Renault Kiger Facelift Launched: ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ గ్రూప్ అనుబంధ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మరోసారి తనదైన ముద్ర వేసేందుకు రెడీ అయింది. కంపెనీ తన రెనాల్ట్ కిగర్ను అప్డేట్ చేసి ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కొత్త డిజైన్, అధునాతన సాంకేతికత, మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలతో రూపొందించిన ఈ కారు వినియోగదారులకు ప్రత్యేకమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని రెనాల్ట్ చెబుతోంది.
ధర వివరాలు: రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర రూ. 6.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ ధరతో ఇది భారత మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సరసమైన SUVలలో ఒకటిగా నిలిచింది. మరిన్ని ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునేవారి కోసం టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 11.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
రీథింక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కింద అభివృద్ధి చేసిన రెండవ కారు ఇది. ఈ కొత్త కిగర్ శక్తివంతమైన పనితీరు, ఆకట్టుకునే డిజైన్, స్మార్ట్ టెక్నాలజీ, అత్యాధునిక భద్రతా ఫీచర్లతో కూడిన కారు. కస్టమర్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విభిన్న వేరియంట్లలో వచ్చే ఈ SUV భారత మార్కెట్లో రెనాల్ట్కు మరింత బలాన్ని తెస్తుంది. దీనికి కారణం ఈ కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్ 2025 డిజైన్, టెక్నాలజీ, పనితీరు, భద్రత పరంగా అనేక అప్డేట్లతో వస్తుంది.
ఈ మోడల్ ఎక్స్టీరియర్ను మరింత ఆకట్టుకునేలా మార్చారు. ఇది అద్భుతమైన ఫ్రంట్ గ్రిల్, పూర్తిగా కొత్త హుడ్ డిజైన్, రీడిజైన్ చేసిన ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ బంపర్లు, లేటెస్ట్ LED హెడ్ల్యాంప్లు, టెయిల్ల్యాంప్లు, ఫాగ్ ల్యాంప్లను కలిగి ఉంది. అదనంగా ఇందులోని 16-అంగుళాల డైమండ్-కట్ ఎవాషన్ అల్లాయ్ వీల్స్, స్కిడ్ ప్లేట్లు దీనికి స్పోర్టీ లుక్ను అందిస్తాయి.
ఇక ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే మరింత ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందించేలా దీన్ని అప్డేట్ చేశారు. దీని కొత్త డ్యూయల్-టోన్ డ్యాష్బోర్డ్, వెంటిలేటెడ్ లెథరెట్ సీట్లు, మెరుగైన సీట్ అప్హోల్స్టరీ, పెరిగిన సౌండ్ ఇన్సులేషన్ క్యాబిన్లో నిశ్శబ్ద, విలాసవంతమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి.
టెక్నాలజీ పరంగా కూడా ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది. దీనిలో మల్టీ-వ్యూ కెమెరా, ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్లు, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, 20.32cm ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రీమియం 3D ARKAMYS సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.
భద్రతా ఫీచర్లు: ఇది వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, PM2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్, డ్రైవర్స్ సైడ్ విండో ఆటో అప్/డౌన్ యాంటీ-పించ్, కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్ అండ్ సేఫ్టీ వంటి 21 స్టాండర్డ్ భద్రతా ఫీచర్లతో వస్తుంది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ESP (ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకరేజ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు దీని అన్ని వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వేరియంట్లు: ఈ కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్ 2025 భారత మార్కెట్లో నాలుగు ట్రిమ్లలో అందుబాటులో ఉంది.
- అథెంటిక్
- ఎవల్యూషన్
- టెక్నో
- ఎమోషన్
NA పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
అథెంటిక్ ధర: రూ. 6.29 లక్షలు
ఎవల్యూషన్ ధర: రూ. 7.09 లక్షలు
టెక్నో ధర: రూ. 8.19 లక్షలు
ఎమోషన్ ధర: రూ. 9.14 లక్షలు
అయితే దీని టర్బో వేరియంట్లు రూ. 9.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి (ఎక్స్ట్రానిక్ టెక్నో). మాన్యువల్ ఎమోషన్ రూ. 9.99 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. టాప్-స్పెక్ ఎక్స్ట్రానిక్ CVT ఎమోషన్ రూ. 11.29 లక్షలకు లభిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు. ఈ ధరలతో కిగర్ మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన సబ్-కాంపాక్ట్ SUVలలో ఒకటిగా మారింది.
|2025 Renault Kiger: Variant-wise Price list
|Variant
|Transmission
|Price (ex-showroom)
|Authentic
|Manual
|Rs 6,29,995
|Evolution
|Manual
|Rs 7,09,995
|AMT
|Rs 7,59,995
|Techno
|Manual
|Rs 8,19,995
|Manual (Dual-tone)
|Rs 8,42,995
|AMT (Energy)
|Rs 8,69,995
|AMT (Dual-tone)
|Rs 8,92,995
|CVT (Turbo)
|Rs 9,99,995
|CVT (Turbo Dual-tone)
|Rs 9,99,995
|Emotion
|Manual
|Rs 9,14,995
|Manual (Dual-tone)
|Rs 9,37,995
|Manual (Turbo)
|Rs 9,99,995
|Manual (Turbo Dual-tone)
|Rs 9,99,995
|CVT (Turbo)
|Rs 11,29,995
|CVT (Turbo Dual-tone)
|Rs 11,29,995
కలర్ ఆప్షన్స్: 2025 రెనాల్ట్ కిగర్లో రెండు కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
- ఒయాసిస్ ఎల్లో
- షాడో గ్రే
పవర్ట్రెయిన్: ఇక పనితీరు విషయానికి వస్తే ఫేస్లిఫ్టెడ్ కిగర్ రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్లతో అందుబాటులో ఉంది. మొదటిది 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్, ఇది 72 bhp పవర్, 96 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనిని 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ AMT గేర్బాక్స్తో పొందవచ్చు.
అయితే హై-స్పెక్ వేరియంట్లలో 100 bhp పవర్, 160 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. దీనిని 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVT ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికతో పొందవచ్చు. 2025 కిగర్ డీలర్-ఫిట్టెడ్ CNG కిట్తో లభిస్తుంది. ఇది 3 సంవత్సరాల వారంటీతో వస్తుంది.