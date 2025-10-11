సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ కొంటున్నారా?- ఇవి తప్పనిసరిగా చెక్ చేయండి!
సెకండ్ హ్యాండ్ టెక్ ఉత్పత్తులు- కొనేముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!
Published : October 11, 2025 at 9:09 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా చాలామంది సెకండ్ హ్యాండ్ లేదా పునరుద్ధరించిన డివైజ్ల పైపు చూస్తున్నారు. ఇవి తక్కువ ధరలో లభించడంతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అయితే కొందరు డివైజ్ తీసుకుంటున్నామన్న కుతూహలంతో అవగాహన లేకుండా వాటిని తీసుకుని ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో స్మార్ట్ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్ వంటి సెకండ్ హ్యాండ్ టెక్ ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మీరు పరిగణించవలసిన విషయాలను పరిశీలిద్దాం.
బ్యాటరీ హెల్త్: టెక్ ప్రొడక్ట్లలో ముందుగా పాడైపోయే వాటిలో బ్యాటరీ ఒకటి. అందుకే సెకండ్ హ్యాండ్ ల్యాప్టాప్ లేదా ఫోన్ కొంటుంటే ముందుగా వాటి బ్యాటరీ స్థితిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు తీసుకొంటున్న డివైజ్ కనీసం 80 శాతం బ్యాటరీ హెల్త్ను కలిగి ఉంటే మంచిది.
సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్: మీరు కొంటున్న డివైజ్కు ఇంకా ఎన్నేళ్లపాటు కంపెనీ నుంచి కొత్త సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ వస్తాయనేది నిర్ధారించుకోండి. ఎందుకంటే మీరు తీసుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ లేదా భద్రతా నవీకరణలను అందుకోకపోతే అది సైబర్ బెదిరింపులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
విశ్వసనీయ విక్రేతలు: సెకండ్ హ్యాండ్ ఉత్పత్తులను ర్యాండమ్ సెల్లర్స్ లేదా అన్వెరిఫైడ్ మార్కెట్ ప్రదేశాలలో కొనుగోలు చేయడం కంటే విశ్వసనీయ విక్రేతలను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
రిటర్న్స్ అండ్ వారంటీ: రిటర్న్ పాలసీని సరిగ్గా చదివి అర్థం చేసుకోండి. సాధారణంగా ఒక వస్తువును తిరిగి ఇవ్వాలనుకుంటే 14 రోజుల లోపు రిటర్న్ చేయొచ్చు. పొడిగించిన రిటర్న్ పీరియడ్స్, లోపభూయిష్ట వస్తువులపై షాప్ పాలసీని క్లియర్గా తనిఖీ చేయండి. విశ్వసనీయ వర్గాల నుంచి అయితే చాలా వరకు సెకండ్ హ్యాండ్ డివైజ్లు సాంకేతిక లోపాలను కవర్ చేసే 12-24 నెలల వారంటీతో వస్తాయి.
UKలోని అతిపెద్ద ఇండిపెండెంట్ కన్జ్యూమర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నాన్-ప్రాఫిట్ Which? ప్రకారం.. ప్రతి సెకండ్ హ్యాండ్ పరికరం డిఫరెంట్ ఫస్ట్ లైఫ్ను కలిగి ఉంటుంది. అంటే మీకు స్టాండర్డ్ లెవల్ పెర్ఫార్మెన్స్ గ్యారెంటీ లభించదు. పునరుద్ధరించిన వస్తువులను తరచుగా గ్రేడ్ A, B లేదా C (లేదా ఇలాంటివి) అనే లేబుల్తో వస్తాయి.
- Grade A: చూసేందుకు కొత్త దానిలాగానే అనిపిస్తుంది లేదా కాస్మెటిక్ లోపాలు ఉండవు.
- Grade B: కొంతవరకు పాతదానిలాగా కనిపిస్తుంది, కానీ పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
- Grade C: నోటబుల్ కాస్మెటిక్ డ్యామెజ్లతో ఉంటుంది, కానీ పనిచేస్తుంది.
పైన పేర్కొన్న అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే సెకండ్ హ్యాండ్ డివైజ్ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అయితే మీరు పరికరాన్ని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మొదట చేయవలసింది హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ను తనిఖీ చేయడం.
కెమెరాలు, సెక్యూరిటీ అండ్ అన్లాక్ ఫీచర్లు, పోర్ట్లు, బటన్లతో సహా అన్ని హార్డ్వేర్లను వీలైనంత త్వరగా తనిఖీ చేయాలి. దీంతోపాటు ఆ డివైజ్తో ఓసారి ఎవరికైనా కాల్ చేసి దాని స్పీకర్, మైక్ సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షన్లను, WiFi, బ్లూటూత్ అండ్ NFC (అందుబాటులో ఉంటే) వంటి అన్ని రకాల కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను తనిఖీ చేయాలి. ఏదైనా ఫంక్షన్లలో ఏమైనా సమస్య ఉంటే విక్రేతను సంప్రదించి దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోండి.