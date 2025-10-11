ETV Bharat / technology

సెకండ్ హ్యాండ్ టెక్ ఉత్పత్తులు- కొనేముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!

ETV Bharat Tech Team

October 11, 2025

2 Min Read
Hyderabad: ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా చాలామంది సెకండ్ హ్యాండ్ లేదా పునరుద్ధరించిన డివైజ్​ల పైపు చూస్తున్నారు. ఇవి తక్కువ ధరలో లభించడంతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అయితే కొందరు డివైజ్ తీసుకుంటున్నామన్న కుతూహలంతో అవగాహన లేకుండా వాటిని తీసుకుని ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ వంటి సెకండ్ హ్యాండ్ టెక్ ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మీరు పరిగణించవలసిన విషయాలను పరిశీలిద్దాం.

బ్యాటరీ హెల్త్: టెక్ ప్రొడక్ట్​లలో ముందుగా పాడైపోయే వాటిలో బ్యాటరీ ఒకటి. అందుకే సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్‌టాప్ లేదా ఫోన్ కొంటుంటే ముందుగా వాటి బ్యాటరీ స్థితిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు తీసుకొంటున్న డివైజ్ కనీసం 80 శాతం బ్యాటరీ హెల్త్​ను కలిగి ఉంటే మంచిది.

సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్: మీరు కొంటున్న డివైజ్​కు ఇంకా ఎన్నేళ్లపాటు కంపెనీ నుంచి కొత్త సాఫ్ట్​వేర్ అప్డేట్స్ వస్తాయనేది నిర్ధారించుకోండి. ఎందుకంటే మీరు తీసుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా భద్రతా నవీకరణలను అందుకోకపోతే అది సైబర్ బెదిరింపులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.

విశ్వసనీయ విక్రేతలు: సెకండ్ హ్యాండ్ ఉత్పత్తులను ర్యాండమ్ సెల్లర్స్ లేదా అన్​వెరిఫైడ్ మార్కెట్ ప్రదేశాలలో కొనుగోలు చేయడం కంటే విశ్వసనీయ విక్రేతలను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

రిటర్న్స్ అండ్ వారంటీ: రిటర్న్ పాలసీని సరిగ్గా చదివి అర్థం చేసుకోండి. సాధారణంగా ఒక వస్తువును తిరిగి ఇవ్వాలనుకుంటే 14 రోజుల లోపు రిటర్న్ చేయొచ్చు. పొడిగించిన రిటర్న్ పీరియడ్స్, లోపభూయిష్ట వస్తువులపై షాప్ పాలసీని క్లియర్​గా తనిఖీ చేయండి. విశ్వసనీయ వర్గాల నుంచి అయితే చాలా వరకు సెకండ్ హ్యాండ్ డివైజ్​లు సాంకేతిక లోపాలను కవర్ చేసే 12-24 నెలల వారంటీతో వస్తాయి.

UKలోని అతిపెద్ద ఇండిపెండెంట్ కన్జ్యూమర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నాన్-ప్రాఫిట్ Which? ప్రకారం.. ప్రతి సెకండ్ హ్యాండ్ పరికరం డిఫరెంట్ ఫస్ట్​ లైఫ్​ను కలిగి ఉంటుంది. అంటే మీకు స్టాండర్డ్ లెవల్ పెర్ఫార్మెన్స్ గ్యారెంటీ లభించదు. పునరుద్ధరించిన వస్తువులను తరచుగా గ్రేడ్ A, B లేదా C (లేదా ఇలాంటివి) అనే లేబుల్​తో వస్తాయి.

  • Grade A: చూసేందుకు కొత్త దానిలాగానే అనిపిస్తుంది లేదా కాస్మెటిక్ లోపాలు ఉండవు.
  • Grade B: కొంతవరకు పాతదానిలాగా కనిపిస్తుంది, కానీ పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
  • Grade C: నోటబుల్ కాస్మెటిక్ డ్యామెజ్​లతో ఉంటుంది, కానీ పనిచేస్తుంది.

పైన పేర్కొన్న అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే సెకండ్ హ్యాండ్ డివైజ్​ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అయితే మీరు పరికరాన్ని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మొదట చేయవలసింది హార్డ్‌వేర్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను తనిఖీ చేయడం.

కెమెరాలు, సెక్యూరిటీ అండ్ అన్​లాక్ ఫీచర్‌లు, పోర్ట్‌లు, బటన్‌లతో సహా అన్ని హార్డ్‌వేర్‌లను వీలైనంత త్వరగా తనిఖీ చేయాలి. దీంతోపాటు ఆ డివైజ్​తో ఓసారి ఎవరికైనా కాల్ చేసి దాని స్పీకర్, మైక్‌ సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సాఫ్ట్‌వేర్ ఫంక్షన్‌లను, WiFi, బ్లూటూత్ అండ్ NFC (అందుబాటులో ఉంటే) వంటి అన్ని రకాల కనెక్టివిటీ ఫీచర్‌లను తనిఖీ చేయాలి. ఏదైనా ఫంక్షన్లలో ఏమైనా సమస్య ఉంటే విక్రేతను సంప్రదించి దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోండి.

