెయిన్ లెన్స్, 5,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దీని బ్యాటరీ 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఈ ఫోన్‌ను మంచి ఎంపికగా చేస్తుంది. మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 1,29,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్: యాపిల్ నుంచి వచ్చిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ iOS ఎకోసిస్టమ్, పవర్​ఫుల్ A18 ప్రో చిప్‌తో వస్తుంది. ఇది కన్సోల్-క్వాలిటీ గ్రాఫిక్స్‌కు అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని 6.9-అంగుళాల OLED స్క్రీన్ ప్రోమోషన్ (ProMotion) టెక్నాలజీతో 120Hz వరకు వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. రెసిడెంట్ ఈవిల్ 4 వంటి గేమ్‌లు దానిపై సహజంగానే నడుస్తాయి. ఇందులో 48MP మెయిన్ సెన్సార్, 4,685 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్ నాన్​స్టాప్ గేమింగ్​లోనూ స్థిరమైన పనితీరును, మంచి థర్మల్ మేనేజ్​మెంట్​ను అందిస్తుంది. భారత మార్కెట్​లో దీని ధర రూ. 1,44,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max (Photo Credit- Apple)

పైన పేర్కొన్న నాలుగు మోడల్స్​లో గేమింగ్ కోసం అయితే ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'ASUS ROG ఫోన్ 9 ప్రో', 'రెడ్‌మ్యాజిక్ 10 ప్రో' మంచి ఆప్షన్​లు అని చెప్పొచ్చు. అయితే 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా', 'ఐఫోన్ 16 ప్రో మ్యాక్స్' ఫోన్​లు గేమింగ్​తో పాటు ఇతర ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునేవారికి అనువైనవి. మీ అవసరాలు, బడ్జెట్‌ను బట్టి మీరు ఈ ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయొచ్చు.

