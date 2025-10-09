రియల్మీ స్పెషల్ ఎడిషన్ చూశారా?- అద్భుతమైన డిజైన్లో ఏం ఉంది భయ్యా!
భారత మార్కెట్లోకి రియల్మీ 15 ప్రో 5G గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్- ధర ఎంతంటే?
Published : October 9, 2025 at 4:28 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ భారత్కు స్పెషల్ ఎడిషన్ను తీసుకొచ్చింది. దీన్ని "రియల్మీ 15 ప్రో 5G గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్" పేరుతో తీసుకొచ్చారు. ఇది లిమిటెడ్ ఎడిషన్. అంటే దీన్ని పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే విక్రయించనున్నారు. అయితే ఎన్ని యూనిట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారనే దానిపై ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ఇకపోతే కంపెనీ ఇటీవలే జులై 2025లో "రియల్మీ 15 ప్రో 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకురాగా, ఇప్పుడు దీనిలో ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను లాంఛ్ చేసింది.
ఈ ఫోన్ మెయిన్ హైలైట్ దాని బ్యాక్ ప్యానెల్ డిజైన్. ఇది బ్లాక్, గోల్డెన్ కలర్లో ఆకర్షణీయమైన లుక్లో కన్పిస్తోంది. దీని కెమెరా ఐల్యాండ్లో 3D-ఎన్గ్రేవ్డ్ డ్రాగన్ క్లా బోర్డర్, స్టైలిష్ నానో-ఎన్గ్రేవ్డ్ మోటిఫ్లను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో మూడు కెమెరాలు ఉండగా వాటి చుట్టూ గోల్డెన్ లెన్స్ రింగులతో ప్రత్యేకంగా డెకరేట్ చేశారు. వీటికి దిగువన గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ షో హౌస్ టార్గారియన్ సింబల్ ఉంది. ఇది మూడు తలల డ్రాగన్ను సూచిస్తుంది.
ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ కలర్-ఛేంజింగ్ లెదర్ బ్యాక్ ప్యానెల్ను కలిగి ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది. 42 డిగ్రీల సెల్సియస్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద దీని రంగులో మార్పులు గమనించవచ్చని పేర్కొంది. అంటే సాధారణంగా దీని బ్యాక్ ప్యానెల్ బ్లాక్ కలర్లో కన్పిస్తుంది. అయితే ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు వలన ఇది మండుతున్న ఎరుపు (Fiery Red) రంగులోకి మారుతుంది.
కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు UI థీమ్స్లో ప్రవేశపెట్టింది. కస్టమర్లు దీన్ని గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ (GOT) ఇన్స్పైర్ట్డ్ స్టాక్ ఐస్ లేదా Targaryen డ్రాగన్ఫైర్ UI థీమ్లో ఎంచుకోవచ్చు. అంతేకాక గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ వాల్పేపర్స్తో పాటు ఐకాన్స్ను కూడా పొందవచ్చు.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ రియల్మీ 15 ప్రో 5G గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ స్టాండర్డ్ మోడల్ మాదిరిగానే ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను కలిగి ఉంది.
డిస్ప్లే: ఇందులో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.8-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 6,500 నిట్స్ లోకల్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దీని డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
చిప్సెట్: ఈ ఫోన్లో స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్ ఉంది. ఇది 12GB RAM, 512GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో బిగ్ 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50MP సోనీ IMX896 OIS మెయిన్ కెమెరా, 50MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్, 50MP మల్టీస్పెక్ట్రల్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్లో 50MP ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను అమర్చారు.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66+IP68+IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉంది.
|Features
|Details
|Design
|Exclusive black and gold colours
|3D engraved Dragon Claw border on camera island
|Golden decorative lens rings on rear cameras
|The sigil of House Targaryen
|Colour-changing leather back panel
|Display
|144Hz | 6.8-inch 1.5K AMOLED
|Processor
|Snapdragon 7 Gen 4
|Rear camera
|50MP + 50MP ultrawide + 50MP multispectral sensor
|Front camera
|50MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|80W
|UI Theme
|Game of Thrones inspired Stack “Ice” UI theme with cool tones
|Targaryen “Dragonfire” UI theme with fiery hues
ధర ఎంతంటే?: రియల్మీ ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను సింగిల్ 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో తీసుకువచ్చింది. దీని ధరను రూ.44,999గా నిర్ణయించింది.
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, భారతదేశం అంతటా అధీకృత రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది.
ఆఫర్లు: వినియోగదారులు ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్ లావాదేవీలపై రూ.3,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ను పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్తో దీని ధర రూ.41,999కి చేరుకుంటుంది.
|Configuration
|Price
|Effective Price
|Instant Discount
|12GB RAM + 512GB storage
|Rs 44,999
|Rs 41,999
|Rs 3,000 (instant discount on select credit card transactions)