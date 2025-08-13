ETV Bharat / technology

రియల్​మీ నుంచి కొత్త ఫోన్ సిరీస్‌- లాంఛ్​కు ముందే కీలక స్పెక్స్ లీక్! - REALME P4 5G SERIES INDIA LAUNCH

త్వరలో మార్కెట్​లోకి "రియల్‌మీ P4 5G" సిరీస్- లాంఛ్​ ఎప్పుడంటే?

Realme P4 5G Series Teased on Flipkart Ahead of India Launch
Realme P4 5G Series Teased on Flipkart Ahead of India Launch (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 4:56 PM IST

Realme P4 5G Series: రియల్‌మీ భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్ సిరీస్‌ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ సిరీస్ పేరు "రియల్‌మీ P4 5G". ఈ ఫోన్ సిరీస్‌ను కంపెనీ వచ్చే వారం భారతదేశంలో ప్రారంభించనుంది. దీనిలో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఒక మైక్రోసైట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా టీజర్ కూడా వచ్చింది. లాంఛ్ తేదీతో పాటు కంపెనీ ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ సిరీస్​కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను కూడా పంచుకుంది.

లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ ఫోన్ సిరీస్ ఆగస్టు 20, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. దీని మైక్రోసైట్​ను ఫ్లిప్​కార్ట్​లో రిలీజ్ చేయడంతో లాంఛ్ అనంతరం ఇది అదే ఇ-కామర్స్ వెబ్​సైట్​ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుందని తెలుస్తోంది. కంపెనీ ఈ సిరీస్​లో రెండు మోడల్స్​ అంటే "రియల్‌మీ P4 5G", "రియల్‌మీ P4 ప్రో 5G"ను తీసుకురావచ్చు. ఈ ఫోన్‌ల ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్​ల వివరాలను రియల్​మీ ధృవీకరించింది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

ఈ సిరీస్​లోని స్టాండర్డ్ వేరియంట్ అంటే "రియల్‌మీ P4 5G" ప్రాసెసర్ కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా 5G చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 6.77-అంగుళాల హైపర్‌గ్లో AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఫుల్ HD ప్లస్ రిజల్యూషన్‌తో వస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్​ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది.

రెండు ఫోన్లలోనూ 7,000mAh బ్యాటరీ:

ఈ సిరీస్​లోని "రియల్​మీ P4 5G" మోడల్​లో 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో వినియోగదారులు 11 గంటల వరకు BGMI ప్లే చేయొచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనితో పాటు ఈ ఫోన్ బ్యాటరీని 25 నిమిషాల్లో 50 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చని చెబుతోంది. అంతేకాకుండా ఇది రివర్స్ ఛార్జింగ్, AI స్మార్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో కూడా వస్తుంది. ఈ ఫోన్​లో వేడిని కంట్రోల్ చేసేందుకు కంపెనీ 7,000 sq mm ఎయిర్‌ఫ్లో VC కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

ఇక "రియల్​మీ P4 ప్రో 5G" విషయానికి వస్తే ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ పరిమాణానికి సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన హైప్‌గ్లో AMOLED 4D కర్వ్ + డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​, HDR10+ సర్టిఫికేషన్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఐ-ప్రొటెక్షన్​ కోసం TÜV రీన్‌ల్యాండ్ నుంచి సర్టిఫికేట్‌ను కూడా పొందింది.

ఈ రియల్‌మీ సిరీస్ "ప్రో" వేరియంట్‌లో కంపెనీ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్‌ను అందిస్తుంది. ఇది డెడికేటెడ్ హైపర్‌విజన్ AI GPUతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మందం 7.68mm అని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనిలో కూడా 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇదీ 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో BGMIని 90FPS (Frames Per Second) వద్ద 8 గంటలకు పైగా ప్లే చేయవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనిలో కూడా కూలింగ్ సిస్టమ్ కోసం "రియల్‌మీ P4 5G" వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.

ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: రియల్‌మీ మార్కెటింగ్ హెడ్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం కంపెనీ ఈ అప్​కమింగ్ "రియల్‌మీ P4 5G", "P4 ప్రో 5G" మోడల్స్​ను రూ.30,000 కంటే తక్కువ ధరతో తీసుకురావచ్చు.

