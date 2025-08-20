ETV Bharat / technology

రియల్​మీ P4 5G సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్​లు వచ్చేశాయోచ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే? - REALME P4 5G SERIES LAUNCHED

"రియల్‌మీ P4 ప్రో 5G", "రియల్‌మీ P4 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Realme P4 5G Series Launched in India
Realme P4 5G Series Launched in India (Photo Credit- Realme India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 2:46 PM IST

5 Min Read

Realme P4 5G Series Launched: రియల్‌మీ బుధవారం భారతదేశంలో తన "P4" సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను ఆవిష్కరించింది. ఈ లైనప్‌లో "రియల్‌మీ P4 ప్రో 5G", బేస్ "రియల్‌మీ P4 5G" ఉన్నాయి. ఇవి AI సపోర్టెడ్ 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాలు, 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. వీటి బ్యాటరీలు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయి. వెనిల్లా మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అయితే ప్రో వేరియంట్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్​లు AI- ఆధారిత హైపర్ విజన్ చిప్‌సెట్‌లను కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి మీకు మెరుగైన డిస్​ప్లే పనితీరును అందించడంలో సహాయపడతాయని కంపెనీ చెబుతోంది.

రియల్​మీ P4 ప్రో 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 26,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 28,999

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

Realme P4 Pro 5G arrives in Birch Wood, Dark Oak Wood, and Midnight Ivy colours
Realme P4 Pro 5G arrives in Birch Wood, Dark Oak Wood, and Midnight Ivy colours (Photo Credit- Realme India)
  • బిర్చ్ వుడ్
  • డార్క్ ఓక్ వుడ్
  • మిడ్‌నైట్ ఐవీ

రియల్​మీ P4 ప్రో 5G సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 27న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 3,000 తగ్గింపు, రూ. 2,000 ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, మూడు నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్​ ఈ ఫోన్​పై లభిస్తుంది.

రియల్​మీ P4 5G వేరియంట్లు:

The Realme P4 5G arrives in Steel Gray, Engine Blue, and Forge Red colours
The Realme P4 5G arrives in Steel Gray, Engine Blue, and Forge Red colours (Photo Credit- Realme India)
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,499
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,499
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,499

రియల్​మీ P4 5G సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 25న మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే దీని ఎర్లీ బర్డ్ సేల్​ ఇవాళ 6 గంటలకే ప్రారంభమై రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉండనుంది. ఎంపిక చేసిన కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే దీన్ని రూ. 2,500 బ్యాంక్ ఆఫర్, రూ. 1,000 ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్‌ను లభిస్తుంది.

ఈ సిరీస్​లోని రెండు ఫోన్​లు అంటే "రియల్​మీ P4 5G", "రియల్​మీ P4 ప్రో 5G" మోడల్స్ రియల్‌మీ ఇండియా వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కొనుగోలకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

1. రియల్‌మీ P4 ప్రో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.8-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,800 పిక్సెల్స్) AMOLED 4D కర్వ్+ స్క్రీన్‌ ఉంటుంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ లెవల్, 4,320Hz హై-ఫ్రీక్వెన్సీ PWM డిమ్మింగ్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌ కలిగి ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB వరకు UFS 3.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్​లో AI-ఆధారిత హైపర్ విజన్ చిప్‌సెట్‌తో అమర్చారు. ఇది గేమ్‌ప్లే, క్లారిటీ, ఫ్రేమ్ రేట్, లైటింగ్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది BGMIని 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 144fpsతో ఏకకాలంలో రన్ చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీంతోపాటు రియల్​మీ ఈ ఫోన్​లో థర్మల్ మేనేజ్​మెంట్ కోసం 7,000 sq mm ఎయిర్‌ఫ్లో VC కూలింగ్ సిస్టమ్​ను అందించింది.
  • బ్యాటరీ: ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​లో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX896 ప్రైమరీ సెన్సార్, వెనక భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి. ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ముందు భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ OV50D సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు, వెనక కెమెరాలు రెండూ 60fps వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15-ఆధారిత రియల్‌మీ UI 6పై నడుస్తుంది.
  • ఏఐ ఫీచర్లు: ఇది AI ల్యాండ్‌స్కేప్, AI స్నాప్ మోడ్, AI పార్టీ మోడ్, AI టెక్స్ట్ స్కానర్‌తో సహా అనేక AI ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
  • సెక్యూరిటీ: హ్యాండ్‌సెట్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP65, IP66 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉంది. భద్రత కోసం ఇది ఇన్-డిస్​ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది.
  • మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 7.68mm మందంతో 187 గ్రాముల బరువులో వస్తుంది.

2. రియల్‌మీ P4 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 4,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఫోన్ కంపెనీ హైపర్ విజన్ చిప్‌తో పాటు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్‌తో వస్తుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఇన్‌బిల్ట్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఇది కూడా థర్మల్ మేనేజ్​మెంట్ కోసం "ప్రో" వేరియంట్ మాదిరిగానే అదే VC కూలింగ్ యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ స్నాపర్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ AI-ఆధారిత ఫీచర్లైన AI ఎడిట్ జీనీ, AI ట్రావెల్ స్నాప్‌లను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15-ఆధారిత Realme UI 6పై నడుస్తుంది.
  • మందం: ఇది 7.58mm స్లిమ్ ప్రొఫైల్‌ను కలిగి ఉంది.

ఈ ఫోన్ "ప్రో" మోడల్ మాదిరిగానే బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్, బిల్డ్ అండ్ కనెక్టివిటీని కలిగి ఉంది.

