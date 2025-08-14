Tecno Spark Go 5G Launched: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో భారతదేశంలో తన "స్పార్క్ గో 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని రూ.10వేల లోపు ధరలోనే తీసుకొచ్చింది. ఈ బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లో 120Hz LCD డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 SoC, 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో పాటు 18W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. దీంతోపాటు ఈ కొత్త డివైజ్ దాని విభాగంలో భారతదేశంలో అత్యంత సన్నని, తేలికైన 5G స్మార్ట్ఫోన్ అని టెక్నో పేర్కొంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
టెక్నో స్పార్క్ గో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
#SparkGo5G is here! It’s time to double up ✌️— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 14, 2025
With:
✅ 8GB* RAM + 128GB Storage
📱 120Hz Refresh Rate
👉 Ella AI with Local Language Support
At just ₹9,999. Sale starts 21st August, 12 Noon on Flipkart.
Learn more ➡️ https://t.co/YXyuSCNo2h#TECNOMobile pic.twitter.com/05XEKihSI2
- డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.74-అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
- ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్ ఉంది. ఇది 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని RAMని వర్చువల్గా 8GB వరకు విస్తరించవచ్చు.
- బ్యాటరీ: ఇది 18W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
- కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు మరొక కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. అయితే ఈ సెకండరీ సెన్సార్ గురించి కంపెనీ ఎటువంటి వివరాలు అందించలేదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ ఫోన్లో 5MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HiOS 15తో నడుస్తుంది.
- రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్తో వస్తుంది.
- మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 7.99mm మందంతో 194 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
|Tecno Spark Go 5G: At a Glance
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.74-inch IPS LCD
|Processor
|MediaTek Dimensity 6400
|RAM + storage
|4GB + 128GB
|Rear camera
|50MP AI camera
|Front camera
|5MP
|Battery
|6,000mAh
|Charging capacity
|18W
|Operating system
|HiOS 15 based on Android 15
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది నాలుగు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- స్కై బ్లూ
- ఇంక్ బ్లాక్
- టర్కోయిస్ గ్రీన్
- బికనీర్ రెడ్
వేరియంట్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది.
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
టెక్నో స్పార్క్ గో 5G ధర:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: రూ. 9,999
|Tecno Spark Go 5G: Key Details
|Parameters
|Details
|Price
|Rs 9,999
|RAM + storage
|4GB + 128GB
|Availability
|Tecno's official website, Flipkart, and retails outlets
|First sale
|August 21, 2025
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 21, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఈ హ్యాండ్సెట్ను టెక్నో అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, భారతదేశం అంతటా రిటైల్ అవుట్లెట్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.