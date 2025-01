ETV Bharat / technology

కిర్రాక్ ఫీచర్లతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 సిరీస్ లాంఛ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే? - SAMSUNG GALAXY S25 SERIES

Samsung Galaxy S25 Series: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ బుధవారం తన 'గెలాక్సీ అన్​ప్యాక్డ్ 2025' ఈవెంట్​లో 'గెలాక్సీ S25' సిరీస్‌ను లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ తన ఫ్లాగ్​షిప్​ మోడల్​ S-సిరీస్​​లో భాగంగా ఈ లైనప్​లో 'గెలాక్సీ S25', 'గెలాక్సీ S25+', 'గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా' అనే మూడు మోడల్స్​ను తీసుకొచ్చింది. ఈ మూడు ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్లలో ఫ్లాగ్​షిప్ ప్రాసెసర్ కోసం స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించింది.

అంతేకాక అదిరే ఏఐ ఫీచర్లతో కంపెనీ వీటిని తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త గెలాక్సీ S25 సిరీస్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా AI-ఇంటిగ్రేటెడ్ వన్ UI 7తో వస్తుంది. ఇందులో పర్సనలైజ్డ్ సమ్మరీలను అందించే Now Brief వంటి న్యూ-జనరేషన్ ఏఐ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. లాక్ స్క్రీన్‌పై Now Bar రంగురంగుల పిల్​ మాదిరిగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మెషన్​ను అందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

ఇంకా ఈ సిరీస్​లో గూగుల్ జెమిని ఏఐ అసిస్టెంట్​ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అంతేకాక ఈ లైనప్‌లో సర్కిల్ టు సెర్చ్, కాల్ ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్, రైటింగ్ అసిస్టెన్స్​తో పాటు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఇతర AI-ఆధారిత ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా 'గెలాక్సీ S25' సిరీస్​ ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.

1. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: 6.2-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డైనమిక్ AMOLED 2X స్క్రీన్‌

6.2-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డైనమిక్ AMOLED 2X స్క్రీన్‌ రిఫ్రెష్ రేట్: 120Hz

120Hz పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌: 2,600nits

2,600nits ప్రాసెసర్: స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌

స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌ 12GB వరకు LPDDR5x RAM, 512GB వరకు స్టోరేజీ

బ్యాటరీ: 4,000mAh

4,000mAh ఇది 25W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్

15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్

వైర్‌లెస్ పవర్‌షేర్‌ సపోర్ట్

కెమెరా సెటప్:

ప్రైమరీ కెమెరా: 2x ఇన్-సెన్సార్ జూమ్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50MP

2x ఇన్-సెన్సార్ జూమ్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా: 120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 12MP

120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 12MP టెలిఫొటో కెమెరా: 3x ఆప్టికల్ జూమ్ అండ్ OISతో 10MP

3x ఆప్టికల్ జూమ్ అండ్ OISతో 10MP ఫ్రంట్ కెమెరా: ఫోన్‌ ముందు భాగంలో 12MP సెల్ఫీ కెమెరా

కలర్ ఆప్షన్స్:

ఐసీ బ్లూ

సిల్వర్ షాడో

నేవీ

మింట్

వేరియంట్స్: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.