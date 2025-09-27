ETV Bharat / technology

'హార్ట్ బ్రేక్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్'- స్కోడా ఆక్టేవియా RS టీజర్ చూశారా?

త్వరలో భారత మార్కెట్​లోకి స్కోడా ఆక్టేవియా RS- టాప్ స్పీడ్ ఎంతంటే?

Skoda Octavia RS Teased Ahead Of Launch On October 17
Skoda Octavia RS Teased Ahead Of Launch On October 17 (Photo Credit- Skoda India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఇండియా తన "ఆక్టేవియా RS"ను అక్టోబర్ 17న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవలే వెల్లడించింది. తాజాగా ఈ పెర్ఫార్మెన్స్-ఆధారిత కారు టీజర్‌లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. దీని ప్రీ-బుకింగ్​లు అక్టోబర్ 6న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈలోగా దీని అంచనాలను పెంచేందుకు కంపెనీ టీజర్ రిలీజింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టింది. ఇకపోతే దీని డెలివరీలు నవంబర్‌లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మీకోసం.

ఈ 2025 స్కోడా ఆక్టేవియా RSను కంపెనీ CBU (కంప్లీట్ బిల్ట్ యూనిట్)గా భారత మార్కెట్‌కు తీసుకొస్తుంది. ఇది 2.0-లీటర్ TSI పెట్రోల్ ఇంజిన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఇంజిన్​ను 216 hp, 370 Nm పీక్ టార్క్‌ను అందించే విధంగా ట్యూన్ చేశారు. దీని 7-స్పీడ్ DSG ట్రాన్స్‌మిషన్ ద్వారా పవర్ ఫ్రంట్ వీల్స్‌కు ప్రసారం అవుతుంది. UK-స్పెక్ వెర్షన్​ ఆధారితమైన ఈ మోడల్ ఇతర ప్రాంతాలలో లభించే డైనమిక్ ఛాసిస్ కంట్రోల్ (DCC)ని కలిగి ఉండదు.

స్కోడా ఆక్టేవియా RS టాప్ స్పీడ్: ఈ కారు తన 2.0-లీటర్ ఇంజిన్​తో కేవలం 6.4 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 kmphవేగాన్ని అందుకోగలదు. అదనంగా దీని టాప్​ స్పీడ్​ను 250 kmphకు పరిమితం చేశారు. దీని RS ప్రత్యయాన్ని సమర్థిస్తూ స్టాండర్డ్ వెర్షన్‌తో పోలిస్తే 15 mmకు తగ్గించారు. దీని స్పోర్టీ లక్షణాన్ని మెరుగుపరచేందుకు దీనికి సాధారణ మోడల్ కంటే భిన్నమైన ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్‌ను అమర్చారు.

టీజర్‌లో కనిపిస్తున్న LED మ్యాట్రిక్స్ హెడ్‌లైట్లు, DRLలు కారు స్పోర్టీ రూపాన్ని మరింత హైలైట్ చేస్తాయి. దీనికి 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, మరింత అగ్రెసివ్ లైన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇక కారు లోపల స్పోర్ట్స్ సీట్లు, 13-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్​తో పాటు అదనపు మెరుగుదలలను కలిగి ఉంది.

ధర ఎంతంటే?: ఈ "స్కోడా ఆక్టేవియా RS" సుమారు రూ. 50 లక్షల ధరతో విడుదలవుతుందని అంచనా. ఈ రేంజ్​ ధరలో ఎంట్రీ ఇచ్చినట్లయితే ఇది మార్కెట్​లో "వోక్స్‌వ్యాగన్ గోల్ఫ్ GTI"తో నేరుగా పోటీపడుతుంది. అయితే మునుపటి లాగానే కంపెనీ దీని లభ్యత పరిమితం చేస్తుంది. అంటే భారత మార్కెట్లో కేవలం 100 యూనిట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.

