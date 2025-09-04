Samsung Galaxy S25 FE: దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శాంసంగ్ ఇవాళ జరిగిన తన గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్లో కొత్త తరం ఫ్యాన్ ఎడిషన్ స్మార్ట్ఫోన్ "గెలాక్సీ S25 FE 5G"ని విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ చివరి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ సిరీస్ "గెలాక్సీ S25"లో చేరింది. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఈ సిరీస్లోని కొన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో వస్తుంది. అది కూడా సరసమైన ధరకు. ఈ కారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో తక్కువ ధరలో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
తక్కువ ధరలో ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కొనాలా?- ఐతే ఈ శాంసంగ్ మోడల్పై ఓ లుక్కేయండి!- ఇప్పుడే లాంఛ్! - SAMSUNG GALAXY S25 FE
"గెలాక్సీ S25 FE 5G" లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : September 4, 2025 at 4:18 PM IST
Samsung Galaxy S25 FE: దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శాంసంగ్ ఇవాళ జరిగిన తన గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్లో కొత్త తరం ఫ్యాన్ ఎడిషన్ స్మార్ట్ఫోన్ "గెలాక్సీ S25 FE 5G"ని విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ చివరి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ సిరీస్ "గెలాక్సీ S25"లో చేరింది. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఈ సిరీస్లోని కొన్ని ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో వస్తుంది. అది కూడా సరసమైన ధరకు. ఈ కారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో తక్కువ ధరలో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.