Royal Enfield Guerrilla 450: మార్కెట్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్స్ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ముఖ్యంగా యూత్ నుంచి వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ కస్టమర్ల ఆసక్తి, అభిరుచికి అనుగుణంగా తన మోటార్సైకిళ్లకు కొంగొత్త రంగులు అద్ది తీసుకువస్తోంది. ఇటీవలే తన "హంటర్ 350" మోడల్లో కొత్త గ్రాఫైట్ గ్రే కలర్ ఆప్షన్ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ "గెరిల్లా 450" కోసం కొత్తగా షాడో యాష్ కలర్ను విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు ధర, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 కొత్త కలర్ ఆప్షన్ ధర: కంపెనీ దీని ధరను రూ. 2.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, చెన్నై)గా నిర్ణయించింది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 కలర్ ఆప్షన్స్: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 ఇంతకు ముందు ఆరు కలర్ ఆప్షన్లను కలిగి ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్తగా మరో కలర్ను జోడించడంతో ఇది ఇప్పుడు మొత్తం ఏడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ కొత్త కలర్ గెరిల్లా 450 పాలెట్ను విస్తరిస్తుంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 వేరియంట్లు: ఈ గెరిల్లా 450 ప్రస్తుతం మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. వీటి ధరలు రూ. 2.39 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 2.54 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్, చెన్నై) ఉంటాయి.
- అనలాగ్
- డాష్
- ఫ్లాష్
అయితే ఇందులో డాష్ వేరియంట్కు ప్రత్యేకంగా కొత్త షాడో యాష్ రంగులో డ్యూయల్-టోన్ ఇంధన ట్యాంక్ను కలిగి ఉంది. దీన్ని ఒక వైపు మాట్టే ఆలివ్ గ్రీన్, మరొక వైపు మాట్టే బ్లాక్తో బ్లాక్డ్-అవుట్ డిటెయిలింగ్ను అందించారు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 ఇంజిన్: యాంత్రికంగా 'గెరిల్లా 450'లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇది 'హిమాలయన్ 450' మాదిరిగా 452cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ 40hp , 40Nm ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ మోటారు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్, స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్తో వస్తుంది.