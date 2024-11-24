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ఇట్స్​ టైమ్​ టు ప్లే- 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌'లో మొదలైన ఆఫర్ల హంగామా- గేమింగ్ లవర్స్​కు ఇక పండగే!

గేమింగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- సోనీ ప్లేస్టేషన్ ఇండియా సేల్స్ స్టార్ట్​- భారీ డిస్కౌంట్స్ ఇవే..!

Black Friday Sale 2024
Black Friday Sale 2024 (Playstation India X)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : 18 minutes ago

Black Friday Sale 2024: గేమింగ్ లవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్. సోనీ ప్లేస్టేషన్ ఇండియా తన 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌'ను ప్రకటించింది. ఇండియాలో ఈ పేరు ఎక్కవమందికి తెలియకపోవచ్చు. అయితే అమెరికాలో మాత్రం ఈ 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌' చాలా ఫేమస్. ఇందులో బంపర్ ఆఫర్లను అందించడంతో ఈ సేల్​ ఎప్పుడు వస్తుందా అని జనాలు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇక ఇటీవల ఈ సేల్​ సందడి మన ఇండియాలో కూడా మొదలైంది. అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్ వంటి అనేక సంస్థలు ఈ షాపింగ్ ఫెస్టివల్​లో పాల్గొంటున్నాయి.

ఈ క్రమంలో తాజాగా సోనీ ప్లేస్టేషన్ ఇండియా తన 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌ 2024'ను తీసుకొచ్చింది. ఈ సేల్​లో అన్ని లేటెస్ట్ PS5 వేరియంట్స్, యాక్సెసరీస్, వీడియో గేమ్స్​పై అదిరే ఆఫర్లను అందిస్తుంది. ఇందులో PS5 డిజిటల్ ఎడిషన్ (స్లిమ్)ను డిస్కౌంట్​లో రూ. 37,490లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. నవంబర్ 22 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ సేల్ కొనసాగనుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఇందులో మీకు నచ్చిన వీడియో గేమ్స్, యాక్సెసరీస్​ను ఈ బ్లాక్​ ఫ్రైడే సేల్​లో కొనిపడేయండి.

బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌ 2024 ఆఫర్లు ఇవే!:

ఈ సేల్​లో PS5 డిజిటల్ ఎడిషన్ ఫోర్ట్‌నైట్ కోబాల్ట్ స్టార్ బండిల్ కూడా రూ. 37,490కి అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఫోర్ట్‌నైట్ కోబాల్ట్ స్టార్ బండిల్ వోచర్ ఉంది. ఇది LEGO-స్టైల్ కోబాల్ట్ స్నోఫుట్ అవుట్‌ఫిట్, సఫైర్ స్టార్ బ్యాక్ బ్లింగ్, ఇండిగో ఇన్వర్టర్ పికాక్స్, వెదర్డ్ స్నో స్ట్రైప్స్ ర్యాప్, 1,000 V-బక్స్ వంటి మరిన్ని ఇన్-గేమ్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

PS5 కన్సోల్ డిస్క్ ఎడిషన్ కూడా 47,490 రూపాయల తగ్గింపు ధరతో లభిస్తుంది. ఈ సేల్​లో PS5 DualSense కంట్రోలర్ వంటి యాక్సెసరీలు రూ. 3,990 ధర నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాక PS VR2 హారిజన్ కాల్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ బండిల్ 25,000 భారీ తగ్గింపుతో రూ. 36,999కే ఈ సేల్​లో అందుబాటులో ఉంది.

PS5 అనేది ASTRO ప్లేరూమ్‌తో వస్తుంది. ఇది PS5, DualSense కంట్రోలర్ కంప్లీట్ కెపాసిటీలను అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయపడే ఒక వీడియో గేమ్.

