శాంసంగ్ నుంచి కొత్త 5G ఫోన్- ధర ఎంతో తెలుసా? - SAMSUNG GALAXY A17 5G

భారత మార్కెట్​లోకి "శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Samsung Galaxy A17 5G Launched in India
Samsung Galaxy A17 5G Launched in India (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 4:50 PM IST

Samsung Galaxy A17 5G: భారత మార్కెట్​లోకి శాంసంగ్ నుంచి కొత్త ఫోన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G". ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్​లలో అందుబాటులో ఉంది. తాజాగా కంపెనీ భారత మార్కెట్​లోకి దీన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇది Exynos 1330 చిప్‌సెట్​పై నడుస్తుంది.

దీనిలోని 5,000mAh బ్యాటరీ 25W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ గూగుల్ జెమిని AI అసిస్టెంట్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్‌లకూ మద్దతిస్తుంది. ఇక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15పై రన్ అవుతుంది. దీనికి ఆరు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, సెక్యూరిటీ అప్​డేట్​లు లభిస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ కొత్త "గెలాక్సీ A17 5G" ధరతో పాటు ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,499
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 23,499

కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను తన వెబ్‌సైట్‌లో లిస్టింగ్ చేసింది. SBI, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, EMI ట్రాన్సాక్షన్లపై శాంసంగ్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా వినియోగదారులు రూ. 1,000 ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్​ను పొందొచ్చు.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ "గెలాక్సీ A17 5G" 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ (1,080×2,340 పిక్సెల్స్) ఇన్ఫినిటీ-U సూపర్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్‌తో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా కోర్ ఇన్-హౌస్ Exynos 1330 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్​లో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే ఈ ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ నేతృత్వంలోని ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్, 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15-ఆధారిత One UI 7పై నడుస్తుంది. దీనికి ఆరు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, సెక్యూరిటీ అప్​డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఇది గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి AI ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, NFC, OTG, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.

సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ ఉంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP54 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 7.5mm మందంతో 192g బరువు ఉంటుంది.

