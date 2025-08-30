ETV Bharat / technology

50MP కెమెరాలు, 7000mAh బ్యాటరీతో రియల్​మీ కొత్త ఫోన్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా - REALME 15T INDIA LAUNCH

త్వరలో మార్కెట్​లోకి "రియల్​మీ 15T"- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

Realme 15T will be Launched in Three Colours.
Realme 15T will be Launched in Three Colours. (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 4:00 PM IST

Realme 15T India Launch: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్​మీ భారత మార్కెట్​లో తన కొత్త ఫోన్​ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీని పేరు "రియల్​మీ 15T". ఈ ఫోన్ సెప్టెంబర్ 2, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంఛ్​ కానుంది. దీని ధర రూ. 20,000 కంటే తక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

ఇది 50MP మెయిన్ కెమెరా, 50MP సెల్ఫీ కెమెరా, 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇంత పెద్ద బ్యాటరీతో కంపెనీ దీన్ని కేవలం 7.79mm మందం, 181 గ్రాముల బరువుతో తీసుకొస్తోంది. ఇది "ఐఫోన్ 16 ప్రో" కంటే సన్నగా ఉంటుంది. లైట్​వెయిట్​తో ఈ ఫోన్ పట్టుకుంటే చేతిలో చాలా స్టైలిష్​గా కన్పిస్తుంది.

దీని టెక్స్చర్డ్ మ్యాట్ 4R డిజైన్​ను ప్రత్యేక మైక్రోక్రిస్టలైన్ టెక్నాలజీ సహాయంతో రూపొందించారు. ఈ ఫోన్ ప్రీమియంగా కనిపించడమే కాకుండా పట్టుకుంటే వేలిముద్రల మరకలు పడకుండా, చేతిలో నుంచి అంత ఈజీగా కిందకి జారి పడకుండా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనితో పాటు ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66, IP68, IP69 రేటింగ్‌లతో వస్తుంది. దీని లోపల 6050mm² అధునాతన కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఇది ఫోన్ త్వరగా వేడెక్కకుండా టెంపరేచర్​ను కంట్రోల్ చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.

రియల్​మీ 15T ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇది 4R కంఫర్ట్ + AMOLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 93% స్క్రీన్-టు-బాడీ నిష్పత్తి, 4000 నిట్‌ల పీక్​ బ్రైట్​నెస్​తో వస్తుంది. ఈ కారణంగా ఈ ఫోన్​ స్క్రీన్ సూర్యకాంతిలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 10-బిట్ కలర్ డెప్త్, 2160Hz PWM డిమ్మింగ్ వంటి ఫీచర్లు దీనిని విజువల్ పరంగా మరింత రిచ్‌గా చేస్తాయి.

పెర్ఫార్మెన్స్: ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

బ్యాటరీ: బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే ఇందులో బిగ్ 7000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ దీని డిజైన్ "ఐఫోన్ 16 ప్రో" కంటే సన్నగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. తద్వారా మీరు ఇతర పరికరాలను కూడా ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అయితే కంపెనీ దీని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ స్పీడ్​కు సంబంధించిన వివరాలను ఇంకా పంచుకోలేదు.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ కెమెరాలు AI ఎడిట్ జీనీ, AI స్నాప్ మోడ్, AI ల్యాండ్‌స్కేప్, స్మార్ట్ ఇమేజ్ మ్యాటింగ్, ఎథ్నిసిటీ-అడాప్టివ్ బ్యూటిఫికేషన్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందిస్తాయి. ఇవి ఫొటోగ్రఫీని మరింత క్రియేటివ్​గా చేస్తాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 15 ఆధారంగా Realme UI 6.0పై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఓఎస్ అప్​గ్రేడ్​లు, నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది. దీనిని ఈ విభాగంలో బలమైన నిబద్ధతగా పరిగణించవచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • ఫ్లోయింగ్ సిల్వర్
  • సిల్క్ బ్లూ
  • సూట్ టైటానియం

సేల్ వివరాలు: లాంఛ్ తర్వాత ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, రియల్‌మీ వెబ్‌సైట్, అన్ని ప్రధాన రిటైల్ స్టోర్‌లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

