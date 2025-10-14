స్టార్షిప్ ప్రయోగం విజయవంతం- 2030 నాటికి మార్స్పైకి మానవులు!
స్పేస్ఎక్స్ స్టార్షిప్ ఫ్లైట్ 11వ టెస్ట్ సక్సెస్- వివరాలు ఇవే!
Published : October 14, 2025 at 4:50 PM IST
Hyderabad: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద, అత్యంత శక్తివంతమైన రాకెట్ "స్టార్షిప్ ఫ్లైట్ 11" (IFT11) ఒక ప్రధాన పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. దీనిని అక్టోబర్ 13న టెక్సాస్లోని స్టార్బేస్ నుంచి విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. ఇది స్పేస్ఎక్స్ 11వ టెస్ట్ ఫ్లైట్. దీని అన్ని ప్రధాన లక్ష్యాలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ఈ స్టార్షిప్ 11వ ఫ్లైట్ టెస్ట్ స్పేస్ఎక్స్ అతిపెద్ద పునర్వినియోగ రాకెట్కు సంబంధించినది.
టెక్సాస్లోని స్టార్బేస్ నుంచి స్పేస్ఎక్స్ స్టార్షిప్ రాకెట్ను ప్రయోగించారు. బూస్టర్ విడిపోయి అంతరిక్షంలో నియంత్రిత పద్ధతిలో ప్రయాణించింది. అనంతరం అంతరిక్ష నౌక గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోలోని హిందూ మహాసముద్రంలో దిగింది. ఈ పరీక్ష ఎటువంటి వైఫల్యాలు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తయింది. మునుపటిలాగే స్టార్షిప్ 8 స్టార్లింక్ ఉపగ్రహాలను మోసుకెళ్లింది. మెక్సికన్ సరిహద్దుకు సమీపంలోని స్టార్బేస్ నుంచి ఈ మిషన్ టెస్టింగ్ ప్రయోగం 60 నిమిషాలకు పైగా కొనసాగింది.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/sbfmGAEPa6— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025
దీనిని పూర్తి స్థాయి స్టార్షిప్ టెస్ట్ ఫ్లైట్గా పరిగణిస్తారు. స్పేస్ఎక్స్ వ్యవస్థాపకుడు, CEO ఎలోన్ మస్క్ దీనిని నిర్వహిస్తున్నారు. 2027 నాటికి చంద్రుని ఉపరితలంపైకి మానవులను తిరిగి పంపించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్న నాసాకు స్టార్షిప్ ఫ్లైట్ చాలా ముఖ్యమైనది. మూన్ ల్యాండర్ను అభివృద్ధి చేయడానికి నాసా.. స్సేస్ఎక్స్కు $3 బిలియన్ విలువైన కాంట్రాక్టును ఇచ్చింది. ఈ ఒప్పందం ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్లో భాగం. ఇది మానవులను చంద్రునిపైకి తిరిగి పంపే లక్ష్యంతో ఉన్న NASA ప్రాజెక్ట్.
ఇది ఎలాన్ మస్క్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన "Humans on Mars"కు ఓ మైలు రాయిగా ఉండబోతుంది. ఎలాన్ మస్క్ విజన్ ఒకే లక్ష్యానికి మించి విస్తరించి ఉంది. అంగారక గ్రహంపై శాశ్వత, స్వయం సమృద్ధిగల మానవ నివాసాన్ని త్వరగా స్థాపించడానికి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు 2,000 అంతరిక్ష నౌకలను ప్రయోగించడమే ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
మార్స్ మిషన్: 2030లలో మానవసహిత మార్స్ మిషన్ కోసం 2026 మార్స్ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ఫ్లైట్ టెస్ట్ల సమయంలో అనేక క్లిష్టమైన సాంకేతిక సవాళ్లను అధిగమించే సామర్థ్యం స్టార్షిప్కు ఉండాలి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మస్క్ దీనిపై పనిచేస్తున్నారు. వీటిలో ప్రధానమైనది సంక్లిష్టమైన కక్ష్యలోనే ఇంధనం నింపే ప్రక్రియ. అది అంగారక గ్రహానికి చేరుకునే సుదూర ప్రయాణానికి చాలా అవసరం.
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
2026 చివరిలో అరుదైన గ్రహ అమరికతో భూ గ్రహం మార్స్కు అతి తక్కువ దూరంలో ఉంటుంది. ఆ సమయంలో భూమి నుంచి అతి తక్కువ ప్రయాణంతో అంగారక గ్రహాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఇందుకోసం దాదాపు 7 నుంచి 9 నెలల సమయం పడుతుంది. ఈ అవకాశం ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో 2026 చివరినాటికి స్టార్షిప్ సిద్ధంగా లేకపోతే స్పేస్ఎక్స్ 2028లో జరిగే తదుపరి అలైన్మెంట్ విండో వరకు వేచి ఉంటుందని ఎలాన్ మస్క్ ఇటీవలే వెల్లడించారు. మొదటి మిషన్లో టెస్లా నిర్మించిన ఆప్టిమస్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ల సిమ్యులేట్ సిబ్బంది ఉంటారు. తదుపరి ల్యాండింగ్లో మానవ సిబ్బంది చేరే అవకాశం ఉంది.
స్పేస్ఎక్స్ స్టార్షిప్ ప్రయోగాలు: స్పేస్ఎక్స్ స్టార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మానవులను అంగారక గ్రహానికి తీసుకెళ్లడానికి రూపొందించిన పూర్తిగా పునర్వినియోగించదగిన రాకెట్ వ్యవస్థ. ఇందులో సూపర్ హెవీ బూస్టర్, స్టార్షిప్ అప్పర్ స్టేజ్ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు మొత్తం 11 ప్రయోగాలు నిర్వహించారు. మొదటి ప్రోటోటైప్ పరీక్షలు 2019లో ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్లైట్ టెస్ట్లు (IFTలు) ఏప్రిల్ 2023 నుంచి ఆర్బిటాల్ అటెంప్ట్స్గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 11 IFT (Integrated Flight Test)లు పూర్తయ్యాయి. వీటిలో చివరిది IFT-11 ఇప్పుడు విజయవంతమైంది.
ఈ స్టార్షిప్ ప్రయోగాలను టెక్సాస్లోని స్టార్బేస్ నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు. వాటి ప్రధాన లక్ష్యాలు రాప్టర్ ఇంజిన్లు, హీట్ షీల్డ్, రీ-ఎంట్రీ, బూస్టర్ క్యాప్చర్ (మెక్ టవర్తో), ఉపగ్రహ విస్తరణ. ఇవి NASA ఆర్టెమిస్, స్టార్లింక్, మార్స్ మిషన్లకు కీలకం.