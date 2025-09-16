ETV Bharat / technology

భారత్​కు శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE వచ్చేసింది- ధర ఎంతంటే?

భారత మార్కెట్​లోకి గెలాక్సీ S25 FE- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!

Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Samsung Galaxy S25 FE: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ కొన్నిరోజుల క్రితం తన "గెలాక్సీ S25" సిరీస్‌లో ఫ్యాన్ ఎడిషన్​ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ పేరు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE". ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఈ ఫోన్‌ను భారతదేశంలో కూడా విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ఈ సిరీస్​లోని కొన్ని ఫ్లాగ్​షిప్​ ఫీచర్లతో కాస్త తక్కువ ధరలో వస్తుంది. ఇందులో డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్‌ప్లే, Exynos చిప్‌సెట్, 50MP బ్యాక్ కెమెరా సెటప్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర రూ. 59,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కారణంగా తక్కువ ధరలో ఫ్లాగ్​షిప్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ కోరుకునే వినియోగదారులకు ఇది మంచి ఆప్షన్​ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఫోన్‌తో కంపెనీ కొన్ని ప్రత్యేక లాంఛ్ ఆఫర్‌లను కూడా అందిస్తోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇది 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1900 నిట్స్​ వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. దీని విజన్ బూస్టర్ టెక్నాలజీ, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ ప్రొటెక్షన్ దీనిని మరింత శక్తివంతం చేస్తాయి.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్​లో Exynos 2400 చిప్‌సెట్‌ ఉంది. దీనికి 8GB RAM, 512GB వరకు స్టోరేజ్ సపోర్ట్​తో ఉంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 4900mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డు, 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ, 8MP టెలిఫొటో, 12MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ దాని మునుపటి మోడల్ అంటే "గెలాక్సీ S24 FE" కంటే 13 శాతం పెద్ద వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా ఇచ్చింది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారంగా పనిచేసే One UI 8పై నడుస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్​తో ఏడు సంవత్సరాల పాటు OS, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్​ను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ ఆర్మర్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, డస్ట్ అండ్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం IP68 రేటింగ్​ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.

ఏఐ ఫీచర్లు: ఇందులో గూగుల్ సర్కిల్ టు సెర్చ్, జెమిని లైవ్ వంటి AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అలాగే జనరేటివ్ ఎడిట్ వంటి ఎడిటింగ్ టూల్స్​తో ఇది ఫొటో ఎడిటింగ్​ను మరింత స్మార్ట్​గా చేస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్​లో ఇది మార్కెట్​లో మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

  • నేవీ
  • జెట్ బ్లాక్
  • వైట్

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE వేరియంట్స్​: కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 65,999
  • 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 77,999

ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!: శాంసంగ్ ఇండియా వెబ్‌సైట్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులకు 512GB స్టోరేజ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఈ స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్​ ధర దాదాపు రూ. 12,000 ఉంటుంది. అయితే ఇది వినియోగదారులకు పూర్తిగా ఉచితం. దీంతో పాటు ఈ ఫోన్‌పై రూ. 5000 బ్యాంక్ క్యాష్‌బ్యాక్ కూడా అందిస్తుంది. వినియోగదారులు 24 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్​ కూడా పొందొచ్చు.

For All Latest Updates

TAGGED:

GALAXY S25 FE INDIA LAUNCHGALAXY S25 FE PRICE IN INDIAGALAXY S25 FE SPECIFICATIONSSAMSUNG GALAXY S25 FE FEATURESSAMSUNG GALAXY S25 FE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.