ETV Bharat / technology

చౌకైన వెర్షన్​లో రెనాల్ట్ కిగర్ వచ్చిందోచ్- ​ధర ఎంతంటే? - RENAULT KIGER FACELIFT LAUNCHED

మార్కెట్​లో అప్డేటెడ్ రెనాల్ట్ కిగర్ లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?

The 2025 Renault Kiger now comes with new two colour shades.
The 2025 Renault Kiger now comes with new two colour shades. (Photo Credit- Renault)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read

Renault Kiger Facelift Launched: ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మరోసారి తనదైన ముద్ర వేసేందుకు రెడీ అయింది. కంపెనీ తన రెనాల్ట్ కిగర్​ను అప్డేట్ చేసి ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కొత్త డిజైన్, అధునాతన సాంకేతికత, మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలతో రూపొందించిన ఈ కారు వినియోగదారులకు ప్రత్యేకమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని రెనాల్ట్ చెబుతోంది.

ధర వివరాలు: రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర రూ. 6.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ ధరతో ఇది భారత మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సరసమైన SUVలలో ఒకటిగా నిలిచింది. మరిన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునేవారి కోసం టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 11.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

రీథింక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కింద అభివృద్ధి చేసిన రెండవ కారు ఇది. ఈ కొత్త కిగర్ శక్తివంతమైన పనితీరు, ఆకట్టుకునే డిజైన్, స్మార్ట్ టెక్నాలజీ, అత్యాధునిక భద్రతా ఫీచర్లతో కూడిన కారు. కస్టమర్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విభిన్న వేరియంట్లలో వచ్చే ఈ SUV భారత మార్కెట్లో రెనాల్ట్‌కు మరింత బలాన్ని తెస్తుంది. దీనికి కారణం ఈ కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 డిజైన్, టెక్నాలజీ, పనితీరు, భద్రత పరంగా అనేక అప్డేట్​లతో వస్తుంది.

ఈ మోడల్ ఎక్స్​టీరియర్​ను మరింత ఆకట్టుకునేలా మార్చారు. ఇది అద్భుతమైన ఫ్రంట్ గ్రిల్, పూర్తిగా కొత్త హుడ్ డిజైన్, రీడిజైన్ చేసిన ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, లేటెస్ట్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు, ఫాగ్ ల్యాంప్‌లను కలిగి ఉంది. అదనంగా ఇందులోని 16-అంగుళాల డైమండ్-కట్ ఎవాషన్ అల్లాయ్ వీల్స్, స్కిడ్ ప్లేట్లు దీనికి స్పోర్టీ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

ఇక ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే మరింత ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందించేలా దీన్ని అప్డేట్ చేశారు. దీని కొత్త డ్యూయల్-టోన్ డ్యాష్‌బోర్డ్, వెంటిలేటెడ్ లెథరెట్ సీట్లు, మెరుగైన సీట్ అప్హోల్స్టరీ, పెరిగిన సౌండ్ ఇన్సులేషన్ క్యాబిన్‌లో నిశ్శబ్ద, విలాసవంతమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి.

టెక్నాలజీ పరంగా కూడా ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది. దీనిలో మల్టీ-వ్యూ కెమెరా, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్‌లు, వైర్‌లెస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, 20.32cm ఫ్లోటింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రీమియం 3D ARKAMYS సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.

భద్రతా ఫీచర్లు: ఇది వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, PM2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్, డ్రైవర్స్ సైడ్ విండో ఆటో అప్/డౌన్ యాంటీ-పించ్, కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్ అండ్ సేఫ్టీ వంటి 21 స్టాండర్డ్ భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తుంది. 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ESP (ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకరేజ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు దీని అన్ని వేరియంట్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

వేరియంట్లు: ఈ కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 భారత మార్కెట్లో నాలుగు ట్రిమ్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.

