ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని స్మార్ట్​ఫోన్- జస్ట్​ ఇప్పుడే లాంఛ్- ఓసారి చూసేయండి! - TECNO POVA SLIM 5G LAUNCHED

భారత మార్కెట్​లో టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

Tecno Pova Slim 5G Launched in India
Tecno Pova Slim 5G Launched in India (Photo Credit- tecno-mobile.in)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 2:19 PM IST

Tecno Pova Slim 5G Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో మొబైల్ ఇండియా ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను "టెక్నో పోవా స్లిమ్ 5G" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. దీన్ని అల్ట్రా-స్లిమ్ డిజైన్, స్మార్ట్​ టెక్నాలజీ, పర్సనలైజ్డ్ మూడ్​ లైట్ డిజైన్ పరిపూర్ణ కలయికతో రూపొందించింది.

