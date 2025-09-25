క్వాల్కమ్ 'స్నాప్డ్రాగన్ X2 ఎలైట్'- PCలలో ఫ్లాగ్షిప్-లైక్ స్పీడ్!
విండోస్ ల్యాప్టాప్ల కోసం "X2 ఎలైట్" చిప్సెట్ సిరీస్ లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : September 25, 2025 at 8:57 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ చిప్సెట్ తయారీ సంస్థ క్వాల్కమ్ "X2 ఎలైట్" చిప్సెట్ సిరీస్ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ వీటిని "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్సెట్తో పాటు "స్నాప్డ్రాగన్ సమ్మిట్ 2025"లో ప్రకటించింది. ఈ "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్సెట్ను స్మార్ట్ఫోన్లలో ప్రాసెసర్ కోసం తీసుకురాగా.. ఇప్పుడు విండోస్ ల్యాప్టాప్ల కోసం "X2 ఎలైట్" చిప్సెట్ సిరీస్ను ప్రారంభించింది. ఇవి మెరుగైన పనితీరు, బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది. దీంతోపాటు ఇవి అద్భుతమైన AI సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నాయని పేర్కొంది.
ఇకపోతే ఈ కొత్త ల్యాప్టాప్ చిప్సెట్ సిరీస్లో "X2 ఎలైట్", "X2 ఎలైట్ ఎక్స్ట్రీమ్" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో "X2 ఎలైట్"ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేయగా.. "X2 ఎలైట్ ఎక్స్ట్రీమ్"ను సింగిల్ వేరియంట్లో తీసుకొచ్చారు. అవి:
- X2 ఎలైట్ (X2E-80-100)– 12-core CPU
- X2 ఎలైట్ (X2E-88-100)– 18-core CPU
- X2 ఎలైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ (X2E-96-100)– 18-core CPU
ఈ మూడింటినీ TSMC 3nm టెక్నాలజీపై నిర్మించారు. ఇది PCలను మరింత సమర్థవంతంగా, వేగవంతం చేస్తుంది. వీటిలో "X2 ఎలైట్ ఎక్స్ట్రీమ్"ను ప్రత్యేకంగా "ఎక్స్పర్ట్స్-లెవల్ వర్క్లోడ్స్"ను నిర్వహించే "Windows 11" ల్యాప్టాప్ల కోసం తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. మిగిలిన రెండు "రిసోర్స్-ఇంటెన్సివ్" వినియోగం కోసం రూపొందించినట్లు తెలిపింది. ఇంకా ఈ చిప్సెట్లు వినియోగదారులకు మల్టీ-డే బ్యాటరీ లైఫ్ని కూడా అందిస్తాయని క్వాల్కమ్ చెబుతోంది.
System issues don't adhere to your schedule. Stay protected and connected with Snapdragon Guardian Technology, which provides remote PC management and tracking capabilities even when your device is powered off or offline. Coming soon on the Snapdragon X2 Elite platform.… pic.twitter.com/1oxOSJa9Oo— Snapdragon (@Snapdragon) September 25, 2025
వీటి హైలైట్స్: ఈ చిప్సెట్లు క్వాల్కమ్ మూడవ తరం ఓరియన్ CPUని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5"లో కూడా కనిపించింది. బేస్ మోడల్లో 6 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు (3.4GHz), 6 ప్రైమ్ కోర్లు (4.0GHz, 4.7GHz బూస్ట్లో) ఉన్నాయి. అయితే ఎక్స్ట్రీమ్ మోడల్ 5.0GHz వరకు వేగాన్ని అందిస్తుంది.
పనితీరు విషయానికొస్తే ఈ చిప్సెట్లు 31% వేగంగా ఉంటాయని, మునుపటి తరం కంటే 43% తక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. గ్రాఫిక్స్ కోసం ఇవి అడ్రినో GPUని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది మునుపటి కంటే 2.3X మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఇవి DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 లకు కూడా మద్దతు ఇస్తాయి.
The X2 Elite Extreme is the highest-performing processor in @Snapdragon's new line. It sets new performance and efficiency benchmarks for PCs with an 18-core CPU and 80 TOPS NPU. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/ieoU7Vyniu— Qualcomm (@Qualcomm) September 24, 2025
ఈ ల్యాప్టాప్ చిప్సెట్లు ఏఐ పరంగా కూడా ముందంజలో ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటి ఏఐ టెక్నాలజీ విషయంలో గణనీయమైన ముందడుగు వేసింది. ఈ చిప్సెట్లలోని హెక్సాగాన్ NPU ఇప్పుడు 80 TOPS AI ప్రాసెసింగ్ను అందిస్తుంది. దీనిని కంపెనీ "ప్రపంచంలోని అత్యంత వేగవంతమైన ల్యాప్టాప్ NPU" అని పిలుస్తోంది.
అదనంగా ఈ చిప్సెట్లన్నీ LPDDR5X RAM, UFS 4.0 స్టోరేజ్, స్నాప్డ్రాగన్ గార్డియన్ టెక్నాలజీకి మద్దతు ఇస్తాయి. ఇది రిమోట్ నిర్వహణను సులభతరం చేస్తుంది. ఈ కొత్త చిప్సెట్లతో ల్యాప్టాప్లు 2026 వసంతకాలంలో ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి.