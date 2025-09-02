ETV Bharat / technology

తొలి మేడ్​ ఇన్ ఇండియా ప్రాసెసర్ ఆవిష్కారం- ఇది వేరీ పవర్​ఫుల్ బాస్! - SEMICON INDIA 2025

SEMICON INDIA 2025: విక్రమ్ 32-బిట్ ప్రాసెసర్‌ ఆవిష్కారం- ప్రధానికి అందజేసిన కేంద్రమంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్

PM Modi at SEMICON INDIA 2025
PM Modi at SEMICON INDIA 2025 (Photo Credit- ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 11:48 AM IST

SEMICON INDIA 2025: భారత్​ తన సెమీకండక్టర్ ప్రయాణంలో కీలక అడుగు వేసింది. ఇవాళ తన మొట్టమొదటి స్వదేశీ 32-బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ విక్రమ్‌ను "సెమికాన్ ఇండియా 2025" ఈవెంట్​లో ఆవిష్కరించింది. ఇది సెమీకండక్టర్ తయారీలో గణనీయమైన పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ నాలుగు అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్టుల టెస్ట్ చిప్‌లతో పాటు ఈ మేడ్​-ఇన్​ ఇండియా తొలి ప్రాసెసర్‌ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి అందజేశారు.

ఈ విక్రమ్ ప్రాసెసర్​ను ఇస్రో సెమీకండక్టర్ లాబొరేటరీ అభివృద్ధి చేసింది. దీన్ని అంతరిక్ష ప్రయోగ వాహనాల కోసం రూపొందించారు. ఇది క్లిష్టమైన పర్యావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోగలదు. ఇది దిగుమతి చేసుకున్న చిప్‌లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు భారత్​ చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఒక మైలురాయిని సూచిస్తుందని కేంద్రమంత్రి వైష్ణవ్ అన్నారు.

భారతదేశంలో సెమీకండక్టర్ మౌలిక సదుపాయాల వేగవంతమైన పురోగతిని వైష్ణవ్ హైలైట్ చేశారు. దేశంలో ఐదు సెమీకండక్టర్ యూనిట్ల నిర్మాణం జరుగుతుండగా అందులో ఒక యూనిట్ పైలట్ లైన్ ఇప్పటికే పూర్తయిందని వెల్లడించారు. రాబోయే నెలల్లో మరో రెండింటి ఉత్పత్తిని ప్రారంభించే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ క్రమంలో "ఐదు అదనపు యూనిట్ల రూపకల్పన చాలా బాగా సాగుతోంది. చిప్ తయారీకి ఎకోసిస్టమ్ భాగస్వాములంతా ఇక్కడే ఉన్నారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రధాని దార్శికతతోనే సెమీకండక్టర్​ దిశగా ఈ కీలక అడుగు పడిందని కేంద్రమంత్రి వైష్ణవ్ అన్నారు. "కొన్నేళ్ల క్రితం మన ప్రధాని దూరదృష్టితో కూడిన కొత్త ఆరంభం కోసం మేమంతా మొదటిసారి సమావేశమై ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్‌ను ప్రారంభించాం. ఇది 3.5 సంవత్సరాల స్వల్ప వ్యవధిలోనే ప్రపంచం మన భారతదేశం వైపు నమ్మకంగా చూసేలా చేసింది. నేడు ఐదు సెమీకండక్టర్ యూనిట్ల నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోంది. ఇప్పుడే మొదటి 'మేడ్-ఇన్-ఇండియా' చిప్‌ను ప్రధాని మోదీకి అందించాను" అని ఆయన అన్నారు.

విక్రమ్ ప్రాసెసర్ భారతదేశ సెమీకండక్టర్ ఆశయాలకు ప్రారంభం మాత్రమే. బాస్టియన్ రీసెర్చ్ నివేదిక ప్రకారం.. ప్రపంచంలోని చిప్ డిజైన్ ఇంజనీర్లలో దాదాపు 20 శాతం మంది భారతదేశంలోనే ఉన్నారు. ఇది దేశాన్ని ప్రపంచ సెమీకండక్టర్ డిజైన్‌కు కీలకమైన కేంద్రంగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది.

