ETV Bharat / technology

స్పాటిఫైలో కొత్త 'మిక్స్' ఫీచర్‌!- ఇప్పుడు మీరూ DJ లాగా మీ సొంత ప్లేలిస్ట్​ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు!! - SPOTIFY NEW AUDIO MIXING FEATURE

స్పాటిఫైలో కొత్త ఆడియో మిక్సింగ్ ఫీచర్ వస్తోంది- దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలంటే?

Spotify Tests a Seamless Song Mixing Feature for Premium Users
Spotify Tests a Seamless Song Mixing Feature for Premium Users (Photo Credit- Spotify)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read

Spotify New Audio Mixing Feature: మీరు Spotifyలో మ్యూజిక్ వినటాన్ని ఇష్టపడతారా? అయితే మీకో క్రేజీ అప్డేట్. స్పాటిఫై ఓ కొత్త ఫీచర్​ను తీసుకువస్తోంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా స్పాటిఫై ప్రీమియం యూజర్లు తమ క్రియేటివిటీని నెక్స్ట్​ లెవల్​కు తీసుకెళ్లవచ్చు. అటువంటి "మిక్స్" ఫీచర్‌ను కంపెనీ స్పాటిఫైకి జోడించింది. ఇది ట్రాక్స్ మధ్య ట్రాన్సిషన్స్​ను యాడ్ చేయడం, వాటిని కస్టమైజింగ్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. అంటే ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మీరు DJ లాగా మీ సొంత ప్లేలిస్ట్​ను క్రియేట్ చేయొచ్చు.

ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులకు తమ ప్లేలిస్ట్​ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం బీటా వెర్షన్‌లో ఉంది. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాక్‌ల మధ్య ట్రాన్సిషన్స్​ను సృష్టించవచ్చు. తర్వాత వాటి ఫ్లోను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాల్యూమ్, EQ, ఎఫెక్ట్ కర్వ్స్ వంటి అడ్వాన్స్​డ్ టూల్స్​తో మీరు మీ మిక్స్డ్ మ్యూజిక్ ట్రాక్‌ను మరింత మెరుగ్గా, ప్రత్యేకంగా చేయొచ్చు.

ఈ Spotify మిక్స్ ఫీచర్‌ను ఉపయోగించడం ఎలా?:

  • Step-1: ఇందుకోసం ముందుగా మీ ప్లేలిస్ట్​ను ఓపెన్ చేసి Old Playlist లేదా Create a New One ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.
  • Step-2: ఇప్పుడు 'Mix' బటన్​పై క్లిక్ చేయండి- ఇది టూల్​బార్​లో కనిపిస్తుంది.
  • Step-3: Autoలో ప్రారంభించండి- సింగిల్​ క్లిక్‌లో ట్రాక్‌లను Blend చేయండి.
  • Step-4: Customize చేయండి- మీ స్టైల్​కు అనుగుణంగా ట్రాన్సిషన్స్​ను అడ్జస్ట్ చేసుకోండి.
  • Step-5: Presetను సెలెక్ట్ చేసుకోండి- 'Fade' లేదా 'Rise' వంటి స్టైల్స్​లో ట్రాన్సిషన్స్​ను అప్లై చేయండి.
  • Step-6: Waveform, Beat డేటాను వీక్షించండి- ప్రతి ట్రాక్‌లో సరైన ట్రాన్సిషన్ పాయింట్​ను ఎంచుకోండి.
  • Step-7: Volume, EQ, Effectsను సెట్ చేయండి- ఇలా మీ మిక్స్ మరింత ప్రొఫెషనల్‌గా కనిపించేలా చేసుకోండి.
  • Step-8: 'Save'పై ట్యాప్ చేయండి- ఇప్పుడు మీ ప్రత్యేకమైన ప్లేలిస్ట్​ను వినండి.

కొత్త వినియోగదారుల కోసం ఈజీ మిక్సింగ్ టిప్స్: మీరు కొత్త యూజరా?, Spotifyలో మ్యూజిక్ ట్రాక్స్​ను ట్రాన్సిషన్స్​తో ప్లే చేయడం తెలీదా? అయితే డోంట్ వర్రీ. మీలాంటి వారి కోసం కంపెనీ కొన్ని ఈజీ మిక్సింగ్ టిప్స్​ను అందించింది. వీటిని అనుసరించడం ద్వారా మీరు మీ ప్లేలిస్ట్​ను ప్రత్యేకంగా చేసుకోవచ్చు.

Tempos, Keysను మ్యాచ్ చేయండి: ట్రాన్సిషన్స్​ సహజంగా అనిపించేలా సిమిలర్ BPM, Camelot Keysతో సాంగ్స్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.

Dance Genresతో ప్రారంభించండి: House, Techno వంటివి మ్యూజిక్​ సీమ్​లెస్ మిక్సింగ్​కు ఉత్తమమైనది.

Energyని కౌంట్ చేసుకోవాలి: ఎందుకంటే మీ ప్లేలిస్ట్ మూడ్, ఫ్లో శ్రోతను భావోద్వేగ ప్రయాణంలోకి తీసుకెళ్లాలి.

Special Moments కోసం మిక్స్ చేయండి: Running, Road trip, or Party ప్లేలిస్ట్​కు సీమ్​లెస్​ వైబ్ ఇవ్వడానికి మిక్సింగ్ సరైనది.

