హిట్ మ్యాన్ గ్యారేజీలోకి 'టెస్లా మోడల్ Y'- వీడియో చూశారా?
మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ కార్ల కలెక్షన్లోకి కొత్త కారు- దీని ధర ఎంతో తెలుసా?
Published : October 10, 2025 at 3:16 PM IST
Hyderabad: టీమ్ ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ గ్యారేజీలోకి కొత్త కారు ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ హిట్ మ్యాన్ ఇటీవలే లాంఛ్ అయిన "టెస్లా మోడల్ Y" కారును కొనుగోలు చేసి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీపై తనకున్న ఆసక్తిని మరోసారి చాటుకున్నారు. ఇప్పటికే రోహిత్ కలెక్షన్లో "లంబోర్గిని ఉరుస్ SE", "BMW M5", "మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLS SUV" వంటి లగ్జరీ కార్లు ఉండగా తాజాగా ఇది వచ్చి చేరింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
రోహిత్ ముంబయిలో ఈ కొత్త "టెస్లా మోడల్ Y"ని నడుపుతున్న ఓ వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. అందులో ఈ కారు క్విక్ సిల్వర్ కలర్ ఫినిషింగ్లో కన్పిస్తోంది. ఇది ఈ కారులోని స్టాండర్డ్ కలర్ ఆప్షన్ కంటే దాదాపు రూ. 1.85 లక్షలు ఖరీదైనది. ఆసక్తికరంగా ఈ కారు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ 3015. ఇది ఆయన కుమార్తె, కుమారుడి పుట్టిన తేదీల ఆధారంగా తీసుకున్న నంబర్గా చెబుతుంటారు. ఇదే నంబర్ రోహిత్ "లంబోర్గిని ఉరుస్ SE"లో కూడా కన్పిస్తుంది.
Rohit Sharma has bought a new car Tesla. Many many congratulations to him! 😃❤️ pic.twitter.com/ra2VyJQecm— 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) October 7, 2025
ఇకపోతే అమెరికాకు చెందిన దిగ్గజ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా ఇటీవలే తన "మోడల్ Y" SUVని విడుదల చేసి అధికారికంగా భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ కారు రెండు రియర్-వీల్ డ్రైవ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి: స్టాండర్డ్ RWD వేరియంట్, లాంగ్ రేంజ్ RWD వేరియంట్. వీటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు వరుసగా రూ. 59.89 లక్షలు, రూ. 67.89 లక్షలు.
|వేరియంట్లు
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు
|టెస్లా మోడల్ Y RWD
|రూ. 59.89 లక్షలు
|టెస్లా మోడల్ Y లాంగ్ రేంజ్ RWD
|రూ. 67.89 లక్షలు
టెస్లా మోడల్ Y టాప్ స్పీడ్: దీని స్టాండర్డ్ వేరియంట్ 5.9 సెకన్లలో సున్నా నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. అయితే 'లాంగ్ రేంజ్ RWD మోడల్' ఇదే స్పీడ్ను 5.6 సెకన్లలో అందుకుంటుంది. ఈ రెండు వెర్షన్ల టాప్ స్పీడ్ ఒకే విధంగా గంటకు 201 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.
టెస్లా మోడల్ Y రేంజ్: 'టెస్లా మోడల్ Y RWD' వేరియంట్ సింగిల్ ఛార్జ్లో 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందించగలదు. అదే సమయంలో దీని 'లాంగ్ రేంజ్ RWD' వెర్షన్ను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 622 కిలోమీటర్ల మెరుగైన రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఈ రేంజ్ వివరాలు వరల్డ్వైడ్ హార్మోనైజ్డ్ లైట్ వెహికల్స్ టెస్ట్ సైకిల్ (WLTC) ప్రకారం అందించినవి.
కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్లో 'టెస్లా మోడల్ Y' ఆరు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- స్టెల్త్ గ్రే
- పెర్ల్ వైట్ మల్టీ-కోట్
- డైమండ్ బ్లాక్
- గ్లేసియర్ బ్లూ
- క్విక్సిల్వర్
- అల్ట్రా రెడ్
వీటిలో "స్టెల్త్ గ్రే" మాత్రమే స్టాండర్డ్ కలర్ ఆప్షన్. కొనుగోలుదారులకు ఇతర పెయింట్ స్కీమ్ కావాలంటే అందుకోసం అదనంగా నగదు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది ప్రీమియంగా రూ. 1,85,000 వరకు ఉంటుందని సమాచారం.
టెస్లా మోడల్ Y ఫీచర్లు: భారతదేశంలో విక్రయిస్తున్న "టెస్లా మోడల్ Y" కారులో 15.4-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, 8.0-అంగుళాల వెనుక డిస్ప్లే, పవర్డ్, హీటెడ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డింగ్ అండ్ హీటెడ్ రియర్ సీట్లు, 9-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, యాంబియంట్ లైటింగ్, రెండు వరుసలకు పవర్డ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ వెంట్స్ ఉన్నాయి. వీటితోపాటు ఇతర ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇందులో పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్, బిల్ట్-ఇన్ డాష్క్యామ్, డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ కోసం 8 ఎక్స్టర్నల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి.