Spotify New Audio Mixing Feature: మీరు Spotifyలో మ్యూజిక్ వినటాన్ని ఇష్టపడతారా? అయితే మీకో క్రేజీ అప్డేట్. స్పాటిఫై ఓ కొత్త ఫీచర్ను తీసుకువస్తోంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా స్పాటిఫై ప్రీమియం యూజర్లు తమ క్రియేటివిటీని నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళ్లవచ్చు. అటువంటి "మిక్స్" ఫీచర్ను కంపెనీ స్పాటిఫైకి జోడించింది. ఇది ట్రాక్స్ మధ్య ట్రాన్సిషన్స్ను యాడ్ చేయడం, వాటిని కస్టమైజింగ్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. అంటే ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మీరు DJ లాగా మీ సొంత ప్లేలిస్ట్ను క్రియేట్ చేయొచ్చు.
ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులకు తమ ప్లేలిస్ట్ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం బీటా వెర్షన్లో ఉంది. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాక్ల మధ్య ట్రాన్సిషన్స్ను సృష్టించవచ్చు. తర్వాత వాటి ఫ్లోను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాల్యూమ్, EQ, ఎఫెక్ట్ కర్వ్స్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్తో మీరు మీ మిక్స్డ్ మ్యూజిక్ ట్రాక్ను మరింత మెరుగ్గా, ప్రత్యేకంగా చేయొచ్చు.
ఈ Spotify మిక్స్ ఫీచర్ను ఉపయోగించడం ఎలా?:
- Step-1: ఇందుకోసం ముందుగా మీ ప్లేలిస్ట్ను ఓపెన్ చేసి Old Playlist లేదా Create a New One ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
- Step-2: ఇప్పుడు 'Mix' బటన్పై క్లిక్ చేయండి- ఇది టూల్బార్లో కనిపిస్తుంది.
- Step-3: Autoలో ప్రారంభించండి- సింగిల్ క్లిక్లో ట్రాక్లను Blend చేయండి.
- Step-4: Customize చేయండి- మీ స్టైల్కు అనుగుణంగా ట్రాన్సిషన్స్ను అడ్జస్ట్ చేసుకోండి.
- Step-5: Presetను సెలెక్ట్ చేసుకోండి- 'Fade' లేదా 'Rise' వంటి స్టైల్స్లో ట్రాన్సిషన్స్ను అప్లై చేయండి.
- Step-6: Waveform, Beat డేటాను వీక్షించండి- ప్రతి ట్రాక్లో సరైన ట్రాన్సిషన్ పాయింట్ను ఎంచుకోండి.
- Step-7: Volume, EQ, Effectsను సెట్ చేయండి- ఇలా మీ మిక్స్ మరింత ప్రొఫెషనల్గా కనిపించేలా చేసుకోండి.
- Step-8: 'Save'పై ట్యాప్ చేయండి- ఇప్పుడు మీ ప్రత్యేకమైన ప్లేలిస్ట్ను వినండి.
కొత్త వినియోగదారుల కోసం ఈజీ మిక్సింగ్ టిప్స్: మీరు కొత్త యూజరా?, Spotifyలో మ్యూజిక్ ట్రాక్స్ను ట్రాన్సిషన్స్తో ప్లే చేయడం తెలీదా? అయితే డోంట్ వర్రీ. మీలాంటి వారి కోసం కంపెనీ కొన్ని ఈజీ మిక్సింగ్ టిప్స్ను అందించింది. వీటిని అనుసరించడం ద్వారా మీరు మీ ప్లేలిస్ట్ను ప్రత్యేకంగా చేసుకోవచ్చు.
Tempos, Keysను మ్యాచ్ చేయండి: ట్రాన్సిషన్స్ సహజంగా అనిపించేలా సిమిలర్ BPM, Camelot Keysతో సాంగ్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
Dance Genresతో ప్రారంభించండి: House, Techno వంటివి మ్యూజిక్ సీమ్లెస్ మిక్సింగ్కు ఉత్తమమైనది.
Energyని కౌంట్ చేసుకోవాలి: ఎందుకంటే మీ ప్లేలిస్ట్ మూడ్, ఫ్లో శ్రోతను భావోద్వేగ ప్రయాణంలోకి తీసుకెళ్లాలి.
Special Moments కోసం మిక్స్ చేయండి: Running, Road trip, or Party ప్లేలిస్ట్కు సీమ్లెస్ వైబ్ ఇవ్వడానికి మిక్సింగ్ సరైనది.
Cover Art క్రియేట్ చేయండి: కొత్త Stickers, Labelsతో Mixed ప్లేలిస్ట్ కోసం మీ ఆర్ట్వర్క్ను కస్టమైజ్ చేయండి.