  • అథెంటిక్
  • ఎవల్యూషన్
  • టెక్నో
  • ఎమోషన్

NA పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

అథెంటిక్ ధర: రూ. 6.29 లక్షలు

ఎవల్యూషన్ ధర: రూ. 7.09 లక్షలు

టెక్నో ధర: రూ. 8.19 లక్షలు

ఎమోషన్ ధర: రూ. 9.14 లక్షలు

అయితే దీని టర్బో వేరియంట్లు రూ. 9.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి (ఎక్స్‌ట్రానిక్ టెక్నో). మాన్యువల్ ఎమోషన్ రూ. 9.99 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. టాప్-స్పెక్ ఎక్స్‌ట్రానిక్ CVT ఎమోషన్ రూ. 11.29 లక్షలకు లభిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు. ఈ ధరలతో కిగర్ మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన సబ్-కాంపాక్ట్ SUVలలో ఒకటిగా మారింది.

2025 Renault Kiger: Variant-wise Price list
VariantTransmissionPrice (ex-showroom)
AuthenticManualRs 6,29,995
EvolutionManualRs 7,09,995
AMTRs 7,59,995
TechnoManualRs 8,19,995
Manual (Dual-tone)Rs 8,42,995
AMT (Energy)Rs 8,69,995
AMT (Dual-tone)Rs 8,92,995
CVT (Turbo)Rs 9,99,995
CVT (Turbo Dual-tone)Rs 9,99,995
EmotionManualRs 9,14,995
Manual (Dual-tone)Rs 9,37,995
Manual (Turbo)Rs 9,99,995
Manual (Turbo Dual-tone)Rs 9,99,995
CVT (Turbo)Rs 11,29,995
CVT (Turbo Dual-tone)Rs 11,29,995

కలర్ ఆప్షన్స్: 2025 రెనాల్ట్ కిగర్‌లో రెండు కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

  • ఒయాసిస్ ఎల్లో
  • షాడో గ్రే

పవర్​ట్రెయిన్: ఇక పనితీరు విషయానికి వస్తే ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ కిగర్ రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లతో అందుబాటులో ఉంది. మొదటిది 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్, ఇది 72 bhp పవర్, 96 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిని 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్‌తో పొందవచ్చు.

అయితే హై-స్పెక్ వేరియంట్‌లలో 100 bhp పవర్, 160 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. దీనిని 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVT ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికతో పొందవచ్చు. 2025 కిగర్ డీలర్-ఫిట్టెడ్ CNG కిట్‌తో లభిస్తుంది. ఇది 3 సంవత్సరాల వారంటీతో వస్తుంది.

Renault Kiger Facelift Launched: ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మరోసారి తనదైన ముద్ర వేసేందుకు రెడీ అయింది. కంపెనీ తన రెనాల్ట్ కిగర్​ను అప్డేట్ చేసి ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కొత్త డిజైన్, అధునాతన సాంకేతికత, మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలతో రూపొందించిన ఈ కారు వినియోగదారులకు ప్రత్యేకమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని రెనాల్ట్ చెబుతోంది.

ధర వివరాలు: రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర రూ. 6.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ ధరతో ఇది భారత మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సరసమైన SUVలలో ఒకటిగా నిలిచింది. మరిన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునేవారి కోసం టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 11.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

రీథింక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కింద అభివృద్ధి చేసిన రెండవ కారు ఇది. ఈ కొత్త కిగర్ శక్తివంతమైన పనితీరు, ఆకట్టుకునే డిజైన్, స్మార్ట్ టెక్నాలజీ, అత్యాధునిక భద్రతా ఫీచర్లతో కూడిన కారు. కస్టమర్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విభిన్న వేరియంట్లలో వచ్చే ఈ SUV భారత మార్కెట్లో రెనాల్ట్‌కు మరింత బలాన్ని తెస్తుంది. దీనికి కారణం ఈ కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 డిజైన్, టెక్నాలజీ, పనితీరు, భద్రత పరంగా అనేక అప్డేట్​లతో వస్తుంది.

