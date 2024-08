ETV Bharat / technology

వంట పాత్రలు కొనుగోలు చేస్తున్నారా?- ఈ మార్క్ లేకుంటే చర్యలు తప్పవు! - Buying Kitchen Utensils Precautions

Things to keep in Mind While Buying Kitchen Utensils: సాధారణంగా మనం వంట పాత్రలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మన్నిక కోసం దాని థిక్​నెస్​ చూస్తాం. దీంతోపాటు అది ఆకర్షణీయమైన ఆకృతిలో ఉందో లేదో చూసుకుంటాం. ఫైనల్​గా ధరకు తగిన క్వాలిటీ ఉందో లేదో చూస్తాం. ఎవరైనా ఇవే చూసి వంట పాత్రలు కొనుగోలు చేస్తారు. అయితే ఇకపై వంటకు ఉపయోగించే అల్యూమినియం, స్టెయిన్​లెస్​ స్టీల్​ పాత్రలకు ISI (ఇండియన్‌ స్టాండర్డ్స్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌) మార్క్ తప్పనిసరి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించని వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలుంటాయని హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం వంట పాత్రలకు ఎందుకు ISI మార్క్ ఉండాలంటోంది? దీనివల్ల లాభాలేంటి? వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

వంట పాత్రలకు ISI ఎందుకు?: