ETV Bharat / technology

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే? - SAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD

శాంసంగ్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- "గెలాక్సీ Z ట్రై-ఫోల్డ్" వచ్చేస్తోందిగా!- వివరాలు ఇవే!!

This is not Samsung's tri-fold phone. This picture is for representation only.
This is not Samsung's tri-fold phone. This picture is for representation only. (Image Credit: X/@prathapgtech)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read

Samsung Galaxy Z Trifold: శాంసంగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న శాంసంగ్ తొలి ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ త్వరలోనే మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై కంపెనీ ఎటువంటి వివరాలు అందించలేదు. కానీ తాజాగా లీకైన ఓ నివేదిక దీని పాసిబుల్ లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

శాంసంగ్ గత కొన్ని నెలలుగా తన తదుపరి తరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై పని చేస్తోంది. కంపెనీ దీన్ని "గెలాక్సీ G ఫోల్డ్" పేరుతో తీసుకురావచ్చు. యానిమేషన్ ఫైల్స్ ప్రకారం ఇది డ్యూయల్-హింగ్డ్ ఫోల్డబుల్ డివైజ్​ కావచ్చు. దీనిని సాధారణంగా "ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోల్డబుల్"గా పిలుస్తారు. ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఈ మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్​ను త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

శాంసంగ్ మొట్టమొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్: వాస్తవానికి టిప్‌స్టర్ ఐస్ యూనివర్స్ చైనా మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వీబోలో శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను సెప్టెంబర్ 29న తన స్వదేశీ మార్కెట్‌లో అంటే దక్షిణ కొరియాలో లాంఛ్ చేయొచ్చని తెలిపారు. అదే సమయంలో కంపెనీ తన ప్రాజెక్ట్ మూహన్ XR హెడ్‌సెట్, కొత్త AI స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను కూడా పరిచయం చేయొచ్చు. వీటిని "గెలాక్సీ గ్లాసెస్"గా చెబుతారు.

Tipster iIce Universe Weibo Post
Tipster iIce Universe Weibo Post (Image Sources: Sceenshot/Weibo)

సెప్టెంబర్ 29న జరిగబోయే గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ గురించి గతంలో కూడా చర్చలు నడిచాయి. అయితే ఈ ఈవెంట్‌లో కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ మూహన్ XR హెడ్‌సెట్‌ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని తాజా సమాచారం. ఈ మేరకు మొదటిసారిగా దీనిపై లీక్డ్ రిపోర్ట్ వెలువడింది. దీని ద్వారా అందిన సమాచారం ప్రకారం శాంసంగ్ తన మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ను కూడా ఈ ఈవెంట్‌లో లాంఛ్ చేయొచ్చని తెలుస్తోంది.

ధర, అవైలబిలిటీ వివరాలు: గతంలో లీకైన నివేదికల ప్రకారం గెలాక్సీ ట్రైఫోల్డ్ ధర 4 మిలియన్ కొరియన్ వోన్ (సుమారు ₹2,45,000 లేదా $2,930) కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఈ ఫోన్ ఇంత ఖరీదైనదిగా ఉండటానికి కారణం దాని సంక్లిష్టమైన డిజైన్, హై-ఎండ్ కాంపోనెంట్లు కావచ్చు. నివేదికల ప్రకారం శాంసంగ్ ప్రస్తుతం ఈ డివైజ్​ను తన దేశీయ మార్కెట్‌లో అంటే దక్షిణ కొరియా, చైనాలో మాత్రమే విక్రయించాలని యోచిస్తోంది. అటువంటి పరిస్థితిలో భారత్​తో పాటు ఇతర దేశాల వినియోగదారులు శాంసంగ్ మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ను ఉపయోగించడానికి మరికొంత కాలం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు.

ఇకపోతే సౌత్ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో ప్రావీణ్యం పొందింది. కానీ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ల విషయంలో మాత్రం చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ హువావే ముందంజలో ఉంది. హువావే ఇప్పటికే అంటే గతేడాదే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ "హువావే మేట్ XT"ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో కంపెనీ ఇప్పుడు తన రెండవ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ను "హువావే మేట్ XTs" పేరుతో తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీంతో శాంసంగ్ ఇప్పుడు ట్రై-ఫోల్డ్ టెక్నాలజీలో హువావేతో పోటీ పడేందుకు రెడీ అయింది.

