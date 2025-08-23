ETV Bharat / technology

రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ లవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్- 'గెరిల్లా 450'లో కొత్త కలర్ ఆప్షన్ వచ్చింది - ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450

రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ 'గెరిల్లా 450'లో కొత్త కలర్ ఆప్షన్- ధర ఎంతంటే?

Royal Enfield Guerrilla 450
Royal Enfield Guerrilla 450 (Photo Credit- Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 6:02 PM IST

Royal Enfield Guerrilla 450: మార్కెట్​లో రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ బైక్స్​ క్రేజ్​ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ముఖ్యంగా యూత్​ నుంచి వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ కస్టమర్ల ఆసక్తి, అభిరుచికి అనుగుణంగా తన మోటార్​సైకిళ్లకు కొంగొత్త రంగులు అద్ది తీసుకువస్తోంది. ఇటీవలే తన "హంటర్ 350" మోడల్​లో కొత్త గ్రాఫైట్​ గ్రే కలర్ ఆప్షన్​ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ "గెరిల్లా 450" కోసం కొత్తగా షాడో యాష్ కలర్​ను విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 కలర్ ఆప్షన్​లతో పాటు ధర, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 కొత్త కలర్ ఆప్షన్​ ధర: కంపెనీ దీని ధరను రూ. 2.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, చెన్నై)గా నిర్ణయించింది.

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 కలర్ ఆప్షన్స్: రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 ఇంతకు ముందు ఆరు కలర్ ఆప్షన్​లను కలిగి ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్తగా మరో కలర్​ను జోడించడంతో ఇది ఇప్పుడు మొత్తం ఏడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది. ఈ కొత్త కలర్ గెరిల్లా 450 పాలెట్‌ను విస్తరిస్తుంది.

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 వేరియంట్లు: ఈ గెరిల్లా 450 ప్రస్తుతం మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. వీటి ధరలు రూ. 2.39 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 2.54 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్, చెన్నై) ఉంటాయి.

  • అనలాగ్
  • డాష్
  • ఫ్లాష్

అయితే ఇందులో డాష్ వేరియంట్‌కు ప్రత్యేకంగా కొత్త షాడో యాష్ రంగులో డ్యూయల్-టోన్ ఇంధన ట్యాంక్​ను కలిగి ఉంది. దీన్ని ఒక వైపు మాట్టే ఆలివ్ గ్రీన్, మరొక వైపు మాట్టే బ్లాక్​తో బ్లాక్డ్-అవుట్ డిటెయిలింగ్​ను అందించారు.

రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ గెరిల్లా 450 ఇంజిన్: యాంత్రికంగా 'గెరిల్లా 450'లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇది 'హిమాలయన్ 450' మాదిరిగా 452cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్​ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఇంజిన్ 40hp , 40Nm ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ మోటారు 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్‌తో వస్తుంది.

