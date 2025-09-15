ETV Bharat / technology

ప్రీమియం ఫీచర్లతో శాంసంగ్ కొత్త ట్యాబ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

మార్కెట్​లోకి "శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ s10 లైట్"​- ధర ఎంతంటే?

Samsung Galaxy Tab S10 Lite Launched in India
Samsung Galaxy Tab S10 Lite Launched in India (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 7:48 PM IST

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: శాంసంగ్ భారతదేశంలో కొత్త టాబ్లెట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ s10 లైట్"​. నిజానికి శాంసంగ్ భారతదేశంలో ఈ కొత్త టాబ్లెట్​ను ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సైలెంట్​గా లాంఛ్ చేసింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో మిడ్​-రేంజ్ విభాగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దీని WUXGA+ TFT స్క్రీన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 8000mAh బ్యాటరీ, 25W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు దీనిని ఆల్​-రౌండర్ డివైజ్​గా చేస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ s10 లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • ప్రాసెసర్: ఈ టాబ్లెట్ Exynos 1380 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్, గేమింగ్ సమయాల్లో స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్​ను అందిస్తుంది. ఇది 128GB, 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్​లతో 6GB, 8GB RAMలను కలిగి ఉంది. వీటిని మైక్రో SD కార్డ్‌తో 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
  • కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో 8MP సెన్సార్, ముందు భాగంలో 5MP సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇది వీడియో కాల్స్, డాక్యుమెంట్ స్కానింగ్‌కు సరిపోతుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ కొత్త ట్యాబ్లెట్ Android 15 ఆధారిత One UI 7లో నడుస్తుంది.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, స్ప్లాష్ నిరోధకతకు IP42 రేటింగ్​ను కలిగి ఉంది.
  • ఆడియో అండ్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఆడియో కోసం దీనికి రెండు స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి. ఇక కనెక్టివిటీకి Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.3, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ టాబ్లెట్‌తో S పెన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. తద్వారా మీరు నోట్స్​ను ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, స్కెచ్ చేయొచ్చు లేదా డాక్యుమెంట్స్​ వర్క్ చేసుకోవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్స్: శాంసంగ్ ఈ టాబ్లెట్​ను మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • కోరల్ రెడ్
  • సిల్వర్
  • గ్రే
FeaturesDetails
Display10.9 inch WUXGA+ TFT, 90Hz refresh rate
ProcessorExynos 1380 (Octa-Core)
RAM and Storage6GB/8GB RAM, 128GB/256GB storage, expandable up to 2TB
Operating systemAndroid 15, One UI 7
Camera8MP rear, 5MP front
Battery8000mAh, 25W fast charging
AudioDual stereo speakers
ConnectivityWi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, 5G (optional)
S PenIncluded in the box
Dust and splash resistanceIP42 rating
Color optionCoral Red, Silver, Gray
PriceStarting at ₹30,999 (Wi-Fi), ₹35,999 (5G)

ధర: దీని ధర విషయానికి వస్తే ఈ కొత్త టాబ్లెట్ Wi-Fi మోడల్ రూ. 30,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మీరు 5G వెర్షన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే దాని ధర రూ. 35,999 వరకు ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది.