Samsung Galaxy Z Trifold: శాంసంగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న శాంసంగ్ తొలి ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ త్వరలోనే మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై కంపెనీ ఎటువంటి వివరాలు అందించలేదు. కానీ తాజాగా లీకైన ఓ నివేదిక దీని పాసిబుల్ లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

శాంసంగ్ గత కొన్ని నెలలుగా తన తదుపరి తరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై పని చేస్తోంది. కంపెనీ దీన్ని "గెలాక్సీ G ఫోల్డ్" పేరుతో తీసుకురావచ్చు. యానిమేషన్ ఫైల్స్ ప్రకారం ఇది డ్యూయల్-హింగ్డ్ ఫోల్డబుల్ డివైజ్​ కావచ్చు. దీనిని సాధారణంగా "ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోల్డబుల్"గా పిలుస్తారు. ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఈ మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్​ను త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

శాంసంగ్ మొట్టమొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్: వాస్తవానికి టిప్‌స్టర్ ఐస్ యూనివర్స్ చైనా మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వీబోలో శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను సెప్టెంబర్ 29న తన స్వదేశీ మార్కెట్‌లో అంటే దక్షిణ కొరియాలో లాంఛ్ చేయొచ్చని తెలిపారు. అదే సమయంలో కంపెనీ తన ప్రాజెక్ట్ మూహన్ XR హెడ్‌సెట్, కొత్త AI స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను కూడా పరిచయం చేయొచ్చు. వీటిని "గెలాక్సీ గ్లాసెస్"గా చెబుతారు.

Tipster iIce Universe Weibo Post
Tipster iIce Universe Weibo Post (Image Sources: Sceenshot/Weibo)

సెప్టెంబర్ 29న జరిగబోయే గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ గురించి గతంలో కూడా చర్చలు నడిచాయి. అయితే ఈ ఈవెంట్‌లో కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ మూహన్ XR హెడ్‌సెట్‌ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని తాజా సమాచారం. ఈ మేరకు మొదటిసారిగా దీనిపై లీక్డ్ రిపోర్ట్ వెలువడింది. దీని ద్వారా అందిన సమాచారం ప్రకారం శాంసంగ్ తన మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ను కూడా ఈ ఈవెంట్‌లో లాంఛ్ చేయొచ్చని తెలుస్తోంది.

ధర, అవైలబిలిటీ వివరాలు: గతంలో లీకైన నివేదికల ప్రకారం గెలాక్సీ ట్రైఫోల్డ్ ధర 4 మిలియన్ కొరియన్ వోన్ (సుమారు ₹2,45,000 లేదా $2,930) కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. ఈ ఫోన్ ఇంత ఖరీదైనదిగా ఉండటానికి కారణం దాని సంక్లిష్టమైన డిజైన్, హై-ఎండ్ కాంపోనెంట్లు కావచ్చు. నివేదికల ప్రకారం శాంసంగ్ ప్రస్తుతం ఈ డివైజ్​ను తన దేశీయ మార్కెట్‌లో అంటే దక్షిణ కొరియా, చైనాలో మాత్రమే విక్రయించాలని యోచిస్తోంది. అటువంటి పరిస్థితిలో భారత్​తో పాటు ఇతర దేశాల వినియోగదారులు శాంసంగ్ మొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ను ఉపయోగించడానికి మరికొంత కాలం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు.

ఇకపోతే సౌత్ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ పరిశ్రమలో ప్రావీణ్యం పొందింది. కానీ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ల విషయంలో మాత్రం చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ హువావే ముందంజలో ఉంది. హువావే ఇప్పటికే అంటే గతేడాదే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ "హువావే మేట్ XT"ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో కంపెనీ ఇప్పుడు తన రెండవ ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌ను "హువావే మేట్ XTs" పేరుతో తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీంతో శాంసంగ్ ఇప్పుడు ట్రై-ఫోల్డ్ టెక్నాలజీలో హువావేతో పోటీ పడేందుకు రెడీ అయింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG FIRST TRIFOLD PHONEGALAXY Z TRIFOLD LAUNCH DATESAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD LAUNCHGALAXY G FOLDSAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.