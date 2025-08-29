Samsung Galaxy A17 5G: భారత మార్కెట్లోకి శాంసంగ్ నుంచి కొత్త ఫోన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీని పేరు "శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G". ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అందుబాటులో ఉంది. తాజాగా కంపెనీ భారత మార్కెట్లోకి దీన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇందులో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇది Exynos 1330 చిప్సెట్పై నడుస్తుంది.
దీనిలోని 5,000mAh బ్యాటరీ 25W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ గూగుల్ జెమిని AI అసిస్టెంట్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్లకూ మద్దతిస్తుంది. ఇక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15పై రన్ అవుతుంది. దీనికి ఆరు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్గ్రేడ్లు, సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు లభిస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ కొత్త "గెలాక్సీ A17 5G" ధరతో పాటు ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,499
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 23,499
కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను తన వెబ్సైట్లో లిస్టింగ్ చేసింది. SBI, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, EMI ట్రాన్సాక్షన్లపై శాంసంగ్ వెబ్సైట్ ద్వారా వినియోగదారులు రూ. 1,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ను పొందొచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ "గెలాక్సీ A17 5G" 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ (1,080×2,340 పిక్సెల్స్) ఇన్ఫినిటీ-U సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా కోర్ ఇన్-హౌస్ Exynos 1330 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్లో 5,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే ఈ ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ నేతృత్వంలోని ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్, 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15-ఆధారిత One UI 7పై నడుస్తుంది. దీనికి ఆరు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్గ్రేడ్లు, సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఇది గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి AI ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.3, GPS, NFC, OTG, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP54 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 7.5mm మందంతో 192g బరువు ఉంటుంది.