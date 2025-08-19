Redmi 15 5G Launched in India: భారత మార్కెట్లో ఇవాళ "రెడ్మీ 15 5G" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. ఈ ఫోన్లో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనిని ఇతర పరికరాలను ఛార్జ్ చేయడానికీ ఉపయోగించవచ్చు. ఇది క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 3 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. దీని 144Hz డిస్ప్లే ఐ ప్రొటెక్షన్ కోసం మూడు TÜV రీన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్లతో వస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక ఫీచర్లతో కంపెనీ దీన్ని బడ్జెట్ ధరలోనే తీసుకొచ్చింది.
రెడ్మీ 15 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.9-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,340 పిక్సెల్స్) డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 288Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 850 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తోంది. ఈ స్క్రీన్ లో-బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ, సిర్కాడియన్-ఫ్రెండ్లీ స్టాండర్డ్స్ కోసం TÜV రీన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్లతో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: కంపెనీ దీనిలో ప్రాసెసర్ కోసం స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 3 SoCను అందించింది. ఇది 8GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 18W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: రెడ్మీ 15 5G AI-బ్యాక్డ్ 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ ఉంది. ఇది AI స్కై, AI బ్యూటీ, AI ఎరేస్ వంటి AI-బ్యాక్డ్ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది డాల్బీ-సర్టిఫైడ్ స్పీకర్లతో కూడా వస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ మద్దతు ఉన్న HyperOS 2.0పై నడుస్తుంది. దీనితో రెండు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఈ ఫోన్ Google జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి AI ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్లో భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డస్ట్ అండ్ స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP64 రేటింగ్, IR బ్లాస్టర్ ఉన్నాయి.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఫోన్లోని కనెక్టివిటీ ఆప్షన్లలో 5G, 4G, బ్లూటూత్, Wi-Fi, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
బరువు, కొలతలు: ఈ ఫోన్ 168.48×80.45×8.40mm కొలతలతో బరువు 217 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
వేరియంట్స్: కంపెనీ దీన్ని మూడు వేరియంట్లలో తీసుకువచ్చింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999
కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్లో ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఫ్రాస్టెడ్ వైట్
- మిడ్నైట్ బ్లాక్
- శాండీ పర్పుల్
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు అమెజాన్, షావోమీ ఇండియా వెబ్సైట్, రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.