ETV Bharat / technology

కిల్లింగ్ లుక్​లో రెడ్​మీ "కిల్లర్ నోట్"!- చూస్తే కొనకుండా ఉండగలరా? - REDMI NOTE 14 SE 5G

Redmi Note 14 SE 5G to launch in India on July 28th ( Photo Credit- Redmi )