Realme P4 5G Series Launched: రియల్‌మీ బుధవారం భారతదేశంలో తన "P4" సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను ఆవిష్కరించింది. ఈ లైనప్‌లో "రియల్‌మీ P4 ప్రో 5G", బేస్ "రియల్‌మీ P4 5G" ఉన్నాయి. ఇవి AI సపోర్టెడ్ 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాలు, 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. వీటి బ్యాటరీలు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయి. వెనిల్లా మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అయితే ప్రో వేరియంట్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్​లు AI- ఆధారిత హైపర్ విజన్ చిప్‌సెట్‌లను కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి మీకు మెరుగైన డిస్​ప్లే పనితీరును అందించడంలో సహాయపడతాయని కంపెనీ చెబుతోంది.

రియల్​మీ P4 ప్రో 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 26,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 28,999

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

Realme P4 Pro 5G arrives in Birch Wood, Dark Oak Wood, and Midnight Ivy colours
Realme P4 Pro 5G arrives in Birch Wood, Dark Oak Wood, and Midnight Ivy colours (Photo Credit- Realme India)
  • బిర్చ్ వుడ్
  • డార్క్ ఓక్ వుడ్
  • మిడ్‌నైట్ ఐవీ

రియల్​మీ P4 ప్రో 5G సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 27న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 3,000 తగ్గింపు, రూ. 2,000 ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్, మూడు నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్​ ఈ ఫోన్​పై లభిస్తుంది.

రియల్​మీ P4 5G వేరియంట్లు:

The Realme P4 5G arrives in Steel Gray, Engine Blue, and Forge Red colours
The Realme P4 5G arrives in Steel Gray, Engine Blue, and Forge Red colours (Photo Credit- Realme India)
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,499
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 19,499
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 21,499

రియల్​మీ P4 5G సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 25న మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే దీని ఎర్లీ బర్డ్ సేల్​ ఇవాళ 6 గంటలకే ప్రారంభమై రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉండనుంది. ఎంపిక చేసిన కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే దీన్ని రూ. 2,500 బ్యాంక్ ఆఫర్, రూ. 1,000 ఎక్స్ఛేంజ్ డిస్కౌంట్‌ను లభిస్తుంది.

ఈ సిరీస్​లోని రెండు ఫోన్​లు అంటే "రియల్​మీ P4 5G", "రియల్​మీ P4 ప్రో 5G" మోడల్స్ రియల్‌మీ ఇండియా వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కొనుగోలకు అందుబాటులో ఉంటాయి.

1. రియల్‌మీ P4 ప్రో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.8-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,800 పిక్సెల్స్) AMOLED 4D కర్వ్+ స్క్రీన్‌ ఉంటుంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ లెవల్, 4,320Hz హై-ఫ్రీక్వెన్సీ PWM డిమ్మింగ్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌ కలిగి ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB వరకు UFS 3.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్​లో AI-ఆధారిత హైపర్ విజన్ చిప్‌సెట్‌తో అమర్చారు. ఇది గేమ్‌ప్లే, క్లారిటీ, ఫ్రేమ్ రేట్, లైటింగ్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది BGMIని 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 144fpsతో ఏకకాలంలో రన్ చేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీంతోపాటు రియల్​మీ ఈ ఫోన్​లో థర్మల్ మేనేజ్​మెంట్ కోసం 7,000 sq mm ఎయిర్‌ఫ్లో VC కూలింగ్ సిస్టమ్​ను అందించింది.
  • బ్యాటరీ: ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​లో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX896 ప్రైమరీ సెన్సార్, వెనక భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి. ఇది సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ముందు భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ OV50D సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు, వెనక కెమెరాలు రెండూ 60fps వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15-ఆధారిత రియల్‌మీ UI 6పై నడుస్తుంది.
  • ఏఐ ఫీచర్లు: ఇది AI ల్యాండ్‌స్కేప్, AI స్నాప్ మోడ్, AI పార్టీ మోడ్, AI టెక్స్ట్ స్కానర్‌తో సహా అనేక AI ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
  • సెక్యూరిటీ: హ్యాండ్‌సెట్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP65, IP66 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉంది. భద్రత కోసం ఇది ఇన్-డిస్​ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది.
  • మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 7.68mm మందంతో 187 గ్రాముల బరువులో వస్తుంది.

2. రియల్‌మీ P4 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 4,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఫోన్ కంపెనీ హైపర్ విజన్ చిప్‌తో పాటు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్‌తో వస్తుంది. ఇది 8GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఇన్‌బిల్ట్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఇది కూడా థర్మల్ మేనేజ్​మెంట్ కోసం "ప్రో" వేరియంట్ మాదిరిగానే అదే VC కూలింగ్ యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ షూటర్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 16-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ స్నాపర్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ AI-ఆధారిత ఫీచర్లైన AI ఎడిట్ జీనీ, AI ట్రావెల్ స్నాప్‌లను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15-ఆధారిత Realme UI 6పై నడుస్తుంది.
  • మందం: ఇది 7.58mm స్లిమ్ ప్రొఫైల్‌ను కలిగి ఉంది.

ఈ ఫోన్ "ప్రో" మోడల్ మాదిరిగానే బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్, బిల్డ్ అండ్ కనెక్టివిటీని కలిగి ఉంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

REALME P4 PRO 5G PRICEREALME P4 SERIES SPECIFICATIONSREALME P4 5G SERIESREALME P4 5G PRICEREALME P4 5G SERIES LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.