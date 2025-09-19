ETV Bharat / technology

మరో రెండు రోజుల్లో సూర్యగ్రహణం- ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

సెప్టెంబర్​లో పాక్షిక సూర్యగ్రహణం- ఎక్కడ కన్పిస్తుంది? ఎలా చూడాలి?

Solar Eclipse 2025
Solar Eclipse 2025 (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 4:48 PM IST

Hyderabad: ఈ ఏడాదిలో చివరి గ్రహణం మరో రెండు రోజుల్లో సంభవించనుంది. ఇది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం. 2025లో ఇది రెండో సూర్యగ్రహణం. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ గ్రహణం పితృ పక్షంలో సర్వ పితృ మోక్ష అమావాస్య రోజున సంభవించే అరుదైన యాదృచ్చికం. ఇది చాలా శక్తివంతమైన అమావాస్య. దీనిని మహాలయ అమావాస్య అని కూడా అంటారు. ఇకపోతే గ్రహణాలకు ఖగోళ దృక్కోణంలో మాత్రమే కాక సనాతన ధర్మంలో కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది.

సాధారణంగా గ్రహణాలను అసుభంగా పరిగణిస్తారు. ఆ సమయంలో గ్రహణాల ప్రతికూల ప్రభావం తమపై పడకుండా ఉండేందుకు చాలావరకు ప్రజలు జాగ్రత్తలు వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది? ఇది మన దేశంలో కనిపిస్తుందా? ఎలా చూడాలి? సూతక్ కాలం ఎప్పుడు? ఇది మనకు వర్తిస్తుందా? అనే ప్రశ్నలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. ఈ సందర్భంగా వీటి వివరాలు మీకోసం.

2025లో చివరి సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడంటే?: నాసా అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ 21 ఆదివారం నాడు పాక్షిక సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుంది. అయితే ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ వంటి కొన్ని ప్రాంతాలలో సమయ వ్యత్యాసం కారణంగా ఇది సెప్టెంబర్ 22 ఉదయం కనిపిస్తుంది.

ఇది పాక్షిక సూర్య గ్రహణం. అంటే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంలో మాదిరిగా కాకుండా దీనిలో చంద్రుడు సూర్యుని కాంతిని పాక్షికంగా అడ్డుకుని సూర్యునిలో కొంత భాగాన్ని కనిపించేలా చేస్తాడు. ఈ సమయంలో సూర్యుడు నెలవంక ఆకారంలో కన్పిస్తాడు. ఈ గ్రహణం పీక్ సమయంలో అత్యంత అనుకూలమైన ప్రాంతాలలోని పరిశీలకులు సూర్యునిలో దాదాపు 1% మాత్రమే చూడగలుగుతారు. ఇదే విధంగా 80 నుంచి 85 శాతం వరకు ప్రజలకు కనిపిస్తుంది.

అసలు సూర్యగ్రహణం ఎలా ఏర్పడుతుంది?: భూమి, సూర్యుడి కక్ష్యలోకి చంద్రుడు వచ్చి సూర్యుడిని పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా కప్పేస్తాడు. ఆ సమయంలో సూర్యుడు కనిపించకపోవడం వల్ల భూమిపై సూర్య కాంతి తగ్గిపోతుంది. ఇది అమావాస్య రోజుల్లో జరుగుతుంది. కానీ ప్రతి అమావాస్యకు గ్రహణాలు ఏర్పడవని గుర్తుంచుకోవాలి.

సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అంటే?: సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అనేది చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పివేసే అరుదైన ఖగోళ దృశ్యం. ఆ సమయంలో సూర్యుడు పూర్తిగా కనిపించకుండా కనుమరుగవుతాడు. ఈ సందర్భాల్లో సూర్యకాంతి భూమిపై పడకపోవడంతో పగలు కూడా చీకటిగా మారుతుంది.

పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అంటే?: ఇది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. దీనిలో చంద్రుడు సూర్యుని కాంతిని పాక్షికంగా అడ్డుకుని సూర్యునిలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే కనిపించేలా చేస్తాడు. ఈ సమయంలో సూర్యుడు నెలవంక ఆకారంలో కన్పిస్తాడు. దీనినే 'పాక్షిక సూర్యగ్రహణం'గా పిలుస్తారు.

మరో రెండు రోజుల్లో సంభవించనున్నది ఈ తరహా సూర్యగ్రహణమే. ఈ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం సెప్టెంబర్ 21న రాత్రి 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 22న తెల్లవారుజామున 3:24 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. దీంతో సూతక్ కాలం మనకు వర్తించదని శాస్త్రం చెబుతోంది.

ఏంటీ సూతక్ కాలం?: శాస్త్రం ప్రకారం.. సూర్య గ్రహణానికి 12 గంటల ముందు సూతక్ కాలం ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణ కాలం ముగిసిన తర్వాత ఇది ముగుస్తుంది. గ్రహణం కన్పించే ప్రదేశాలలో మాత్రమే ఈ సూతక్ కాలం వర్తిస్తుంది. అయితే మరో రెండు రోజుల్లో ఏర్పడనున్న ఈ గ్రహణం మన దేశంలో కనిపించదు. దీంతో ఆ సమయంలో మనం సూతక్​ కాలాన్ని కూడా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు.

