Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ ఇండియా కొన్ని వారాల క్రితం తన అఫర్డబుల్ MPV "రెనాల్ట్ ట్రైబర్"లో ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ తన కాంపాక్ట్ SUV "రెనాల్ట్ కిగర్"లోనూ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను తీసుకురాబోతోందని ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. కంపెనీ దీని లాంఛ్ తేదీని కూడా ప్రకటించింది.
రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: ఈ ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ వస్తున్న పండుగ సీజన్లో ఈ అప్డేటెడ్ SUVని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసి మంచి సేల్స్ రాబట్టుకునే ప్రణాళికలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని ఆగస్టు 24న లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అయింది. "రెనాల్ట్ కిగర్"లో మేజర్ అప్డేట్స్తోనే ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను తీసుకురాబోతున్నారని తెలుస్తోంది. కొత్త "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" మాదిరిగానే ఈ అప్డేటెడ్ "రెనాల్ట్ కిగర్" లోపల, వెలుపల కొన్ని ప్రధాన మార్పులు చేయొచ్చు.
2025 రెనాల్ట్ కిగర్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండొచ్చు?: ఇటీవలే "రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్లిఫ్ట్"కు సంబంధించిన కొన్ని ఇమేజ్లు టెస్టింగ్ సమయంలో బయటపడ్డాయి. ఇవి ఈ SUV కొత్తగా రూపొందించిన బంపర్, హెడ్ల్యాంప్, గ్రిల్ను ఉపయోగిస్తుందని చూపిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు దీనిలో మునుపటి మాదిరిగానే అల్లాయ్ వీల్స్ను అందించొచ్చని వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఇకపోతే రెనాల్ట్ విడుదల చేసిన టీజర్ పిక్చర్ ఈ SUVలోని C-ఆకారపు LED టెయిల్ లాంప్కు కూడా మార్పులు చేయనున్నట్లు, SUVకి కొత్త కలర్ ఆప్షన్ను కూడా జోడించవచ్చని చూపిస్తోంది. దీనితో పాటు "2025 ట్రైబర్" మాదిరిగానే దీని క్యాబిన్లో కొత్త కలర్స్, ఫ్రీస్టాండింగ్ టచ్స్క్రీన్ సిస్టమ్ను ఇంటీరియర్ సెక్షన్లో ఇవ్వొచ్చు.
2025 రెనాల్ట్ కిగర్ పవర్ట్రెయిన్: కొత్త "రెనాల్ట్ కిగర్"లో కనిపించే పవర్ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దానిలో ఎటువంటి మార్పులు చేసే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న "రెనాల్ట్ కిగర్"ను కంపెనీ రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో విక్రయిస్తోంది. అవి:
- 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్
- 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్
దీని నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్, AMTతో వస్తుంది. అదే సమయంలో దీని టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, CVT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. దీనితో పాటు కంపెనీ కొత్త "2025 రెనాల్ట్ కిగర్ CNG" వెర్షన్ను కూడా ప్రవేశపెట్టవచ్చు.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు: ప్రస్తుతం రెనాల్ట్ కిగర్ రూ. 6.14 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో అమ్ముడవుతోంది. కాబట్టి కొత్త మోడల్ ధర దీని కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.