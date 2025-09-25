ETV Bharat / technology

క్వాల్కమ్ 'స్నాప్‌డ్రాగన్ X2 ఎలైట్'- PCలలో ఫ్లాగ్‌షిప్-లైక్ స్పీడ్!

విండోస్ ల్యాప్‌టాప్‌ల కోసం "X2 ఎలైట్" చిప్​సెట్​ సిరీస్ లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

Qualcomm Launches Snapdragon X2 Elite and Extreme Chipsets Launched for Windows PCs
Qualcomm Launches Snapdragon X2 Elite and Extreme Chipsets Launched for Windows PCs (Photo Credit- Qualcomm)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ చిప్​సెట్ తయారీ సంస్థ క్వాల్కమ్ "X2 ఎలైట్" చిప్‌సెట్‌ సిరీస్​ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ వీటిని "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్​సెట్​తో పాటు "స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్ 2025"లో ప్రకటించింది. ఈ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్​సెట్​ను స్మార్ట్​ఫోన్​లలో ప్రాసెసర్​ కోసం తీసుకురాగా.. ఇప్పుడు విండోస్ ల్యాప్‌టాప్‌ల కోసం "X2 ఎలైట్" చిప్​సెట్​ సిరీస్​ను ప్రారంభించింది. ఇవి మెరుగైన పనితీరు, బ్యాటరీ లైఫ్​ను అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది. దీంతోపాటు ఇవి అద్భుతమైన AI సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నాయని పేర్కొంది.

ఇకపోతే ఈ కొత్త ల్యాప్​టాప్ చిప్​సెట్ సిరీస్​లో "X2 ఎలైట్", "X2 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో "X2 ఎలైట్"ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేయగా.. "X2 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్"ను సింగిల్ వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చారు. అవి:

  • X2 ఎలైట్ (X2E-80-100)– 12-core CPU
  • X2 ఎలైట్ (X2E-88-100)– 18-core CPU
  • X2 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ (X2E-96-100)– 18-core CPU

ఈ మూడింటినీ TSMC 3nm టెక్నాలజీపై నిర్మించారు. ఇది PCలను మరింత సమర్థవంతంగా, వేగవంతం చేస్తుంది. వీటిలో "X2 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్"ను ప్రత్యేకంగా "ఎక్స్​పర్ట్స్-లెవల్ వర్క్​లోడ్స్​"ను నిర్వహించే "Windows 11" ల్యాప్‌టాప్‌ల కోసం తీసుకొచ్చినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. మిగిలిన రెండు "రిసోర్స్-ఇంటెన్సివ్" వినియోగం కోసం రూపొందించినట్లు తెలిపింది. ఇంకా ఈ చిప్‌సెట్​లు వినియోగదారులకు మల్టీ-డే బ్యాటరీ లైఫ్​ని కూడా అందిస్తాయని క్వాల్కమ్ చెబుతోంది.

వీటి హైలైట్స్: ఈ చిప్‌సెట్​లు క్వాల్కమ్ మూడవ తరం ఓరియన్ CPUని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5"లో కూడా కనిపించింది. బేస్ మోడల్‌లో 6 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు (3.4GHz), 6 ప్రైమ్ కోర్లు (4.0GHz, 4.7GHz బూస్ట్‌లో) ఉన్నాయి. అయితే ఎక్స్‌ట్రీమ్ మోడల్ 5.0GHz వరకు వేగాన్ని అందిస్తుంది.

పనితీరు విషయానికొస్తే ఈ చిప్‌సెట్​లు 31% వేగంగా ఉంటాయని, మునుపటి తరం కంటే 43% తక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. గ్రాఫిక్స్ కోసం ఇవి అడ్రినో GPUని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది మునుపటి కంటే 2.3X మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఇవి DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 లకు కూడా మద్దతు ఇస్తాయి.

ఈ ల్యాప్​టాప్​ చిప్​సెట్​లు ఏఐ పరంగా కూడా ముందంజలో ఉన్నాయి. కంపెనీ వీటి ఏఐ టెక్నాలజీ విషయంలో గణనీయమైన ముందడుగు వేసింది. ఈ చిప్‌సెట్​లలోని హెక్సాగాన్ NPU ఇప్పుడు 80 TOPS AI ప్రాసెసింగ్‌ను అందిస్తుంది. దీనిని కంపెనీ "ప్రపంచంలోని అత్యంత వేగవంతమైన ల్యాప్‌టాప్ NPU" అని పిలుస్తోంది.

అదనంగా ఈ చిప్‌సెట్​లన్నీ LPDDR5X RAM, UFS 4.0 స్టోరేజ్, స్నాప్‌డ్రాగన్ గార్డియన్ టెక్నాలజీకి మద్దతు ఇస్తాయి. ఇది రిమోట్ నిర్వహణను సులభతరం చేస్తుంది. ఈ కొత్త చిప్‌సెట్​లతో ల్యాప్‌టాప్‌లు 2026 వసంతకాలంలో ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

SNAPDRAGON X2 ELITE EXTREMESNAPDRAGON X2 ELITE DETAILSBEST WINDOWS LAPTOP PROCESSORS 2026SNAPDRAGON X2 ELITE LAPTOPS LAUNCHSNAPDRAGON X2 ELITE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.