మార్కెట్​లోకి టెక్నో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్- రూ.10వేల లోపు ధరలోనే! - TECNO SPARK GO 5G LAUNCHED

టెక్నో స్పార్క్ గో 5G లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Tecno Spark Go 5G Launched in India
Tecno Spark Go 5G Launched in India (Photo Credit- Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read

Tecno Spark Go 5G Launched: చైనీస్ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో భారతదేశంలో తన "స్పార్క్ గో 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని రూ.10వేల లోపు ధరలోనే తీసుకొచ్చింది. ఈ బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 120Hz LCD డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 SoC, 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో పాటు 18W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. దీంతోపాటు ఈ కొత్త డివైజ్​ దాని విభాగంలో భారతదేశంలో అత్యంత సన్నని, తేలికైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అని టెక్నో పేర్కొంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

టెక్నో స్పార్క్ గో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.74-అంగుళాల IPS LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్​సెట్ ఉంది. ఇది 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. దీని RAMని వర్చువల్​గా 8GB వరకు విస్తరించవచ్చు.
  • బ్యాటరీ: ఇది 18W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు మరొక కెమెరా సెన్సార్‌ ఉంది. అయితే ఈ సెకండరీ సెన్సార్​ గురించి కంపెనీ ఎటువంటి వివరాలు అందించలేదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఈ ఫోన్​లో 5MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HiOS 15తో నడుస్తుంది.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్‌తో వస్తుంది.
  • మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 7.99mm మందంతో 194 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
Tecno Spark Go 5G: At a Glance
FeaturesDetails
Display120Hz | 6.74-inch IPS LCD
ProcessorMediaTek Dimensity 6400
RAM + storage4GB + 128GB
Rear camera50MP AI camera
Front camera5MP
Battery6,000mAh
Charging capacity18W
Operating systemHiOS 15 based on Android 15

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది నాలుగు కలర్​ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

  • స్కై బ్లూ
  • ఇంక్ బ్లాక్
  • టర్కోయిస్ గ్రీన్
  • బికనీర్ రెడ్

వేరియంట్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

టెక్నో స్పార్క్ గో 5G ధర:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: రూ. 9,999
Tecno Spark Go 5G: Key Details
ParametersDetails
PriceRs 9,999
RAM + storage4GB + 128GB
AvailabilityTecno's official website, Flipkart, and retails outlets
First saleAugust 21, 2025

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 21, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌ను టెక్నో అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, భారతదేశం అంతటా రిటైల్ అవుట్‌లెట్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