వీటితో పాటు డెత్ స్ట్రాండింగ్ డైరెక్టర్స్ కట్ అంజ్ అన్‌చార్టెడ్: లెగసీ ఆఫ్ థీవ్స్ కలెక్షన్ వంటి పాపులర్ గేమ్స్ ఇందులో రూ. 1,499 తగ్గింపు ధరతో లభిస్తాయి. రిటర్నల్, డెమన్స్ సోల్స్, సెల్లార్ బ్లేడ్ వంటి ఇతర గేమ్స్​ కూడా ఈ సేల్​లో కొనుగోలు చేయొచ్చు. కస్టమర్లు వీటిని సోనీ సెంటర్, అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, బ్లింకిట్, క్రోమా, రిలయన్స్, విజయ్ సేల్స్​తో పాటు ఇతర ప్రధాన స్టోర్స్​ నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

ప్లేస్టేషన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్​లో ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉన్న వీడియో గేమ్స్ లిస్ట్ ఇదే!:

Sony PlayStation Black Friday Sale Deals
CategoryProduct DetailsMRP (INR)Black Friday sale Price (INR)
ConsolesPS5 Console (Disc Version)54,99047,490
ConsolesPS5 Digital Edition44,99037,490
ConsolesPS5 Console – God of War Ragnarök Bundle54,99047,490
ConsolesPS5 Digital Edition – God of War Ragnarök Bundle44,99037,490
ControllersPS5 DualSense Wireless Controller (White)7,9906,490
ControllersPS5 DualSense Wireless Controller (Black)7,9906,490
ControllersPS5 DualSense Edge Wireless Controller25,99021,990
GamesMarvel’s Spider-Man 24,9992,999
GamesRise of the Ronin4,9992,999
GamesStellar Blade4,9993,999
GamesGran Turismo 74,9992,499
GamesGod of War Ragnarok4,9992,499
GamesThe Last of Us Part 1 Remake4,9992,499
GamesGhost of Tsushima Directors Cut4,9992,499
GamesRatchet & Clank: Rift Apart4,9992,499
GamesReturnal4,9992,499
GamesDemon’s Souls4,9992,499
GamesMarvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition4,9992,999
GamesThe Nioh Collection4,9991,999
GamesHorizon Forbidden West Complete Edition3,9992,999
GamesHorizon Forbidden West3,9992,499
GamesMarvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5)3,9991,999
GamesSackboy: A Big Adventure (PS5)3,9991,999
GamesThe Last of Us Part 2 Remastered2,9992,499
GamesHelldivers 2,4991,999
GamesUncharted: Legacy of Thieves Collection2,9991,499
GamesDeath Stranding Directors Cut2,9991,499

Black Friday Sale 2024: గేమింగ్ లవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్. సోనీ ప్లేస్టేషన్ ఇండియా తన 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌'ను ప్రకటించింది. ఇండియాలో ఈ పేరు ఎక్కవమందికి తెలియకపోవచ్చు. అయితే అమెరికాలో మాత్రం ఈ 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌' చాలా ఫేమస్. ఇందులో బంపర్ ఆఫర్లను అందించడంతో ఈ సేల్​ ఎప్పుడు వస్తుందా అని జనాలు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇక ఇటీవల ఈ సేల్​ సందడి మన ఇండియాలో కూడా మొదలైంది. అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్ వంటి అనేక సంస్థలు ఈ షాపింగ్ ఫెస్టివల్​లో పాల్గొంటున్నాయి.

ఈ క్రమంలో తాజాగా సోనీ ప్లేస్టేషన్ ఇండియా తన 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌ 2024'ను తీసుకొచ్చింది. ఈ సేల్​లో అన్ని లేటెస్ట్ PS5 వేరియంట్స్, యాక్సెసరీస్, వీడియో గేమ్స్​పై అదిరే ఆఫర్లను అందిస్తుంది. ఇందులో PS5 డిజిటల్ ఎడిషన్ (స్లిమ్)ను డిస్కౌంట్​లో రూ. 37,490లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. నవంబర్ 22 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ సేల్ కొనసాగనుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఇందులో మీకు నచ్చిన వీడియో గేమ్స్, యాక్సెసరీస్​ను ఈ బ్లాక్​ ఫ్రైడే సేల్​లో కొనిపడేయండి.

బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌ 2024 ఆఫర్లు ఇవే!:

ఈ సేల్​లో PS5 డిజిటల్ ఎడిషన్ ఫోర్ట్‌నైట్ కోబాల్ట్ స్టార్ బండిల్ కూడా రూ. 37,490కి అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఫోర్ట్‌నైట్ కోబాల్ట్ స్టార్ బండిల్ వోచర్ ఉంది. ఇది LEGO-స్టైల్ కోబాల్ట్ స్నోఫుట్ అవుట్‌ఫిట్, సఫైర్ స్టార్ బ్యాక్ బ్లింగ్, ఇండిగో ఇన్వర్టర్ పికాక్స్, వెదర్డ్ స్నో స్ట్రైప్స్ ర్యాప్, 1,000 V-బక్స్ వంటి మరిన్ని ఇన్-గేమ్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

PS5 కన్సోల్ డిస్క్ ఎడిషన్ కూడా 47,490 రూపాయల తగ్గింపు ధరతో లభిస్తుంది. ఈ సేల్​లో PS5 DualSense కంట్రోలర్ వంటి యాక్సెసరీలు రూ. 3,990 ధర నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాక PS VR2 హారిజన్ కాల్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ బండిల్ 25,000 భారీ తగ్గింపుతో రూ. 36,999కే ఈ సేల్​లో అందుబాటులో ఉంది.

PS5 అనేది ASTRO ప్లేరూమ్‌తో వస్తుంది. ఇది PS5, DualSense కంట్రోలర్ కంప్లీట్ కెపాసిటీలను అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయపడే ఒక వీడియో గేమ్.

వీటితో పాటు డెత్ స్ట్రాండింగ్ డైరెక్టర్స్ కట్ అంజ్ అన్‌చార్టెడ్: లెగసీ ఆఫ్ థీవ్స్ కలెక్షన్ వంటి పాపులర్ గేమ్స్ ఇందులో రూ. 1,499 తగ్గింపు ధరతో లభిస్తాయి. రిటర్నల్, డెమన్స్ సోల్స్, సెల్లార్ బ్లేడ్ వంటి ఇతర గేమ్స్​ కూడా ఈ సేల్​లో కొనుగోలు చేయొచ్చు. కస్టమర్లు వీటిని సోనీ సెంటర్, అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, బ్లింకిట్, క్రోమా, రిలయన్స్, విజయ్ సేల్స్​తో పాటు ఇతర ప్రధాన స్టోర్స్​ నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

ప్లేస్టేషన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్​లో ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉన్న వీడియో గేమ్స్ లిస్ట్ ఇదే!:

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CategoryProduct DetailsMRP (INR)Black Friday sale Price (INR)
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ConsolesPS5 Digital Edition – God of War Ragnarök Bundle44,99037,490
ControllersPS5 DualSense Wireless Controller (White)7,9906,490
ControllersPS5 DualSense Wireless Controller (Black)7,9906,490
ControllersPS5 DualSense Edge Wireless Controller25,99021,990
GamesMarvel’s Spider-Man 24,9992,999
GamesRise of the Ronin4,9992,999
GamesStellar Blade4,9993,999
GamesGran Turismo 74,9992,499
GamesGod of War Ragnarok4,9992,499
GamesThe Last of Us Part 1 Remake4,9992,499
GamesGhost of Tsushima Directors Cut4,9992,499
GamesRatchet & Clank: Rift Apart4,9992,499
GamesReturnal4,9992,499
GamesDemon’s Souls4,9992,499
GamesMarvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition4,9992,999
GamesThe Nioh Collection4,9991,999
GamesHorizon Forbidden West Complete Edition3,9992,999
GamesHorizon Forbidden West3,9992,499
GamesMarvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5)3,9991,999
GamesSackboy: A Big Adventure (PS5)3,9991,999
GamesThe Last of Us Part 2 Remastered2,9992,499
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GamesUncharted: Legacy of Thieves Collection2,9991,499
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