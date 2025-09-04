ETV Bharat / technology

తక్కువ ధరలో ఫ్లాగ్​షిప్ ఫోన్ కొనాలా?- ఐతే ఈ శాంసంగ్ మోడల్​పై ఓ లుక్కేయండి!- ఇప్పుడే లాంఛ్! - SAMSUNG GALAXY S25 FE

"గెలాక్సీ S25 FE 5G" లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 4:18 PM IST

Samsung Galaxy S25 FE: దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం శాంసంగ్ ఇవాళ జరిగిన తన గెలాక్సీ అన్​ప్యాక్డ్ ఈవెంట్​లో కొత్త తరం ఫ్యాన్ ఎడిషన్ స్మార్ట్​ఫోన్ "గెలాక్సీ S25 FE 5G"ని విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ చివరి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ సిరీస్‌ "గెలాక్సీ S25"లో చేరింది. ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ ఈ సిరీస్​లోని కొన్ని ఫ్లాగ్​షిప్​ ఫీచర్లతో వస్తుంది. అది కూడా సరసమైన ధరకు. ఈ కారణంగా ఫ్లాగ్​షిప్ ఫీచర్లతో తక్కువ ధరలో మంచి స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్​ అని చెప్పొచ్చు.

