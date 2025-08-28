ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Event: శాంసంగ్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న గెలాక్సీ ఈవెంట్​పై శాంసంగ్ కీలక ప్రకటన చేసింది. కంపెనీ ఈ ఈవెంట్​ను సెప్టెంబర్​ నెలలో నిర్వహిస్తున్నట్లు కన్ఫార్మ్ చేస్తూ తేదీని వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమంలో శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్, ట్యాబ్లెట్ సిరీస్​ను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.

గెలాక్సీ ఈవెంట్ ఎప్పుడు?: ఈ కొత్త గెలాక్సీ ఈవెంట్ సెప్టెంబర్ 4, 2025న ఉదయం 5:30 ETకి అంటే భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఇది వర్చువల్ ఈవెంట్. ఇందులో కంపెనీ కొన్ని కొత్త ఉత్పత్తులను లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది. శాంసంగ్ తన న్యూస్​రూమ్ పోస్ట్ ద్వారా దీని వివరాలను అందించింది.

శాంసంగ్ న్యూస్‌రూమ్ పోస్ట్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 4న తన గెలాక్సీ వర్చువల్ ఈవెంట్‌తో పాటు, సెప్టెంబర్ 5న IFA బెర్లిన్‌లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్, ఎగ్జిబిషన్ బూత్‌ను కూడా నిర్వహిస్తుంది. వినియోగదారులకు వీటిలో గెలాక్సీ ఎకో సిస్టమ్ గ్లింప్స్​ లభిస్తాయి.

ఈ ఈవెంట్‌లో ఏం ఏం లాంఛ్ చేయొచ్చు?:

Samsung Galaxy S25 FE: ఈ ఈవెంట్‌లో శాంసంగ్ తన చివరి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ సిరీస్‌లో కొత్త ఫోన్‌ను లాంఛ్ చేయొచ్చు. దీన్ని "శాసంగ్ గెలాక్సీ S25 FE" పేరుతో తీసుకురావచ్చు. ఈ ఫోన్‌లో 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD + AMOLED 2X డిస్‌ప్లే ఉండొచ్చు. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్​తో రావచ్చు. ఇక ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ ఇందులో Exynos 2400 చిప్​సెట్​ను అందించొచ్చు.

ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆధారంగా One UI 8పై రన్ అవుతుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్‌ బేస్ వేరియంట్ 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్​తో రావచ్చు. దీనికి 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 25W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​తో 4900mAh బ్యాటరీని కూడా ఇవ్వవచ్చు. అయితే కంపెనీ ఏ ఏ ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్​ను తీసుకొస్తుందో, ఎంత ధరలో తీసుకువస్తుందో చూడాలి.

Galaxy Tab S11 సిరీస్: గెలాక్సీ S25 FE ఫోన్​తో పాటు శాంసంగ్ తన కొత్త టాబ్లెట్ సిరీస్‌ను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్‌లో కంపెనీ రెండు AI-ఆధారిత టాబ్లెట్‌లను లాంఛ్​ చేయొచ్చు. వీటిని "Galaxy Tab S11", "Tab S11 Ultra" పేర్లతో తీసుకురావచ్చు. శాంసంగ్ వీటిపై అధికారికంగా ఎటువంటి సమాచారం అందించలేదు. కానీ నివేదికల ప్రకారం ఈ రెండు టాబ్లెట్‌లలో ప్రాసెసర్ కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9400+ చిప్‌సెట్‌ను అందించొచ్చు. ఇది AI పనితీరును తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళుతుంది. అయితే కంపెనీ ఈసారి ప్లస్ వెర్షన్ టాబ్లెట్ ప్రారంభించకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు.

వినియోగదారులకు శాంసంగ్ ఆఫర్: శాంసంగ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా "షాప్ శాంసంగ్" యాప్ ద్వారా మీరు కొత్త గెలాక్సీ ట్యాబ్​ను రిజర్వ్ చేసుకుంటే మీకు $50 (సుమారు రూ. 4,400) క్రెడిట్ లభిస్తుందని శాంసంగ్ తెలిపింది. అయితే ఈ క్రెడిట్ మీరు రిజర్వ్ చేసిన పరికరానికి వర్తించదు. కానీ మీరు దీన్ని ఇతర శాంసంగ్ డివైజ్​లు అంటే గెలాక్సీ ఫోన్‌లు, బడ్స్, వాచ్ మొదలైన వాటి కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలకు శాంసంగ్ న్యూస్​రూమ్​ను సందర్శించండి. ఇందుకోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

