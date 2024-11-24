Black Friday Sale 2024: గేమింగ్ లవర్స్కు గుడ్న్యూస్. సోనీ ప్లేస్టేషన్ ఇండియా తన 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్'ను ప్రకటించింది. ఇండియాలో ఈ పేరు ఎక్కవమందికి తెలియకపోవచ్చు. అయితే అమెరికాలో మాత్రం ఈ 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్' చాలా ఫేమస్. ఇందులో బంపర్ ఆఫర్లను అందించడంతో ఈ సేల్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని జనాలు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇక ఇటీవల ఈ సేల్ సందడి మన ఇండియాలో కూడా మొదలైంది. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి అనేక సంస్థలు ఈ షాపింగ్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొంటున్నాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా సోనీ ప్లేస్టేషన్ ఇండియా తన 'బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2024'ను తీసుకొచ్చింది. ఈ సేల్లో అన్ని లేటెస్ట్ PS5 వేరియంట్స్, యాక్సెసరీస్, వీడియో గేమ్స్పై అదిరే ఆఫర్లను అందిస్తుంది. ఇందులో PS5 డిజిటల్ ఎడిషన్ (స్లిమ్)ను డిస్కౌంట్లో రూ. 37,490లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. నవంబర్ 22 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ సేల్ కొనసాగనుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఇందులో మీకు నచ్చిన వీడియో గేమ్స్, యాక్సెసరీస్ను ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో కొనిపడేయండి.
బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2024 ఆఫర్లు ఇవే!:
ఈ సేల్లో PS5 డిజిటల్ ఎడిషన్ ఫోర్ట్నైట్ కోబాల్ట్ స్టార్ బండిల్ కూడా రూ. 37,490కి అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఫోర్ట్నైట్ కోబాల్ట్ స్టార్ బండిల్ వోచర్ ఉంది. ఇది LEGO-స్టైల్ కోబాల్ట్ స్నోఫుట్ అవుట్ఫిట్, సఫైర్ స్టార్ బ్యాక్ బ్లింగ్, ఇండిగో ఇన్వర్టర్ పికాక్స్, వెదర్డ్ స్నో స్ట్రైప్స్ ర్యాప్, 1,000 V-బక్స్ వంటి మరిన్ని ఇన్-గేమ్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
PS5 కన్సోల్ డిస్క్ ఎడిషన్ కూడా 47,490 రూపాయల తగ్గింపు ధరతో లభిస్తుంది. ఈ సేల్లో PS5 DualSense కంట్రోలర్ వంటి యాక్సెసరీలు రూ. 3,990 ధర నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాక PS VR2 హారిజన్ కాల్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్ బండిల్ 25,000 భారీ తగ్గింపుతో రూ. 36,999కే ఈ సేల్లో అందుబాటులో ఉంది.
PS5 అనేది ASTRO ప్లేరూమ్తో వస్తుంది. ఇది PS5, DualSense కంట్రోలర్ కంప్లీట్ కెపాసిటీలను అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయపడే ఒక వీడియో గేమ్.
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వీటితో పాటు డెత్ స్ట్రాండింగ్ డైరెక్టర్స్ కట్ అంజ్ అన్చార్టెడ్: లెగసీ ఆఫ్ థీవ్స్ కలెక్షన్ వంటి పాపులర్ గేమ్స్ ఇందులో రూ. 1,499 తగ్గింపు ధరతో లభిస్తాయి. రిటర్నల్, డెమన్స్ సోల్స్, సెల్లార్ బ్లేడ్ వంటి ఇతర గేమ్స్ కూడా ఈ సేల్లో కొనుగోలు చేయొచ్చు. కస్టమర్లు వీటిని సోనీ సెంటర్, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, బ్లింకిట్, క్రోమా, రిలయన్స్, విజయ్ సేల్స్తో పాటు ఇతర ప్రధాన స్టోర్స్ నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ప్లేస్టేషన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉన్న వీడియో గేమ్స్ లిస్ట్ ఇదే!:
|Sony PlayStation Black Friday Sale Deals
|Category
|Product Details
|MRP (INR)
|Black Friday sale Price (INR)
|Consoles
|PS5 Console (Disc Version)
|54,990
|47,490
|Consoles
|PS5 Digital Edition
|44,990
|37,490
|Consoles
|PS5 Console – God of War Ragnarök Bundle
|54,990
|47,490
|Consoles
|PS5 Digital Edition – God of War Ragnarök Bundle
|44,990
|37,490
|Controllers
|PS5 DualSense Wireless Controller (White)
|7,990
|6,490
|Controllers
|PS5 DualSense Wireless Controller (Black)
|7,990
|6,490
|Controllers
|PS5 DualSense Edge Wireless Controller
|25,990
|21,990
|Games
|Marvel’s Spider-Man 2
|4,999
|2,999
|Games
|Rise of the Ronin
|4,999
|2,999
|Games
|Stellar Blade
|4,999
|3,999
|Games
|Gran Turismo 7
|4,999
|2,499
|Games
|God of War Ragnarok
|4,999
|2,499
|Games
|The Last of Us Part 1 Remake
|4,999
|2,499
|Games
|Ghost of Tsushima Directors Cut
|4,999
|2,499
|Games
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|4,999
|2,499
|Games
|Returnal
|4,999
|2,499
|Games
|Demon’s Souls
|4,999
|2,499
|Games
|Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition
|4,999
|2,999
|Games
|The Nioh Collection
|4,999
|1,999
|Games
|Horizon Forbidden West Complete Edition
|3,999
|2,999
|Games
|Horizon Forbidden West
|3,999
|2,499
|Games
|Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS5)
|3,999
|1,999
|Games
|Sackboy: A Big Adventure (PS5)
|3,999
|1,999
|Games
|The Last of Us Part 2 Remastered
|2,999
|2,499
|Games
|Helldivers
|2,499
|1,999
|Games
|Uncharted: Legacy of Thieves Collection
|2,999
|1,499
|Games
|Death Stranding Directors Cut
|2,999
|1,499