మరి ఈ గ్రహణం ఏ దేశాల్లో కనిపిస్తుంది?: ఆస్ట్రేలియాలోని క్రైస్ట్‌చర్చ్, సిడ్నీ, హోబర్ట్​ ప్రాంతాలతో పాటు న్యూజిలాండ్‌లోని ఆక్లాండ్, వెల్లింగ్టన్ ఈ​ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం కనిపించే కొన్ని ప్రసిద్ధ నగరాలు. వీటితోపాటు నార్ఫోక్ ద్వీపంలోని కింగ్‌స్టన్​ కూడా ఈ గ్రహణం కనిపిస్తుంది.

ఏ దేశాలు ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని చూడలేవు?: శ్రీలంక, నేపాల్, భారతదేశం, UAE, ఆఫ్ఘనిస్తాన్​తో పాటు ఇతర ఆసియా దేశాల నుంచి ఈ గ్రహణం కనిపించదు. అదేవిధంగా ఆఫ్రికా, యూరప్, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికాలోని చాలా ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా దీన్ని చూడలేరు.

బెస్ట్ వ్యూయింగ్ పాయింట్ ఏంటి?: ఈ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం చూసేందుకు బెస్ట్ వ్యూ పాయింట్ దక్షిణ అర్ధగోళం. అంటే ఇక్కడ నుంచి గ్రహణాన్ని వీక్షించినట్లయితే సూర్యోదయం సమయంలో ఉత్కంఠభరితమైన దృశ్యాలను పొందొచ్చు. న్యూజిలాండ్, తూర్పు మెలనేషియా, దక్షిణ పాలినేషియా, పశ్చిమ అంటార్కిటికాలో ఈ గ్రహణం కన్పిస్తుంది.

అయితే వీటిలో దక్షిణ న్యూజిలాండ్ ఈ గ్రహణాన్ని చూసేందుకు​ మంచి వ్యూయింగ్ స్పాట్​. సిడ్నీ, మెల్‌బోర్న్, హోబర్ట్‌తో సహా తూర్పు, దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఈ గ్రహణాన్ని వీక్షించొచ్చు. అయితే కొంత వరకు మాత్రమే. రిమోట్ అంటార్కిటిక్ సెంటర్స్​లో అత్యధిక అస్పష్టత ఉంటుంది. ఫిజి, టోంగా వంటి పసిఫిక్ ద్వీపాలు సాదాసీదా దృశ్యాలను ఆస్వాదిస్తాయి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు?: సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించడమనేది మరపురాని అనుభూతి. కానీ అది కఠినమైన భద్రతా జాగ్రత్తలతో కూడుకున్నది. సరైన రక్షణ లేకుండా సూర్యుడిని నేరుగా చూడటం వల్ల కంటికి హాని కలుగుతుంది. సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించేందుకు ప్రత్యేక రక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం అవసరం.

ఇది చంద్ర గ్రహణం కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. చంద్ర గ్రహణాన్ని చూసేందుకు ఎలాంటి డివైజ్​లు అవసరం లేదు. మన కళ్లతోనే స్పష్టంగా వీక్షించొచ్చు. అయితే సూర్యుడిని నేరుగా కంటితో చూడటం వల్ల కంటి రెటీనా దెబ్బతింటుంది. దీన్ని 'ఎక్లిప్స్ బ్లైండ్​నెస్​'గా పిలుస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఖగోళ దృశ్యాన్ని చూసేందుకు 'ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్' అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీంతోపాటు గ్రహణాన్ని వీక్షించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలను నాసా, అమెరికన్ ఆస్ట్రోనామికల్ సొసైటీ అందించాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం.

  • ప్రత్యేక రక్షణ చర్యలు తీసుకోకుండా సూర్యుడిని ఎప్పుడూ నేరుగా వీక్షించకండి. ఇందుకోసం సాధారణ సన్ గ్లాసెస్ అంత సురక్షితం కాదు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు ISO 12312-2కి అనుగుణంగా ఉండే ISO- సర్టిఫైడ్ ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్ ధరించడం ఉత్తమం.
  • డివైజ్ ఫ్రంట్ లెన్స్​కు సర్టిఫైడ్ సోలార్ ఫిల్టర్ అటాచ్ చేసి ఉంటే తప్ప కెమెరాలు, టెలిస్కోప్‌లు లేదా బైనాక్యులర్‌లను "ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్‌"తో ఉపయోగించవద్దు.
  • చిన్న పిల్లలకు కూడా ఈ గ్రహణాన్ని చూపించాలనుకుంటే వారు "ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్‌"ను సరిగ్గా, స్థిరంగానే పెట్టకుని చూస్తున్నారా? లేదా? అనేది జాగ్రత్తగా పరిశీలించి పర్యవేక్షించండి.
  • చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు, జనసమూహం, అసమాన నేల, డైరక్ట్ సన్​లైట్​కి గురికావడం వంటివి అదనపు ప్రమాదాలను కలిగిస్తాయి. కాబట్టి వీటి గురించి తెలుసుకోండి.

అయితే భారతదేశంతో సహా అనేక దేశాల నుంచి ప్రజలు ఈ గ్రహణాన్ని చూడలేరు. కానీ ఈ అరుదైన సంఘటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు, ఆన్‌లైన్ ప్రసారాలు లేదా వర్చువల్ వ్యూయింగ్ ఫీడ్‌ల ద్వారా వీక్షించవచ్చు.

