భూమికి ఆవల జీవం ఉందా?- మార్స్​పై పురాతన సూక్ష్మజీవుల మొదటి నివేదిక!

అంగారక గ్రహంపై పురాతన సూక్ష్మజీవులు!- వివరాలు ఇవే!!

The Ancient Microbial Life On Mars, The First Report Of Life Beyond Earth
The Ancient Microbial Life On Mars, The First Report Of Life Beyond Earth (Photo Credit- NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా అంగారక గ్రహ (మార్స్) అధ్యయనంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది. అంగారక గ్రహానికి పంపిన 'పెర్సెవరెన్స్' రోవర్ ఎండిపోయిన నదీ గర్భంలో రాళ్లను కనుగొంది. ఈ రాళ్లలో పురాతన సూక్ష్మజీవుల జీవితానికి సంబంధించిన సంకేతాలు ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు విశ్వసిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను నేచర్ జర్నల్‌లో ప్రచురించారు.

నాసా పెర్సెవరెన్స్ రోవర్​ను జులై 30, 2020న ప్రయోగించింది. ఇది ఫిబ్రవరి 18, 2021న అంగారక గ్రహంపై సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. ఒకప్పుడు సరస్సును కలిగి ఉందని భావిస్తున్న జెజెరో క్రేటర్‌ను అన్వేషించడం, పురాతన సూక్ష్మజీవుల జీవిత సంకేతాలను శోధించడం, గ్రహం గత నివాసయోగ్యతను అంచనా వేయడమే దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం .

పెర్సెవరెన్స్ రోవర్ ల్యాండింగ్​ కోసం నాసా "జెజెరో క్రేటర్‌"ను కఠినమైన, సహకార ప్రక్రియ ద్వారా ఎంపిక చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిషన్ బృందం సభ్యులు, శాస్త్రవేత్తలు జెజెరోను ఎంచుకోవడానికి ముందు 60 కంటే ప్రదేశాలను ఐదేళ్లపాటు అంచనా వేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు.

ఈ జెజెరో క్రేటర్​ బిలం గతంలో తడిగా ఉండేదనే బలమైన ఆధారాలు ఈ ఎంపికకు దారితీశాయి. 3.5 బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతం పురాతన నది డెల్టా ద్వారా నిండిన సరస్సుకు నిలయంగా ఉండేదని శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారించారు. ఈ పర్యావరణం మిషన్ లక్ష్యాలకు కీలకం. ఎందుకంటే ప్రవహించే నీరు బంకమట్టి ఖనిజాలు, ఇతర పదార్థాలను బిలం సరస్సులోకి రవాణా చేసిన అవకాశాలు ఉండే ఉంటాయి.

ముఖ్యంగా అటువంటి వాతావరణం సూక్ష్మజీవుల జీవనానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతంలో జీవం ఉండి ఉంటే దాని బయోసిగ్నేచర్లు సరస్సు అడుగున లేదా తీరప్రాంత అవక్షేపాలలో భద్రంగా ఉండి ఉండొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో "పెర్సెవరెన్స్ రోవర్" ఈ ప్రాంతం భౌగోళిక చరిత్రను విశ్లేషించడం, ఈ పురాతన జీవుల సంకేతాల కోసం శోధించడంతో పాటు ఈ ముఖ్యమైన ఆధారాలను కలిగి ఉన్న రాతి, నేల నమూనాలను సేకరించడం వంటి విధులను నిర్వహిస్తుంది.

పెర్సెవరెన్స్ అంటే మార్స్ శిలలు, రెగోలిత్ (విరిగిన రాతి, నేల) నుంచి కోర్ నమూనాలను క్రమపద్ధతిలో డ్రిల్లింగ్ చేసి సీలింగ్ చేయడం. ఈ నమూనాలను భవిష్యత్ NASA-ESA (యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ) మిషన్ ద్వారా పొటెన్షియల్ రికవరీ కోసం సేకరిస్తున్నారు. ఇది భూగోళ ప్రయోగశాలలలో అపూర్వమైన వివరణాత్మక విశ్లేషణ కోసం వాటిని భూమికి తిరిగి అందిస్తుంది. అంటే భవిష్యత్ నాసా-ESA మిషన్ ఈ నమూనాలను పెర్సెవరెన్స్ రోవర్ నుంచి తీసుకొని భూమికి తిరిగి తీసుకువస్తుంది.

అంగారక గ్రహం భూమధ్యరేఖకు ఉత్తరాన 45km వెడల్పు గల ఇంపాక్ట్ బేసిన్ అయిన "జెజెరో క్రేటర్‌"లోని పురాతన నది డెల్టా ఫ్యాన్ ఆకారపు అవశేషాలను అన్వేషిస్తున్నప్పుడు రోవర్ ఈ నమూనాను సేకరించింది. పెర్సెవరెన్స్ ఆన్‌బోర్డ్ లేబరేటరీని భౌగోళిక నిర్మాణాల మూలాలను పరిశోధించడం, పాస్ట్ వాటర్ అండ్ సేంద్రీయ కార్బన్ అణువుల ఆధారాల శోధన కోసం రూపొందించారు. ముఖ్యంగా ఇది పురాతన సూక్ష్మజీవుల కార్యకలాపాలను సూచించే స్పెసిఫిక్ ఖనిజ వ్యవస్థలు, బయోసిగ్నేచర్‌లను గుర్తించగలదు.

సూక్ష్మజీవుల జీవితానికి సంబంధించిన ఆధారాలు "సఫైర్ కాన్యన్" అనే ఒక స్పెసిఫిక్ శాంపిల్​ నుంచి వచ్చాయి. దీనిని బిలం లోపల "చెవ్యా జలపాతం" అనే కొండ నుంచి తీసుకున్నారు. శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధన కోసం డెల్టాలోని ఈ కచ్చితమైన స్థానాన్నే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే భూమిపై ఇటువంటి వాతావరణాలు సేంద్రియ పదార్థం, బయోసిగ్నేచర్‌లను సంరక్షిస్తాయి కాబట్టి.

నేచర్ జర్నల్‌లో 'రెడాక్స్-డ్రైవెన్ మినరల్ అండ్ ఆర్గానిక్ అసోసియేషన్స్ ఇన్ జెజెరో క్రేటర్, మార్స్' అనే పత్రంలో శాస్త్రవేత్తల బృందం గతేడాది పెర్సెవరెన్స్ రోవర్ సేకరించిన నమూనాపై సంచలనాత్మక ఫలితాలను ప్రచురించింది. ఇది పురాతన సూక్ష్మజీవుల జీవిత సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది.

