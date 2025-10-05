ETV Bharat / technology

వాట్సాప్​ కొండను ఢీకొడుతున్న "అరట్టై"! - దూసుకెళ్తున్న ఇండియన్ యాప్!!

- 50 లక్షల డౌన్​లోడ్స్​తో ట్రెండింగ్​లోకి! - ఆ విభాగాల్లో స్వదేశీ యాపే టాప్ అంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​

Whatsapp vs Arattai (Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Whatsapp vs Arattai : సోషల్​ మీడియాలో టాప్​ మెసేజింగ్​ యాప్​ ఏదంటే మెజారిటీ జనం చెప్పే పేరు "వాట్సాప్". దాదాపు 2 బిలియన్లకు పైగా యూజర్లతో అగ్రగామిగా ఉందీ సంస్థ. అయితే కొన్ని రోజులుగా ఇండియాలో "అరట్టై" యాప్‌ న్యూస్​లో నిలుస్తోంది. ఈ యాప్​ తక్కువ సమయంలోనే ప్లేస్టోర్‌లో 50 లక్షలకు పైగా డౌన్‌లోడ్స్​ సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తో.. అరట్టైని కంపేర్ చేస్తున్నారు టెక్‌ నిపుణులు. అంతేకాదు, 5 విషయాల్లో వాట్సాప్​ కన్నా బాగుందని అప్లాజ్​ ఇస్తున్నారు కూడా! మరి, అవేంటో చూసేద్దామా?

"పాకెట్‌" లో దాచుకోవచ్చు!

ఒక మెసేజ్​ను వాట్సప్‌లో స్టోర్‌ చేసుకోవాలంటే.. గతంలో పర్సనల్​గా గ్రూప్‌ క్రియేట్‌ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత కాలంలో "సెల్ఫ్‌ మెసేజింగ్‌" ఫీచర్‌ను ఇంట్రుడ్యూస్ చేసింది. దీన్ని నోట్స్‌ రాసుకోవడానికి కూడా వాడుతున్నారు. అయితే, ఈ విషయంలో మరింత మెరుగ్గా వర్క్ చేయొచ్చని భావించిన అరట్టై, "పాకెట్‌" పేరుతో మంచి ఆప్షన్ తెచ్చింది. ఇది క్లౌడ్‌ స్టోరేజీ. ఇంపార్టెంట్​ మెసేజ్​లను ఇక్కడ దాచుకోవచ్చు. కావాల్సినప్పుడు యాక్సెస్‌ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇతర యాప్స్​ లోని ఇంపార్టెంట్​ ఫైల్స్‌ కూడా ఇందులోకి సెండ్ చేసుకోవచ్చు. నోట్స్‌ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా దీని స్పెషాలిటీ ఏమంటే.. ఏ డివైజ్‌ నుంచైనా యాక్సెస్‌ చేసుకోవచ్చు.

ఆరామ్​ సే "మీటింగ్" :

కరోనా తర్వాత వీడియో కాల్స్​ మీటింగ్స్​ ఎంత ముఖ్యంగా మారాయో తెలిసిందే. ఈ ఆప్షన్​ వాట్సప్‌లో కూడా ఉంది. కానీ, వీడియో మీటింగ్స్‌ అంటే మెజారిటీ జనం జూమ్‌, గూగుల్‌ మీట్‌ వంటివే వాడుతున్నారు. వాట్సాప్​ వీడియో కాలింగ్ చాలా తక్కువ. దీంతో అరట్టై ఈ ఏరియా మీద ఫోకస్ చేసింది. "మీటింగ్స్" పేరుతో న్యూ ఆప్షన్ తెచ్చింది. ఇందులో అప్​ కమింగ్ మీటింగ్స్‌ సమాచారం, ఇంకా పూర్తయిపోయిన మీటింగ్స్‌ ఇన్ఫర్మేషన్​ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, మీటింగ్స్‌ను షెడ్యూల్‌ సైతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్‌ను ఈజీగా యాక్సెస్‌ చేసుకునేలా డాక్‌లోనే ప్లేస్​ చేశారు.

మీకు మీరే - వారికి వారే! :

మీరు ఎన్ని వాట్సప్‌ గ్రూప్స్​లో సభ్యులుగా ఉంటే, మెసేజ్​ల వరద అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్రూప్స్​లో ఎవరైనా మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఓ మెసేజ్ చేస్తే "@మెన్షన్"​ చేస్తారు. కానీ, ఆ సమయానికి మీరు గ్రూప్​ చూడకపోతే అ తర్వాత వచ్చిన మెసేజ్​ల కుప్పలో మీ మెన్షన్లు కూడా కలిసిపోతాయి. అప్పుడు ఆ మెసేజ్​లన్నీ ఏరుకుంటూ లోపలికి వెళ్తేగానీ కనిపించవు! ఈ సమస్యకు అరట్టై ఒక సొల్యూషన్​ తెచ్చింది. మిమ్మల్ని మెన్షన్‌ చేస్తూ వచ్చిన మెసేజ్​లన్నింటినీ ఒక బంచ్​ చేసి పక్కన పెడుతుంది. దీనివల్ల మీ మెన్షన్స్​ వెతుక్కోవాల్సిన పనిలేదు. ఈజీగా చూసుకోవచ్చు, వెంటనే రిప్లేస్ ఇచ్చిపడేయొచ్చు!

యాడ్స్​లో యాడ్ చేయదు :

ఇతర సంస్థలు తమ యూజర్ల డేటాను ప్రకటనల కోసం వినియోగిస్తాయి. అంటే, టార్గెట్‌ అడ్వర్టైజింగ్​ కోసం ఉపయోగిస్తాయి. కానీ, అరట్టై మాత్రం అలా చేయట్లేదు. "యాడ్‌ ఫ్రీ" ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ అందిస్తోంది. అదేవిధంగా వినియోగదారుల డేటాను లోకల్ డేటా సెంటర్లలో స్టోర్‌ చేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి వాయిస్‌, వీడియోకాల్స్‌ ఎన్‌క్రిప్టెడ్​గా ఉన్నాయని చెప్పిన అరట్టై, త్వరలో​ టెక్ట్స్‌కూ అప్లై చేస్తామని అనౌన్స్ చేసింది. వాట్సప్‌లో ఇప్పటికే అన్నింటికీ End-To-End ఎన్‌క్రిప్షన్‌ ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

నో మరమనిషి :

ప్రస్తుతం హల్​ చేస్తున్న ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ ను వాట్సాప్​ ఎప్పుడో రంగంలోకి దింపింది. అయితే, మొదట్లో యూజర్స్ అట్రాక్ట్ అయినప్పటికీ ఆ తర్వాతే పెదవి విరిస్తున్నారనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆటోమేటెడ్‌ సజెషన్స్​ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని, ఓవరాల్​గా AI ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువైందని కంప్లైంట్స్​ వస్తున్నాయి. అరట్టైలో AI ఇంటిగ్రేషన్‌ లేదు. దీంతో యాప్ క్లీన్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ ఇస్తోందని అంటున్నారు.

ఇలా ఈ ఫైవ్​ థింగ్స్​ అరట్టైకి మంచి అసెట్స్​ గా ఉన్నాయంటున్నారు టెక్ ఎక్స్​పర్ట్స్​. మరి, ఫ్యూచర్​లో ఈ స్వదేశీ మెసేజింగ్ యాప్​ ఏ రేంజ్​కు వెళ్తుంది? వాట్సాప్​నకు ఎంత మేరకు పోటీ ఇస్తుంది? అన్నది చూడాలి.

