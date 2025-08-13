Realme P4 5G Series: రియల్మీ భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్ సిరీస్ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ సిరీస్ పేరు "రియల్మీ P4 5G". ఈ ఫోన్ సిరీస్ను కంపెనీ వచ్చే వారం భారతదేశంలో ప్రారంభించనుంది. దీనిలో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఒక మైక్రోసైట్ను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా టీజర్ కూడా వచ్చింది. లాంఛ్ తేదీతో పాటు కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ సిరీస్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను కూడా పంచుకుంది.
లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ ఫోన్ సిరీస్ ఆగస్టు 20, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. దీని మైక్రోసైట్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో రిలీజ్ చేయడంతో లాంఛ్ అనంతరం ఇది అదే ఇ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుందని తెలుస్తోంది. కంపెనీ ఈ సిరీస్లో రెండు మోడల్స్ అంటే "రియల్మీ P4 5G", "రియల్మీ P4 ప్రో 5G"ను తీసుకురావచ్చు. ఈ ఫోన్ల ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను రియల్మీ ధృవీకరించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
Slim never looked this strong.— realme (@realmeIndia) August 12, 2025
At just 7.68mm thin, realme P4 Pro packs a powerful 7000mAh battery.
Launching on 20th Aug.
ఈ సిరీస్లోని స్టాండర్డ్ వేరియంట్ అంటే "రియల్మీ P4 5G" ప్రాసెసర్ కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా 5G చిప్సెట్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 6.77-అంగుళాల హైపర్గ్లో AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఫుల్ HD ప్లస్ రిజల్యూషన్తో వస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
రెండు ఫోన్లలోనూ 7,000mAh బ్యాటరీ:
ఈ సిరీస్లోని "రియల్మీ P4 5G" మోడల్లో 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో వినియోగదారులు 11 గంటల వరకు BGMI ప్లే చేయొచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనితో పాటు ఈ ఫోన్ బ్యాటరీని 25 నిమిషాల్లో 50 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చని చెబుతోంది. అంతేకాకుండా ఇది రివర్స్ ఛార్జింగ్, AI స్మార్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడా వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో వేడిని కంట్రోల్ చేసేందుకు కంపెనీ 7,000 sq mm ఎయిర్ఫ్లో VC కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
No glare. Just game.— realme (@realmeIndia) August 12, 2025
With 6500 nits on realme P4 Pro, the sun can’t bench you.
Launching on 20th August
ఇక "రియల్మీ P4 ప్రో 5G" విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ పరిమాణానికి సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన హైప్గ్లో AMOLED 4D కర్వ్ + డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, HDR10+ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఐ-ప్రొటెక్షన్ కోసం TÜV రీన్ల్యాండ్ నుంచి సర్టిఫికేట్ను కూడా పొందింది.
ఈ రియల్మీ సిరీస్ "ప్రో" వేరియంట్లో కంపెనీ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్ను అందిస్తుంది. ఇది డెడికేటెడ్ హైపర్విజన్ AI GPUతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మందం 7.68mm అని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనిలో కూడా 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇదీ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో BGMIని 90FPS (Frames Per Second) వద్ద 8 గంటలకు పైగా ప్లే చేయవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనిలో కూడా కూలింగ్ సిస్టమ్ కోసం "రియల్మీ P4 5G" వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: రియల్మీ మార్కెటింగ్ హెడ్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ "రియల్మీ P4 5G", "P4 ప్రో 5G" మోడల్స్ను రూ.30,000 కంటే తక్కువ ధరతో తీసుకురావచ్చు.