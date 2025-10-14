ఈ పండగ సీజన్లో కొత్త కారు కొనాలా?- ఐతే కాస్త ఆగండి!- త్వరలో కొత్త మోడల్స్!!
భారత్లో లాంఛ్కు రెడీగా కొత్త కార్లు- టాప్ మోడల్స్ లిస్ట్ మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!
Published : October 14, 2025 at 3:26 PM IST
Hyderabad: భారత్లో ప్రస్తుతం ఫెస్టివల్ సీజన్ నడుస్తోంది. దీంతోపాటు GST 2.0 అమలుతో ఎంపిక చేసిన వాహనాల ధరలు గణనీయంగా తగ్గడంతో కస్టమర్ల డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. దీంతో ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ కొత్త ఉత్పత్తులపై ఫోకస్ చేశాయి. మహింద్రా ఇటీవలే కొత్త మహింద్రా థార్, బొలెరో, బొలెరో నియో వంటి అప్డేటెడ్ మోడళ్లను విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో భారత మార్కెట్లో మరికొన్ని నెలల్లో అనేక కొత్త కార్లు విడుదల కానున్నాయి. వాటిలో టాప్-మోడల్స్ లిస్ట్ మీకోసం.
1. Skoda Octavia RS: స్కోడా ఆటో ఇండియా తన ప్రియమైన పెర్ఫార్మెన్స్ సెడాన్ "స్కోడా ఆక్టేవియా RS"ను అక్టోబర్ 17, 2025న రీలాంఛ్ చేయనుంది. పూర్తిగా బిల్ట్-అప్ యూనిట్లు (CBUలు)గా తీసుకువచ్చిన 100 యూనిట్ల పరిమిత మొదటి బ్యాచ్ దాదాపు వెంటనే అమ్ముడయ్యాయి.
దీని ధర రూ. 50-55 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుందని అంచనా. "స్కోడా ఆక్టేవియా RS" డ్రైవింగ్ ప్రియులలో బలమైన ఫ్యాన్ బేస్ను కలిగి ఉంది. స్పోర్ట్స్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్, షార్ప్ స్టైలింగ్, కచ్చితమైన హ్యాండ్లింగ్తో ఇది భారతదేశంలో అత్యంత శక్తివంతమైన స్కోడా ఆక్టేవియా RSగా నిలవనుంది.
2. Tata Sierra EV: 1990లలో భారతీయ SUV రంగాన్ని పునర్నిర్వచించిన పేరు టాటా మోటార్స్కు చెందిన టాటా సియెర్రా. కంపెనీ ఈసారి దీనిలో పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ కారును విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. టాటా సియెర్రా EV ప్రస్తుత పండుగ సీజన్లో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది దీని మొదటి వెర్షన్. ఆ తర్వాత ICE వెర్షన్ ఉంటుంది.
టాటా మోటార్స్ ఈ కారును తన "Acti.EV" ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మిస్తోంది. ఈ కొత్త సియెర్రా EV.. హారియర్ EV మాదిరిగానే 65 kWh అండ్ 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లు, పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై దాదాపు 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందించొచ్చు.
3. MINI Countryman JCW: MINI ఇండియా అక్టోబర్ 14, 2025న తన కొత్త "కంట్రీమ్యాన్ JCW"ని విడుదల చేయనుంది. ఈ కారు పెర్ఫార్మెన్స్, ప్రాక్టికాలిటీ ప్రత్యేకమైన మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది. కంపెనీ ఇప్పటికే మార్కెట్లో దీని ప్రీ-బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. ఈ SUV కంట్రీమ్యాన్ లైనప్లో పెట్రోల్తో నడిచే ఏకైక వేరియంట్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇది 2.0-లీటర్, ట్విన్పవర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 296 bhp, 400 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 7-స్పీడ్ DCT గేర్బాక్స్, All4 ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్, అథ్లెటిక్ స్టాన్స్, JCW-ట్యూన్డ్ డైనమిక్స్తో మంచి పనితీరును అందిస్తుంది.
4. New-Gen Hyundai Venue: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ SUVలలో ఒకటైన హ్యుందాయ్ వెన్యూ పూర్తిగా కొత్త తరం నవీకరణను పొందుతోంది. నివేదికల ప్రకారం ఈ కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నవంబర్ 4, 2025న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది.
ఈ అప్కమింగ్ మోడల్ హ్యుందాయ్ క్రెటా నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇది ఒక ప్రధాన ఇంటీరియర్ అప్డేట్తో పాటు మరిన్ని టెక్, కంఫర్ట్ ఫీచర్లతో కూడిన ఫేస్లిఫ్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
5. Tata Punch Facelift: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ నుంచి వచ్చిన మైక్రో-SUV అయిన టాటా పంచ్ త్వరలో కొత్త అవతారంలో విడుదల కానుంది. ఇది మరింత షార్ప్ లుక్స్, మరింత క్యాబిన్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. దీని టెస్టింగ్ ఇమేజ్లు బయటకు వచ్చాయి. ఇవి ఈ కారు కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ల్యాంప్లు, కొత్త టెయిల్గేట్, కొంగొత్త అల్లాయ్ డిజైన్ను వెల్లడిస్తున్నాయి.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లోపలి భాగంలో ప్రకాశవంతమైన టాటా లోగోతో కూడిన కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, ఫ్రీస్టాండింగ్ టచ్స్క్రీన్, 360-డిగ్రీల కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ తన కాంపాక్ట్ SUVని లేటెస్ట్ సాంకేతికత, డిజైన్ ట్రెండ్లతో అప్డేట్ చేయాలనే కంపెనీ వ్యూహాన్ని మరింత పెంచుతుంది.