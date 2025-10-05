వాట్సాప్ కొండను ఢీకొడుతున్న "అరట్టై"! - దూసుకెళ్తున్న ఇండియన్ యాప్!!
- 50 లక్షల డౌన్లోడ్స్తో ట్రెండింగ్లోకి! - ఆ విభాగాల్లో స్వదేశీ యాపే టాప్ అంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్
Published : October 5, 2025 at 5:10 PM IST
Whatsapp vs Arattai : సోషల్ మీడియాలో టాప్ మెసేజింగ్ యాప్ ఏదంటే మెజారిటీ జనం చెప్పే పేరు "వాట్సాప్". దాదాపు 2 బిలియన్లకు పైగా యూజర్లతో అగ్రగామిగా ఉందీ సంస్థ. అయితే కొన్ని రోజులుగా ఇండియాలో "అరట్టై" యాప్ న్యూస్లో నిలుస్తోంది. ఈ యాప్ తక్కువ సమయంలోనే ప్లేస్టోర్లో 50 లక్షలకు పైగా డౌన్లోడ్స్ సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రముఖ మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తో.. అరట్టైని కంపేర్ చేస్తున్నారు టెక్ నిపుణులు. అంతేకాదు, 5 విషయాల్లో వాట్సాప్ కన్నా బాగుందని అప్లాజ్ ఇస్తున్నారు కూడా! మరి, అవేంటో చూసేద్దామా?
"పాకెట్" లో దాచుకోవచ్చు!
ఒక మెసేజ్ను వాట్సప్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే.. గతంలో పర్సనల్గా గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఆ తర్వాత కాలంలో "సెల్ఫ్ మెసేజింగ్" ఫీచర్ను ఇంట్రుడ్యూస్ చేసింది. దీన్ని నోట్స్ రాసుకోవడానికి కూడా వాడుతున్నారు. అయితే, ఈ విషయంలో మరింత మెరుగ్గా వర్క్ చేయొచ్చని భావించిన అరట్టై, "పాకెట్" పేరుతో మంచి ఆప్షన్ తెచ్చింది. ఇది క్లౌడ్ స్టోరేజీ. ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్లను ఇక్కడ దాచుకోవచ్చు. కావాల్సినప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇతర యాప్స్ లోని ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ కూడా ఇందులోకి సెండ్ చేసుకోవచ్చు. నోట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా దీని స్పెషాలిటీ ఏమంటే.. ఏ డివైజ్ నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు.
ఆరామ్ సే "మీటింగ్" :
కరోనా తర్వాత వీడియో కాల్స్ మీటింగ్స్ ఎంత ముఖ్యంగా మారాయో తెలిసిందే. ఈ ఆప్షన్ వాట్సప్లో కూడా ఉంది. కానీ, వీడియో మీటింగ్స్ అంటే మెజారిటీ జనం జూమ్, గూగుల్ మీట్ వంటివే వాడుతున్నారు. వాట్సాప్ వీడియో కాలింగ్ చాలా తక్కువ. దీంతో అరట్టై ఈ ఏరియా మీద ఫోకస్ చేసింది. "మీటింగ్స్" పేరుతో న్యూ ఆప్షన్ తెచ్చింది. ఇందులో అప్ కమింగ్ మీటింగ్స్ సమాచారం, ఇంకా పూర్తయిపోయిన మీటింగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, మీటింగ్స్ను షెడ్యూల్ సైతం చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ను ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకునేలా డాక్లోనే ప్లేస్ చేశారు.
మీకు మీరే - వారికి వారే! :
మీరు ఎన్ని వాట్సప్ గ్రూప్స్లో సభ్యులుగా ఉంటే, మెసేజ్ల వరద అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్రూప్స్లో ఎవరైనా మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఓ మెసేజ్ చేస్తే "@మెన్షన్" చేస్తారు. కానీ, ఆ సమయానికి మీరు గ్రూప్ చూడకపోతే అ తర్వాత వచ్చిన మెసేజ్ల కుప్పలో మీ మెన్షన్లు కూడా కలిసిపోతాయి. అప్పుడు ఆ మెసేజ్లన్నీ ఏరుకుంటూ లోపలికి వెళ్తేగానీ కనిపించవు! ఈ సమస్యకు అరట్టై ఒక సొల్యూషన్ తెచ్చింది. మిమ్మల్ని మెన్షన్ చేస్తూ వచ్చిన మెసేజ్లన్నింటినీ ఒక బంచ్ చేసి పక్కన పెడుతుంది. దీనివల్ల మీ మెన్షన్స్ వెతుక్కోవాల్సిన పనిలేదు. ఈజీగా చూసుకోవచ్చు, వెంటనే రిప్లేస్ ఇచ్చిపడేయొచ్చు!
యాడ్స్లో యాడ్ చేయదు :
ఇతర సంస్థలు తమ యూజర్ల డేటాను ప్రకటనల కోసం వినియోగిస్తాయి. అంటే, టార్గెట్ అడ్వర్టైజింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తాయి. కానీ, అరట్టై మాత్రం అలా చేయట్లేదు. "యాడ్ ఫ్రీ" ఎక్స్పీరియన్స్ అందిస్తోంది. అదేవిధంగా వినియోగదారుల డేటాను లోకల్ డేటా సెంటర్లలో స్టోర్ చేస్తోంది. ప్రస్తుతానికి వాయిస్, వీడియోకాల్స్ ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉన్నాయని చెప్పిన అరట్టై, త్వరలో టెక్ట్స్కూ అప్లై చేస్తామని అనౌన్స్ చేసింది. వాట్సప్లో ఇప్పటికే అన్నింటికీ End-To-End ఎన్క్రిప్షన్ ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
నో మరమనిషి :
ప్రస్తుతం హల్ చేస్తున్న ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను వాట్సాప్ ఎప్పుడో రంగంలోకి దింపింది. అయితే, మొదట్లో యూజర్స్ అట్రాక్ట్ అయినప్పటికీ ఆ తర్వాతే పెదవి విరిస్తున్నారనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆటోమేటెడ్ సజెషన్స్ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని, ఓవరాల్గా AI ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువైందని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. అరట్టైలో AI ఇంటిగ్రేషన్ లేదు. దీంతో యాప్ క్లీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తోందని అంటున్నారు.
ఇలా ఈ ఫైవ్ థింగ్స్ అరట్టైకి మంచి అసెట్స్ గా ఉన్నాయంటున్నారు టెక్ ఎక్స్పర్ట్స్. మరి, ఫ్యూచర్లో ఈ స్వదేశీ మెసేజింగ్ యాప్ ఏ రేంజ్కు వెళ్తుంది? వాట్సాప్నకు ఎంత మేరకు పోటీ ఇస్తుంది? అన్నది చూడాలి.