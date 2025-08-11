ETV Bharat / technology

భారత్​లో రెండో షోరూమ్ ఓపెన్ చేసిన టెస్లా- ఎక్కడో తెలుసా? - TESLA OPENS SECOND SHOWROOM INDIA

టెస్లా రెండో ఎక్స్​పీరియన్స్ సెంటర్ ప్రారంభం- సూపర్ ఛార్జర్‌ కూడా!

Tesla Opens Second Showroom in India
Tesla Opens Second Showroom in India (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read

Tesla Opens Second Showroom in India: అమెరికాకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ వాహన దిగ్గజం టెస్లా ఇప్పుడు దిల్లీలో తన రెండవ షోరూమ్‌ను ప్రారంభించింది. ఇటీవల జులై 15న కంపెనీ తన మొదటి షోరూమ్‌ను ముంబయిలో ప్రారంభించి భారత్​కు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తాజాగా ఇప్పుడు కంపెనీ తన రెండవ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్​ను దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభించింది.

కంపెనీ ఈ కొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్​ను దిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని ఏరోసిటీలో ఉన్న వరల్డ్‌మార్క్‌లో ప్రారంభించింది. దిల్లీలో ఈ కొత్త అవుట్‌లెట్‌ను చేర్చడం ద్వారా టెస్లా ఇప్పుడు దేశంలో రెండు ఆప్షనల్ స్టోర్​లను కలిగి ఉంది. అయితే భారత్ వ్యాపంగా వినియోగదారులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న టెస్లా "మోడల్ Y" కారును ఇప్పటికీ టెస్లా అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారానే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

Tesla Model Y
Tesla Model Y (Photo Credit- ETV Bharat)

ఇటీవలే జులైలో "మోడల్ Y" కారును ప్రారంభించి టెస్లా అధికారికంగా భారత మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును స్టాండర్డ్, లాంగ్ రేంజ్ వెర్షన్లలో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ టెస్లా "మోడల్ Y" స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ధర రూ. 59.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, దాని లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 67.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అయితే ఈ కారు రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) వెర్షన్‌లో మాత్రమే లభిస్తుంది.

Tesla Model Y
Tesla Model Y (Photo Credit- ETV Bharat)

దీని రేంజ్ గురించి చెప్పాలంటే WLTP సైకిల్‌లో "మోడల్ Y" స్టాండర్డ్ వేరియంట్ దాదాపు 500km రేంజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే దాని లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ ఫుల్ ఛార్జ్‌పై 622km రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

Tesla Model Y
Tesla Model Y (Photo Credit- ETV Bharat)

దీనితో పాటు టెస్లా ఇటీవలే భారతదేశంలో తన మొట్టమొదటి సూపర్‌ఛార్జర్ స్టేషన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది మహారాష్ట్రలోని ముంబయిలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (BKC) వద్ద ఉంది. వన్ BKC P1 పార్కింగ్ స్థాయిలో ఉన్న ఈ సౌకర్యం నాలుగు DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌లు, నాలుగు AC ఛార్జర్‌లను కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ స్టేషన్ టెస్లా వాహనాలకు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంది.

మరోవైపు దిల్లీలో కంపెనీ ఏరోసిటీ, వరల్డ్‌మార్క్-3 వద్ద ఉన్న టెస్లా ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్‌ను అలాగే వరల్డ్‌మార్క్ 3 గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో ఉన్న నగరంలోని మొట్టమొదటి టెస్లా ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది భారతదేశంలో టెస్లా రెండవ ఛార్జింగ్ స్టేషన్. కస్టమర్‌లకు మంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఛార్జింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి టెస్లా తమ ఛార్జింగ్ నెట్‌వర్క్‌ను మరింత విస్తరించే ప్లాన్​లో ఉంది.

ఈ సూపర్‌ఛార్జర్‌లతో పాటు నోయిడా, సాకేత్, గురుగ్రామ్‌లో మూడు డెస్టినేషన్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లను నిర్వహించాలని టెస్లా యోచిస్తోంది. గురుగ్రామ్‌లో ఒక ప్రత్యేక సేవా కేంద్రం కూడా ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

