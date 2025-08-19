ETV Bharat / technology

7,000mAh బ్యాటరీ, 144Hz డిస్‌ప్లేతో రెడ్​మీ కొత్త ఫోన్- రూ.15వేల లోపే! - REDMI 15 5G LAUNCHED

భారత మార్కెట్​లో "రెడ్​మీ 15 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Redmi 15 5G Launched in India with 7,000mAh Battery
Redmi 15 5G Launched in India with 7,000mAh Battery (Photo Credit- Redmi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read

Redmi 15 5G Launched in India: భారత మార్కెట్​లో ఇవాళ "రెడ్​మీ 15 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. ఈ ఫోన్​లో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనిని ఇతర పరికరాలను ఛార్జ్ చేయడానికీ ఉపయోగించవచ్చు. ఇది క్వాల్​కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 3 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. దీని 144Hz డిస్‌ప్లే ఐ ప్రొటెక్షన్ కోసం మూడు TÜV రీన్‌ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్​లతో వస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక ఫీచర్లతో కంపెనీ దీన్ని బడ్జెట్ ధరలోనే తీసుకొచ్చింది.

రెడ్​మీ 15 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.9-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,340 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 288Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 850 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తోంది. ఈ స్క్రీన్ లో-బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ, సిర్కాడియన్-ఫ్రెండ్లీ స్టాండర్డ్స్ కోసం TÜV రీన్‌ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్‌లతో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: కంపెనీ దీనిలో ప్రాసెసర్​ కోసం స్నాప్​డ్రాగన్ 6s Gen 3 SoCను అందించింది. ఇది 8GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 18W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: రెడ్​మీ 15 5G AI-బ్యాక్డ్ 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ ఉంది. ఇది AI స్కై, AI బ్యూటీ, AI ఎరేస్ వంటి AI-బ్యాక్డ్ ఫీచర్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది డాల్బీ-సర్టిఫైడ్ స్పీకర్‌లతో కూడా వస్తుంది.

Redmi 15 5G Launched in India with 50MP Dual AI Camera
Redmi 15 5G Launched in India with 50MP Dual AI Camera (Photo Credit- Redmi)

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ మద్దతు ఉన్న HyperOS 2.0పై నడుస్తుంది. దీనితో రెండు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్​ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఈ ఫోన్ Google జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి AI ఫీచర్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్​లో భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డస్ట్ అండ్ స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP64 రేటింగ్, IR బ్లాస్టర్ ఉన్నాయి.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఫోన్​లోని కనెక్టివిటీ ఆప్షన్​లలో 5G, 4G, బ్లూటూత్, Wi-Fi, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.

బరువు, కొలతలు: ఈ ఫోన్ 168.48×80.45×8.40mm కొలతలతో బరువు 217 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

వేరియంట్స్: కంపెనీ దీన్ని మూడు వేరియంట్లలో తీసుకువచ్చింది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999

కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్​లో ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

Redmi 15 5G Color Options
Redmi 15 5G Color Options (Photo Credit- Redmi)
  • ఫ్రాస్టెడ్ వైట్
  • మిడ్‌నైట్ బ్లాక్
  • శాండీ పర్పుల్

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు అమెజాన్, షావోమీ ఇండియా వెబ్‌సైట్, రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

Redmi 15 5G Launched in India: భారత మార్కెట్​లో ఇవాళ "రెడ్​మీ 15 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. ఈ ఫోన్​లో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనిని ఇతర పరికరాలను ఛార్జ్ చేయడానికీ ఉపయోగించవచ్చు. ఇది క్వాల్​కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 3 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. దీని 144Hz డిస్‌ప్లే ఐ ప్రొటెక్షన్ కోసం మూడు TÜV రీన్‌ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్​లతో వస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక ఫీచర్లతో కంపెనీ దీన్ని బడ్జెట్ ధరలోనే తీసుకొచ్చింది.

రెడ్​మీ 15 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.9-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,340 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 288Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 850 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తోంది. ఈ స్క్రీన్ లో-బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ, సిర్కాడియన్-ఫ్రెండ్లీ స్టాండర్డ్స్ కోసం TÜV రీన్‌ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్‌లతో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: కంపెనీ దీనిలో ప్రాసెసర్​ కోసం స్నాప్​డ్రాగన్ 6s Gen 3 SoCను అందించింది. ఇది 8GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 18W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: రెడ్​మీ 15 5G AI-బ్యాక్డ్ 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ ఉంది. ఇది AI స్కై, AI బ్యూటీ, AI ఎరేస్ వంటి AI-బ్యాక్డ్ ఫీచర్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది డాల్బీ-సర్టిఫైడ్ స్పీకర్‌లతో కూడా వస్తుంది.

Redmi 15 5G Launched in India with 50MP Dual AI Camera
Redmi 15 5G Launched in India with 50MP Dual AI Camera (Photo Credit- Redmi)

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ మద్దతు ఉన్న HyperOS 2.0పై నడుస్తుంది. దీనితో రెండు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్​ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. ఈ ఫోన్ Google జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి AI ఫీచర్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్​లో భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, డస్ట్ అండ్ స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP64 రేటింగ్, IR బ్లాస్టర్ ఉన్నాయి.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఫోన్​లోని కనెక్టివిటీ ఆప్షన్​లలో 5G, 4G, బ్లూటూత్, Wi-Fi, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.

బరువు, కొలతలు: ఈ ఫోన్ 168.48×80.45×8.40mm కొలతలతో బరువు 217 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

వేరియంట్స్: కంపెనీ దీన్ని మూడు వేరియంట్లలో తీసుకువచ్చింది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999

కలర్ ఆప్షన్స్: భారత మార్కెట్​లో ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

Redmi 15 5G Color Options
Redmi 15 5G Color Options (Photo Credit- Redmi)
  • ఫ్రాస్టెడ్ వైట్
  • మిడ్‌నైట్ బ్లాక్
  • శాండీ పర్పుల్

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు అమెజాన్, షావోమీ ఇండియా వెబ్‌సైట్, రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

For All Latest Updates

TAGGED:

REDMI 15 5G BATTERYREDMI 15 5G PRICE IN INDIAREDMI 15 5G SPECIFICATIONSREDMI 15 5G FEATURESREDMI 15 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.