ఈ మోడల్ ఎక్స్​టీరియర్​ను మరింత ఆకట్టుకునేలా మార్చారు. ఇది అద్భుతమైన ఫ్రంట్ గ్రిల్, పూర్తిగా కొత్త హుడ్ డిజైన్, రీడిజైన్ చేసిన ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, లేటెస్ట్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు, ఫాగ్ ల్యాంప్‌లను కలిగి ఉంది. అదనంగా ఇందులోని 16-అంగుళాల డైమండ్-కట్ ఎవాషన్ అల్లాయ్ వీల్స్, స్కిడ్ ప్లేట్లు దీనికి స్పోర్టీ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

ఇక ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే మరింత ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందించేలా దీన్ని అప్డేట్ చేశారు. దీని కొత్త డ్యూయల్-టోన్ డ్యాష్‌బోర్డ్, వెంటిలేటెడ్ లెథరెట్ సీట్లు, మెరుగైన సీట్ అప్హోల్స్టరీ, పెరిగిన సౌండ్ ఇన్సులేషన్ క్యాబిన్‌లో నిశ్శబ్ద, విలాసవంతమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి.

టెక్నాలజీ పరంగా కూడా ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది. దీనిలో మల్టీ-వ్యూ కెమెరా, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్‌లు, వైర్‌లెస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, 20.32cm ఫ్లోటింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రీమియం 3D ARKAMYS సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.

భద్రతా ఫీచర్లు: ఇది వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, PM2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్, డ్రైవర్స్ సైడ్ విండో ఆటో అప్/డౌన్ యాంటీ-పించ్, కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్ అండ్ సేఫ్టీ వంటి 21 స్టాండర్డ్ భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తుంది. 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ESP (ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకరేజ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు దీని అన్ని వేరియంట్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

వేరియంట్లు: ఈ కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 భారత మార్కెట్లో నాలుగు ట్రిమ్‌లలో అందుబాటులో ఉంది.

  • అథెంటిక్
  • ఎవల్యూషన్
  • టెక్నో
  • ఎమోషన్

NA పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

అథెంటిక్ ధర: రూ. 6.29 లక్షలు

ఎవల్యూషన్ ధర: రూ. 7.09 లక్షలు

టెక్నో ధర: రూ. 8.19 లక్షలు

ఎమోషన్ ధర: రూ. 9.14 లక్షలు

అయితే దీని టర్బో వేరియంట్లు రూ. 9.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి (ఎక్స్‌ట్రానిక్ టెక్నో). మాన్యువల్ ఎమోషన్ రూ. 9.99 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. టాప్-స్పెక్ ఎక్స్‌ట్రానిక్ CVT ఎమోషన్ రూ. 11.29 లక్షలకు లభిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు. ఈ ధరలతో కిగర్ మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన సబ్-కాంపాక్ట్ SUVలలో ఒకటిగా మారింది.

2025 Renault Kiger: Variant-wise Price list
VariantTransmissionPrice (ex-showroom)
AuthenticManualRs 6,29,995
EvolutionManualRs 7,09,995
AMTRs 7,59,995
TechnoManualRs 8,19,995
Manual (Dual-tone)Rs 8,42,995
AMT (Energy)Rs 8,69,995
AMT (Dual-tone)Rs 8,92,995
CVT (Turbo)Rs 9,99,995
CVT (Turbo Dual-tone)Rs 9,99,995
EmotionManualRs 9,14,995
Manual (Dual-tone)Rs 9,37,995
Manual (Turbo)Rs 9,99,995
Manual (Turbo Dual-tone)Rs 9,99,995
CVT (Turbo)Rs 11,29,995
CVT (Turbo Dual-tone)Rs 11,29,995

కలర్ ఆప్షన్స్: 2025 రెనాల్ట్ కిగర్‌లో రెండు కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

  • ఒయాసిస్ ఎల్లో
  • షాడో గ్రే

పవర్​ట్రెయిన్: ఇక పనితీరు విషయానికి వస్తే ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ కిగర్ రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లతో అందుబాటులో ఉంది. మొదటిది 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్, ఇది 72 bhp పవర్, 96 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిని 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT గేర్‌బాక్స్‌తో పొందవచ్చు.

అయితే హై-స్పెక్ వేరియంట్‌లలో 100 bhp పవర్, 160 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. దీనిని 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVT ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికతో పొందవచ్చు. 2025 కిగర్ డీలర్-ఫిట్టెడ్ CNG కిట్‌తో లభిస్తుంది. ఇది 3 సంవత్సరాల వారంటీతో వస్తుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 RENAULT KIGER PRICERENAULT KIGER FACELIFT FEATURESRENAULT KIGER FACELIFT IN INDIARENAULT KIGER 2025RENAULT KIGER FACELIFT LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.