మార్కెట్​లోకి "రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్" వచ్చేస్తుందోచ్- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్! - RENAULT KIGER FACELIFT

త్వరలో "రెనాల్ట్ కిగర్"లో ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

Renault Kiger Version
Renault Kiger Version (Photo Credit- Renault India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 4:03 PM IST

Renault Kiger Facelift: రెనాల్ట్ ఇండియా కొన్ని వారాల క్రితం తన అఫర్డబుల్ MPV "రెనాల్ట్ ట్రైబర్"లో ఫేస్‌లిఫ్ట్ అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ తన కాంపాక్ట్ SUV "రెనాల్ట్ కిగర్"లోనూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను తీసుకురాబోతోందని ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. కంపెనీ దీని లాంఛ్​ తేదీని కూడా ప్రకటించింది.

రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్​లిఫ్ట్ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: ఈ ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ వస్తున్న పండుగ సీజన్​లో ఈ అప్డేటెడ్ SUVని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసి మంచి సేల్స్ రాబట్టుకునే ప్రణాళికలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని ఆగస్టు 24న లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అయింది. "రెనాల్ట్ కిగర్‌"లో మేజర్ అప్డేట్స్​తోనే ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్​ వెర్షన్​ను తీసుకురాబోతున్నారని తెలుస్తోంది. కొత్త "రెనాల్ట్ ట్రైబర్" మాదిరిగానే ఈ అప్డేటెడ్ "రెనాల్ట్ కిగర్‌" లోపల, వెలుపల కొన్ని ప్రధాన మార్పులు చేయొచ్చు.

Rear Profile of Renault Kiger
Rear Profile of Renault Kiger (Photo Credit- Renault India)

2025 రెనాల్ట్ కిగర్‌లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండొచ్చు?: ఇటీవలే "రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్"కు సంబంధించిన కొన్ని ఇమేజ్​లు టెస్టింగ్ సమయంలో బయటపడ్డాయి. ఇవి ఈ SUV కొత్తగా రూపొందించిన బంపర్, హెడ్‌ల్యాంప్, గ్రిల్‌ను ఉపయోగిస్తుందని చూపిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు దీనిలో మునుపటి మాదిరిగానే అల్లాయ్ వీల్స్‌ను అందించొచ్చని వెల్లడిస్తున్నాయి.

Interior of Renault Kiger
Interior of Renault Kiger (Photo Credit- Renault India)

ఇకపోతే రెనాల్ట్ విడుదల చేసిన టీజర్ పిక్చర్​ ఈ SUVలోని C-ఆకారపు LED టెయిల్ లాంప్‌కు కూడా మార్పులు చేయనున్నట్లు, SUVకి కొత్త కలర్ ఆప్షన్​ను కూడా జోడించవచ్చని చూపిస్తోంది. దీనితో పాటు "2025 ట్రైబర్" మాదిరిగానే దీని క్యాబిన్‌లో కొత్త కలర్స్, ఫ్రీస్టాండింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ సిస్టమ్​ను ఇంటీరియర్​ సెక్షన్​లో ఇవ్వొచ్చు.

2025 రెనాల్ట్ కిగర్ పవర్‌ట్రెయిన్: కొత్త "రెనాల్ట్ కిగర్‌"లో కనిపించే పవర్‌ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దానిలో ఎటువంటి మార్పులు చేసే అవకాశం లేదు. ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న "రెనాల్ట్ కిగర్‌"ను కంపెనీ రెండు ఇంజిన్ ఆప్షన్​లలో విక్రయిస్తోంది. అవి:

  • 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్
  • 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్

దీని నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్, AMTతో వస్తుంది. అదే సమయంలో దీని టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, CVT గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. దీనితో పాటు కంపెనీ కొత్త "2025 రెనాల్ట్ కిగర్ CNG" వెర్షన్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టవచ్చు.

Renault Kiger Version
Renault Kiger Version (Photo Credit- Renault India)

ధర ఎంత ఉండొచ్చు: ప్రస్తుతం రెనాల్ట్ కిగర్ రూ. 6.14 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో అమ్ముడవుతోంది. కాబట్టి కొత్త మోడల్ ధర దీని కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.

