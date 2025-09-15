ప్రీమియం ఫీచర్లతో శాంసంగ్ కొత్త ట్యాబ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
మార్కెట్లోకి "శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ s10 లైట్"- ధర ఎంతంటే?
Published : September 15, 2025 at 7:48 PM IST
Samsung Galaxy Tab S10 Lite: శాంసంగ్ భారతదేశంలో కొత్త టాబ్లెట్ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ s10 లైట్". నిజానికి శాంసంగ్ భారతదేశంలో ఈ కొత్త టాబ్లెట్ను ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సైలెంట్గా లాంఛ్ చేసింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో మిడ్-రేంజ్ విభాగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దీని WUXGA+ TFT స్క్రీన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 8000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు దీనిని ఆల్-రౌండర్ డివైజ్గా చేస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ s10 లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- ప్రాసెసర్: ఈ టాబ్లెట్ Exynos 1380 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్ సమయాల్లో స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ను అందిస్తుంది. ఇది 128GB, 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లతో 6GB, 8GB RAMలను కలిగి ఉంది. వీటిని మైక్రో SD కార్డ్తో 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
- కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో 8MP సెన్సార్, ముందు భాగంలో 5MP సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇది వీడియో కాల్స్, డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్కు సరిపోతుంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ కొత్త ట్యాబ్లెట్ Android 15 ఆధారిత One UI 7లో నడుస్తుంది.
- రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, స్ప్లాష్ నిరోధకతకు IP42 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
- ఆడియో అండ్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఆడియో కోసం దీనికి రెండు స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి. ఇక కనెక్టివిటీకి Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ టాబ్లెట్తో S పెన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. తద్వారా మీరు నోట్స్ను ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, స్కెచ్ చేయొచ్చు లేదా డాక్యుమెంట్స్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్స్: శాంసంగ్ ఈ టాబ్లెట్ను మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- కోరల్ రెడ్
- సిల్వర్
- గ్రే
|Features
|Details
|Display
|10.9 inch WUXGA+ TFT, 90Hz refresh rate
|Processor
|Exynos 1380 (Octa-Core)
|RAM and Storage
|6GB/8GB RAM, 128GB/256GB storage, expandable up to 2TB
|Operating system
|Android 15, One UI 7
|Camera
|8MP rear, 5MP front
|Battery
|8000mAh, 25W fast charging
|Audio
|Dual stereo speakers
|Connectivity
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, 5G (optional)
|S Pen
|Included in the box
|Dust and splash resistance
|IP42 rating
|Color option
|Coral Red, Silver, Gray
|Price
|Starting at ₹30,999 (Wi-Fi), ₹35,999 (5G)
ధర: దీని ధర విషయానికి వస్తే ఈ కొత్త టాబ్లెట్ Wi-Fi మోడల్ రూ. 30,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మీరు 5G వెర్షన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే దాని ధర రూ. 35,999 వరకు ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది.