ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని స్మార్ట్ఫోన్- జస్ట్ ఇప్పుడే లాంఛ్- ఓసారి చూసేయండి! - TECNO POVA SLIM 5G LAUNCHED
భారత మార్కెట్లో టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : September 4, 2025 at 2:19 PM IST
Tecno Pova Slim 5G Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో మొబైల్ ఇండియా ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ను "టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. దీన్ని అల్ట్రా-స్లిమ్ డిజైన్, స్మార్ట్ టెక్నాలజీ, పర్సనలైజ్డ్ మూడ్ లైట్ డిజైన్ పరిపూర్ణ కలయికతో రూపొందించింది.