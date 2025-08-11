Tesla Opens Second Showroom in India: అమెరికాకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం టెస్లా ఇప్పుడు దిల్లీలో తన రెండవ షోరూమ్ను ప్రారంభించింది. ఇటీవల జులై 15న కంపెనీ తన మొదటి షోరూమ్ను ముంబయిలో ప్రారంభించి భారత్కు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తాజాగా ఇప్పుడు కంపెనీ తన రెండవ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ను దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభించింది.
కంపెనీ ఈ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ను దిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని ఏరోసిటీలో ఉన్న వరల్డ్మార్క్లో ప్రారంభించింది. దిల్లీలో ఈ కొత్త అవుట్లెట్ను చేర్చడం ద్వారా టెస్లా ఇప్పుడు దేశంలో రెండు ఆప్షనల్ స్టోర్లను కలిగి ఉంది. అయితే భారత్ వ్యాపంగా వినియోగదారులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న టెస్లా "మోడల్ Y" కారును ఇప్పటికీ టెస్లా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారానే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇటీవలే జులైలో "మోడల్ Y" కారును ప్రారంభించి టెస్లా అధికారికంగా భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును స్టాండర్డ్, లాంగ్ రేంజ్ వెర్షన్లలో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ టెస్లా "మోడల్ Y" స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ధర రూ. 59.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, దాని లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 67.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అయితే ఈ కారు రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) వెర్షన్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
దీని రేంజ్ గురించి చెప్పాలంటే WLTP సైకిల్లో "మోడల్ Y" స్టాండర్డ్ వేరియంట్ దాదాపు 500km రేంజ్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే దాని లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ ఫుల్ ఛార్జ్పై 622km రేంజ్ను అందిస్తుంది.
దీనితో పాటు టెస్లా ఇటీవలే భారతదేశంలో తన మొట్టమొదటి సూపర్ఛార్జర్ స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC) వద్ద ఉంది. వన్ BKC P1 పార్కింగ్ స్థాయిలో ఉన్న ఈ సౌకర్యం నాలుగు DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్లు, నాలుగు AC ఛార్జర్లను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ స్టేషన్ టెస్లా వాహనాలకు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంది.
మరోవైపు దిల్లీలో కంపెనీ ఏరోసిటీ, వరల్డ్మార్క్-3 వద్ద ఉన్న టెస్లా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ను అలాగే వరల్డ్మార్క్ 3 గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న నగరంలోని మొట్టమొదటి టెస్లా ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను కలిగి ఉంది. ఇది భారతదేశంలో టెస్లా రెండవ ఛార్జింగ్ స్టేషన్. కస్టమర్లకు మంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఛార్జింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి టెస్లా తమ ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ను మరింత విస్తరించే ప్లాన్లో ఉంది.
ఈ సూపర్ఛార్జర్లతో పాటు నోయిడా, సాకేత్, గురుగ్రామ్లో మూడు డెస్టినేషన్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను నిర్వహించాలని టెస్లా యోచిస్తోంది. గురుగ్రామ్లో ఒక ప్రత్యేక సేవా కేంద్రం కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.