Cover Art క్రియేట్ చేయండి: కొత్త Stickers, Labelsతో Mixed ప్లేలిస్ట్​ కోసం మీ ఆర్ట్‌వర్క్‌ను కస్టమైజ్ చేయండి.

Spotify New Audio Mixing Feature: మీరు Spotifyలో మ్యూజిక్ వినటాన్ని ఇష్టపడతారా? అయితే మీకో క్రేజీ అప్డేట్. స్పాటిఫై ఓ కొత్త ఫీచర్​ను తీసుకువస్తోంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా స్పాటిఫై ప్రీమియం యూజర్లు తమ క్రియేటివిటీని నెక్స్ట్​ లెవల్​కు తీసుకెళ్లవచ్చు. అటువంటి "మిక్స్" ఫీచర్‌ను కంపెనీ స్పాటిఫైకి జోడించింది. ఇది ట్రాక్స్ మధ్య ట్రాన్సిషన్స్​ను యాడ్ చేయడం, వాటిని కస్టమైజింగ్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. అంటే ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మీరు DJ లాగా మీ సొంత ప్లేలిస్ట్​ను క్రియేట్ చేయొచ్చు.

ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులకు తమ ప్లేలిస్ట్​ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం బీటా వెర్షన్‌లో ఉంది. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ట్రాక్‌ల మధ్య ట్రాన్సిషన్స్​ను సృష్టించవచ్చు. తర్వాత వాటి ఫ్లోను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాల్యూమ్, EQ, ఎఫెక్ట్ కర్వ్స్ వంటి అడ్వాన్స్​డ్ టూల్స్​తో మీరు మీ మిక్స్డ్ మ్యూజిక్ ట్రాక్‌ను మరింత మెరుగ్గా, ప్రత్యేకంగా చేయొచ్చు.

ఈ Spotify మిక్స్ ఫీచర్‌ను ఉపయోగించడం ఎలా?:

  • Step-1: ఇందుకోసం ముందుగా మీ ప్లేలిస్ట్​ను ఓపెన్ చేసి Old Playlist లేదా Create a New One ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.
  • Step-2: ఇప్పుడు 'Mix' బటన్​పై క్లిక్ చేయండి- ఇది టూల్​బార్​లో కనిపిస్తుంది.
  • Step-3: Autoలో ప్రారంభించండి- సింగిల్​ క్లిక్‌లో ట్రాక్‌లను Blend చేయండి.
  • Step-4: Customize చేయండి- మీ స్టైల్​కు అనుగుణంగా ట్రాన్సిషన్స్​ను అడ్జస్ట్ చేసుకోండి.
  • Step-5: Presetను సెలెక్ట్ చేసుకోండి- 'Fade' లేదా 'Rise' వంటి స్టైల్స్​లో ట్రాన్సిషన్స్​ను అప్లై చేయండి.
  • Step-6: Waveform, Beat డేటాను వీక్షించండి- ప్రతి ట్రాక్‌లో సరైన ట్రాన్సిషన్ పాయింట్​ను ఎంచుకోండి.
  • Step-7: Volume, EQ, Effectsను సెట్ చేయండి- ఇలా మీ మిక్స్ మరింత ప్రొఫెషనల్‌గా కనిపించేలా చేసుకోండి.
  • Step-8: 'Save'పై ట్యాప్ చేయండి- ఇప్పుడు మీ ప్రత్యేకమైన ప్లేలిస్ట్​ను వినండి.

కొత్త వినియోగదారుల కోసం ఈజీ మిక్సింగ్ టిప్స్: మీరు కొత్త యూజరా?, Spotifyలో మ్యూజిక్ ట్రాక్స్​ను ట్రాన్సిషన్స్​తో ప్లే చేయడం తెలీదా? అయితే డోంట్ వర్రీ. మీలాంటి వారి కోసం కంపెనీ కొన్ని ఈజీ మిక్సింగ్ టిప్స్​ను అందించింది. వీటిని అనుసరించడం ద్వారా మీరు మీ ప్లేలిస్ట్​ను ప్రత్యేకంగా చేసుకోవచ్చు.

Tempos, Keysను మ్యాచ్ చేయండి: ట్రాన్సిషన్స్​ సహజంగా అనిపించేలా సిమిలర్ BPM, Camelot Keysతో సాంగ్స్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.

Dance Genresతో ప్రారంభించండి: House, Techno వంటివి మ్యూజిక్​ సీమ్​లెస్ మిక్సింగ్​కు ఉత్తమమైనది.

Energyని కౌంట్ చేసుకోవాలి: ఎందుకంటే మీ ప్లేలిస్ట్ మూడ్, ఫ్లో శ్రోతను భావోద్వేగ ప్రయాణంలోకి తీసుకెళ్లాలి.

Special Moments కోసం మిక్స్ చేయండి: Running, Road trip, or Party ప్లేలిస్ట్​కు సీమ్​లెస్​ వైబ్ ఇవ్వడానికి మిక్సింగ్ సరైనది.

Cover Art క్రియేట్ చేయండి: కొత్త Stickers, Labelsతో Mixed ప్లేలిస్ట్​ కోసం మీ ఆర్ట్‌వర్క్‌ను కస్టమైజ్ చేయండి.

For All Latest Updates

TAGGED:

SPOTIFY DJ LIKE CUSTOM FEATURESPOTIFY PLAYLIST TRANSITIONSSPOTIFY PLAY MIXING FEATURESPOTIFY MIX FEATURESPOTIFY NEW AUDIO MIXING FEATURE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.