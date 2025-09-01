ETV Bharat / technology

మీరు ఈ మధ్యే బైక్ కొన్నారా?- ఆ మోడల్స్​లో లోపం- వెంటనే షోరూమ్​కు వెళ్తే మంచిది! - BIKES RECALL

సుజుకీ కీలక ప్రకటన- 5వేలకు పైగా బైక్​లకు రీకాల్

Suzuki Recalls Bikes
Suzuki Recalls Bikes (Photo Credit: Suzuki Motorcycle)
Published : September 1, 2025 at 5:13 PM IST

Suzuki Recalls Bikes: మీరు ఈ మధ్యే బైక్ కొన్నారా? అది కూడా సుజుకీ మోడల్? అయితే వెంటనే షోరూమ్​కు వెళ్లండి. కంపెనీ ఏకంగా ఐదు వేలకు పైగా బైక్​లకు రీకాల్​ చేపట్టింది. భారత్​లో విక్రయించిన మోడల్స్​ను తిరిగి వెనక్కి రప్పిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సుజుకీ రీకాల్ చేపట్టిన మోడల్స్ ఏవి? ఇందుకు కారణం ఏంటి? వంటి వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

రీకాల్ చేపట్టిన మోడల్స్ ఇవే: సుజుకీ ఇప్పుడు రీకాల్ చేపట్టిన బైక్​ మోడల్స్​ "జిక్సర్ 250". ఇవి భారతీయ యువతలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్స్​లో ఒకటి అని చెప్పొచ్చు. అయితే వీటిలో లోపాన్ని గుర్తించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా "జిక్సర్ 250", "జిక్సర్ SF 250S" బైక్‌ల రియర్ బ్రేక్ సెటప్‌లో సమస్య ఉందని కనుగొన్న తర్వాత సుజుకీ ఈ రీకాల్‌ను ప్రారంభించింది.

భారతదేశంలో అమ్ముడైన ఏ సుజుకీ జిక్సర్ 250 బైక్‌నూ ఇప్పటివరకూ రీకాల్ చేయలేదు. అయితే ప్రస్తుతం మొత్తం 5,145 సుజుకి జిక్సర్ 250 బైక్‌లను ఇప్పుడు వెనక్కి రప్పిస్తున్నారని సమాచారం. అది కూడా ఫిబ్రవరి 2022 నుంచి జూన్ 2025 వరకు ఉత్పత్తి చేసిన మోడల్స్​కు రీకాల్ చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇందుకోసం ఎంటువంటి అదనపు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఈ సమస్యను పరిష్కరించనున్నట్లు కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

సుజుకీ మోటార్‌సైకిల్ విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం జులై నెలలోనే "జిక్సర్ 250" బైక్‌లలో బ్రేక్ సిస్టమ్‌లో సమస్య ఉందని కంపెనీ గమనించి ఉండవచ్చు. ఏ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ కూడా తాను అమ్మిన వాహనాలను రీకాల్ చేయడానికి ఇష్టపడదు. కాబట్టి సుజుకీ కూడా తన "జిక్సర్ 250" బైక్‌లలో సమస్యను ఇతర మార్గాల్లో పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించి ఉండవచ్చు. అయితే ఆ ప్రయత్నాలేవీ ఫలించకపోవడంతో వేరే మార్గం లేక కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ రీకాల్ నిర్ణయం తీసుకుందని తెలుస్తోంది.

ఇకపోతే "జిక్సర్ 250" బైక్‌లలో బ్రేక్ సెటప్ సమస్య ఉండటాన్ని సుజుకీ గుర్తించింది. అంటే రియర్ బ్రేక్ ప్యాడ్‌లు, బైక్‌ల బ్రేక్ డిస్క్‌ల మధ్య సరైన సంబంధం లేదు. దీనికి కారణం "జిక్సర్ 250"లో సుజుకీ "V-స్టార్మ్ 250 అడ్వెంచర్ బైక్" రియర్ బ్రేక్ కాలిపర్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగించడమేనని తెలుస్తోంది. "V-స్టార్మ్ 250" అనేది సుజుకీ ఇటీవల విడుదల చేసిన అడ్వెంచర్ బైక్.

కంపెనీ "జిక్సర్ 250"లో "V-స్టార్మ్ 250" బ్రేక్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగించడం ద్వారా ఉత్పత్తి ఖర్చులను తగ్గించడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే "జిక్సర్ 250" బైక్‌లలోని బ్రేక్ ప్యాడ్‌లు, బ్రేక్ డిస్క్‌లు ఒకదానికొకటి సరిగ్గా సరిపోలేదు. ఈ కారణంగా బ్రేక్ ప్యాడ్‌లు త్వరగా అరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు సమస్యలున్న 5,145 "జిక్సర్ 250" బైక్‌లను వెనక్కి రప్పించి తమ సర్వీస్ సెంటర్లలో ఉచితంగా మరమ్మతులు చేపట్టింది.

