Realme 15T 5G Launched in India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను ఇవాళ భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని పేరు "రియల్మీ 15T". రూ. 20,000 కంటే తక్కువ ధరకే లాంఛ్ అయిన ఈ ఫోన్లో మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే దాని 7,000mAh బ్యాటరీ. దీంతోపాటు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లతో కూడిన ఫోన్లను ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. "రియల్మీ 15T" ఫోన్ నానో-స్కేల్ మైక్రోక్రిస్టలైన్ లితోగ్రఫీతో కూడిన టెక్స్చర్డ్ మ్యాట్ 4R ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఫోన్ను మరింత స్టైలిష్గా, ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది. ఇది 13 గంటల వరకు గేమింగ్, 25.3 గంటల వరకు యూట్యూబ్ ప్లేబ్యాక్, స్పాటిఫై ద్వారా 128.4 గంటల వరకు మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్ను అందించగలదని కంపెనీ చెబుతోంది.
రియల్మీ 15T 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇది 6.57-అంగుళాల 4R కంఫర్ట్+ AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 4000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 2160Hz PWM డిమ్మింగ్, 10-బిట్ కలర్ డెప్త్ , 93 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోకు మద్దతు ఇస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ చిప్సెట్ను అందించింది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 7000mAh బిగ్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది టైటాన్ బ్యాటరీ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఇంత బిగ్ బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నప్పటికీ స్లిమ్ డిజైన్లోనే ఉంది.
బరువు, మందం: ఈ ఫోన్ 7.79 అంగుళాల మందంతో 181 గ్రాముల లైట్వెయిట్లో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ రెండు 50MP కెమెరాలను కలిగి ఉన్న డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. దీని ఫ్రంట్, రియర్ కెమెరాలు 4K వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా Realme UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్తో మూడు సంవత్సరాల OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
ఏఐ ఫీచర్లు: ఇది AI ఎడిట్ జీనీ, AI స్నాప్ మోడ్, AI ల్యాండ్స్కేప్తో పాటు అనేక ఏఐ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది.
- ఫ్లోయింగ్ సిల్వర్
- సిల్క్ బ్లూ
- సూట్ టైటానియం
రెసిస్టెన్సీ: డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఇది IP66 + IP68 + IP69 రేటెడ్ బిల్డ్ను కలిగి ఉంటుంది.
రియల్మీ 15T 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మూడు వేరియంట్లలో అందించింది.
- 8GB+128GB
- 8GB+256GB
- 12GB+256GB
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
|RAM
|స్టోరేజ్
|వాస్తవ ధర (INR)
|ఆఫర్ ధర
|8GB
|128GB
|రూ. 20,999
|రూ. 18,999
|8GB
|256GB
|రూ. 22,999
|రూ. 20,999
|12GB
|256GB
|రూ. 24,999
|రూ. 22,999
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్ సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభమవుతుంది. దీని ఫస్ట్ సేల్ సెప్టెంబర్ 6న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 8న రాత్రి 11.59 గంటల వరకు ఉంటుంది. కంపెనీ ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 2న) మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల నుంచే దీని ప్రీ-బుకింగ్లను స్టార్ట్ చేసింది. ఇది సెప్టెంబర్ 5న రాత్రి 11:59 గంటల వరకు ఉండనుంది. ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి "రియల్మీ బడ్స్ T01" ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ ఇండియా ఇ-స్టోర్, ఎంపిక చేసిన ఆఫ్లైన్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.