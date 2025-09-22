ETV Bharat / technology

Skoda Kodiaq Lounge Launched in India
Skoda Kodiaq Lounge Launched in India (Photo Credit- Skoda Auto India)
Published : September 22, 2025 at 3:44 PM IST

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా మార్కెట్లో తన కోడియాక్ కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ "లాంజ్" (Lounge) వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. దీన్ని వేరియంట్ స్పోర్ట్‌లైన్, L&K వేరియంట్‌ల కింద పొజిషన్​లో ఉంచారు. ఇది ఏడు సీట్లకు బదులుగా ఐదు సీట్లను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఇది కొన్ని ఎక్స్​టీరియర్, ఇంటీరియర్ మార్పులను కలిగి ఉంది. అదే సమయంలో ఇందులో టాప్ ట్రిమ్‌లలో కంటే తక్కువ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ యాంత్రికంగా ఈ కారు ఏమాత్రం మారలేదు.

స్కోడా కోడియాక్ లాంజ్ ధర: ఈ కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ స్కోడా కోడియాక్ లాంజ్ ధర రూ. 39.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇది మిడ్-స్పెక్ స్పోర్ట్‌లైన్ వేరియంట్ కంటే రూ. 3.77 లక్షలు, టాప్-స్పెక్ L&K ట్రిమ్ కంటే రూ. 5.97 లక్షలు తక్కువ. ఇది కాకుండా కొత్త GST 2.0 రేట్ల అమలుతో "స్కోడా కోడియాక్" ధర రూ. 39.99 లక్షల నుంచి రూ. 45.96 లక్షలకు పెరిగిందని గమనించాలి.

Skoda Kodiaq Front Profile
Skoda Kodiaq Front Profile (Photo Credit- Skoda Auto India)

స్కోడా కోడియాక్ లాంజ్ ఎక్స్​టీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే దీనిలో అతిపెద్ద మార్పు ఏంటంటే స్కోడా కోడియాక్ లాంజ్ 18-అంగుళాల మాజెనో అల్లాయ్ వీల్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇంకా ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ 5-సీట్ వేరియంట్‌లో ఎక్స్​టీరియర్ ఇప్పుడు కేవలం మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో మాత్రమే లభిస్తుంది. అవి:

  • మూన్ వైట్
  • మ్యాజిక్ బ్లాక్
  • గ్రాఫైట్ గ్రే

స్కోడా కోడియాక్ స్పోర్ట్‌లైన్, L&K వేరియంట్‌లు రేస్ బ్లూ, వెల్వెట్ రెడ్ కలర్ ఎంపికలను కూడా అందిస్తున్నాయి. అయితే స్టీల్ గ్రే మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్‌కు ప్రత్యేకమైనది. అదే సమయంలో బ్రోంక్స్ గోల్డ్ టాప్-స్పెక్ మోడల్‌లో మాత్రమే లభిస్తుంది.

Skoda Kodiaq Side Profile
Skoda Kodiaq Side Profile (Photo Credit- Skoda Auto India)

స్కోడా కోడియాక్ లాంజ్ ఇంటీరియర్: ఈ వేరియంట్‌లో మూడవ వరుస సీట్లు లేవు. కానీ సీట్లు లేకపోవడం వల్ల కారు బూట్ స్పేస్ 281 ​​లీటర్ల నుంచి 786 లీటర్లకు పెరిగింది. స్కోడా కోడియాక్ లాంజ్ ఇంటీరియర్ బూడిద రంగు, ఫాక్స్-స్యూడ్, ఫాబ్రిక్ అప్హోల్స్టరీ ఫినిషింగ్​తో వస్తుంది. అయితే ఇది హైయర్ వేరియంట్లలో కనిపించే త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్‌కు బదులుగా టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్‌ను ఉపయోగిస్తుంది.

Skoda Kodiaq Interior
Skoda Kodiaq Interior (Photo Credit- Skoda Auto India)

స్కోడా కోడియాక్ లాంజ్ ఫీచర్లు: దీని సేఫ్టీ ఫీచర్ల కిట్ హై-స్పెక్ స్పోర్ట్‌లైన్, L&K వేరియంట్‌ల మాదిరిగానే ఉంటుంది. అయితే ఈ లాంజ్ వేరియంట్ కొన్ని కీలక ఫీచర్లను కోల్పోతుంది. అవి: హై వేరియంట్‌లలో 12.9-అంగుళాల దానితో పోలిస్తే చిన్న 10.4-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, 100W 9-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్ (హైయర్ వేరియంట్‌లలో 725W 13-స్పీకర్ కాంటన్ సౌండ్ సిస్టమ్ లభిస్తుంది), పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్ కోసం గెస్టర్ కంట్రోల్, 360-డిగ్రీ కెమెరా.

Skoda Kodiaq Rear Profile
Skoda Kodiaq Rear Profile (Photo Credit- Skoda Auto India)

