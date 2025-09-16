భారత్కు శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE వచ్చేసింది- ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లోకి గెలాక్సీ S25 FE- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : September 16, 2025 at 1:49 PM IST
Samsung Galaxy S25 FE: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ కొన్నిరోజుల క్రితం తన "గెలాక్సీ S25" సిరీస్లో ఫ్యాన్ ఎడిషన్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ పేరు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE". ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఈ ఫోన్ను భారతదేశంలో కూడా విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఈ సిరీస్లోని కొన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో కాస్త తక్కువ ధరలో వస్తుంది. ఇందులో డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లే, Exynos చిప్సెట్, 50MP బ్యాక్ కెమెరా సెటప్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర రూ. 59,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కారణంగా తక్కువ ధరలో ఫ్లాగ్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోరుకునే వినియోగదారులకు ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఫోన్తో కంపెనీ కొన్ని ప్రత్యేక లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇది 6.7-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1900 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దీని విజన్ బూస్టర్ టెక్నాలజీ, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్+ ప్రొటెక్షన్ దీనిని మరింత శక్తివంతం చేస్తాయి.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్లో Exynos 2400 చిప్సెట్ ఉంది. దీనికి 8GB RAM, 512GB వరకు స్టోరేజ్ సపోర్ట్తో ఉంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 4900mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డు, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ, 8MP టెలిఫొటో, 12MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్లో కంపెనీ దాని మునుపటి మోడల్ అంటే "గెలాక్సీ S24 FE" కంటే 13 శాతం పెద్ద వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా ఇచ్చింది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారంగా పనిచేసే One UI 8పై నడుస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్తో ఏడు సంవత్సరాల పాటు OS, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ ఆర్మర్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, డస్ట్ అండ్ వాటర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం IP68 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.
ఏఐ ఫీచర్లు: ఇందులో గూగుల్ సర్కిల్ టు సెర్చ్, జెమిని లైవ్ వంటి AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అలాగే జనరేటివ్ ఎడిట్ వంటి ఎడిటింగ్ టూల్స్తో ఇది ఫొటో ఎడిటింగ్ను మరింత స్మార్ట్గా చేస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్లో ఇది మార్కెట్లో మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- నేవీ
- జెట్ బ్లాక్
- వైట్
శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE వేరియంట్స్: కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 65,999
- 8GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 77,999
ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!: శాంసంగ్ ఇండియా వెబ్సైట్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ను కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులకు 512GB స్టోరేజ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఈ స్టోరేజ్ అప్గ్రేడ్ ధర దాదాపు రూ. 12,000 ఉంటుంది. అయితే ఇది వినియోగదారులకు పూర్తిగా ఉచితం. దీంతో పాటు ఈ ఫోన్పై రూ. 5000 బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందిస్తుంది. వినియోగదారులు 24 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా పొందొచ్చు.