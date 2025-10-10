ETV Bharat / technology

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ తన కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను మార్కెట్​లో శుక్రవారం లాంఛ్ చేసింది. దీని పేరు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G". ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్-రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ షూటర్‌ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ దాని ప్రీవియస్ "గెలాక్సీ M16 5G" కంటే వేగవంతమైన CPU పనితీరును అందించడంతో పాటు బిగ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇది ఫుల్-HD+ (‎1,080x2,340 పిక్సెల్‌లు) రిజల్యూషన్, 1,100 నిట్స్ HBM పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.7-అంగుళాల సూపర్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని స్క్రీన్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది.
  • చిప్​సెట్: ఈ ఫోన్ శాంసంగ్ Exynos 1330 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. వినియోగదారులు మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా దీని ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​ను కూడా విస్తరించుకోవచ్చు.
  • బ్యాటరీ: ఇందులో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే ఈ లేటెస్ట్ గెలాక్సీ M-సిరీస్ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది OISతో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్, 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ డిస్​ప్లే పైన టియర్-డ్రాప్ కటౌట్ లోపల 13-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను అమర్చారు.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP54 రేటింగ్​ను కలిగి ఉంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ Android 15-ఆధారిత One UI 7పై రన్ అవుతుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్​కు 6 సంవత్సరాల భద్రతా నవీకరణలతో పాటు ఆరేళ్లపాటు OS అప్‌గ్రేడ్‌లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది. ఇది సర్కిల్ టు సెర్చ్ విత్ గూగుల్, జెమిని లైవ్ వంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)-ఆధారిత టూల్స్​ సూట్‌తో కూడా వస్తుంది. ఇది ఆన్-డివైస్ వాయిస్ మెయిల్, శామ్‌సంగ్ నాక్స్ వాల్ట్, వాయిస్ ఫోకస్, శాంసంగ్ వాలెట్‌లకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో వినియోగదారులు ఈ కొత్త గెలాక్సీ M-సిరీస్ ఫోన్‌తో "ట్యాప్ & పే" చేయగలరు.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది కనెక్టివిటీ కోసం బ్లూటూత్, NFC అండ్ Wi-Fiలకు మద్దతు ఇస్తుంది. డేటా బదిలీ, ఛార్జింగ్ కోసం ఇది USB టైప్-C పోర్ట్‌తో కూడా వస్తుంది.
  • కొలతలు, బరువు: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 75x77.9x164.4mm కొలతలతో దాదాపు 192g బరువు ఉంటుంది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ M17 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌

వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: రూ. 12,499
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌ దీని ధర: రూ. 13,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌ దీని ధర: రూ. 15,499

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ రెండు విభిన్న కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • మూన్‌లైట్ సిల్వర్
  • సఫైర్ బ్లాక్

సేల్, ఆఫర్ల వివరాలు: ఈ కొత్త శాంసంగ్ ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 13 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు దీనిని కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, అమెజాన్​తో పాటు నిర్దిష్ట రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఎంపిక చేసిన బ్యాంకుల క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులతో దీనిపై 3 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్​ లభిస్తుంది.

