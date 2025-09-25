ETV Bharat / technology

క్వాల్కమ్​ నుంచి కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్​ చిప్​సెట్- దీని స్పీడ్ వేరే లెవెల్!

'స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5' రిలీజ్- ఈ చిప్​సెట్​తో వచ్చే మొదటి స్మార్ట్​ఫోన్ ఇదే!

Qualcomm Announces Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chipset
Qualcomm Announces Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chipset (Photo Credit- Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 5:32 PM IST

Hyderabad: క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ మొబైల్ ప్రాసెసర్ కోసం కొత్త "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్​సెట్​ను ప్రకటించింది. క్వాల్కమ్​ నుంచి ఇంతకుముందు వచ్చిన ఫ్లాగ్‌షిప్ చిప్‌సెట్‌ల గురించి మీకు తెలిసి ఉంటే ఇప్పుడు దీని పేరు మిమ్మల్ని కాస్త గందరగోళానికి గురిచేసి ఉండవచ్చు. ఇకపోతే క్వాల్కమ్ ఈ కొత్త చిప్‌సెట్‌ను "స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్ 2025"లో ప్రకటించింది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ కొత్త చిప్‌సెట్ ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకుందాం రండి. కానీ అంతకు ముందుగా దీని పేరులోని గందరగోళానికి సంబంధించిన వాస్తవాలను పరిశీలిద్దాం.

ఈ కొత్త క్వాల్కమ్ చిప్‌సెట్ పేరును గమనిస్తే కంపెనీ తన నేమింగ్ స్ట్రాటజీని తారుమారు చేసిందని అనిపిస్తుంది. అలా అనుకుంటే మీరు పప్పులో కాలేసినట్లేనట!. ఎందుకంటే ఈ చిప్‌సెట్ వాస్తవానికి ఐదవ తరం 8-సిరీస్ చిప్‌సెట్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. క్వాల్కమ్ ప్రారంభంలో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 1, జెన్ 2, జెన్ 3 చిప్​సెట్​లను ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో కంపెనీ ఆ తర్వాత "జెన్ 4" చిప్‌సెట్‌ను ప్రారంభించి ఉండాలి. కానీ దానిని దాటవేసి ఇప్పుడు "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్‌ జెన్ 5"ను ప్రారంభించింది. గతేడాది ప్రారంభించిన చిప్‌సెట్ వాస్తవానికి "జెన్ 4" అని, అయితే దాన్ని వేరే పేరు (స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 3)తో విడుదల చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

తాజాగా కంపెనీ తన కొత్త చిప్​సెట్​ను "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఇంతకుముందు కంపెనీ జెన్ పేరుతో తీసుకొచ్చిన చిప్‌సెట్​లకు ఎలైట్ ప్రిఫిక్స్ లేదు. అయితే ఈసారి కొత్త చిప్‌సెట్ పేరులో ఎలైట్, జెన్ రెండూ ఉన్నాయి. ఆసక్తికరంగా '4' సంఖ్యను నివారించడం చైనీస్ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని జరిగి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సంఖ్యను అక్కడ అశుభంగా పరిగణిస్తారు.

In this new chipset, the AI ​​processing of Hexagon NPU has become faster by 37%.
In this new chipset, the AI ​​processing of Hexagon NPU has become faster by 37%. (Photo Credit- Qualcomm)

కొత్త చిప్​సెట్ పవర్, పెర్ఫార్మెన్స్: "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" పేరులో మాత్రమే కొత్తది కాదు. దీని పనితీరు కూడా. ఎందుకంటే ఇది క్వాల్కమ్​ మూడవ తరం ఓరియన్ CPUని కలిగి ఉంది. ఇది దీని కేటగిరీలో అత్యంత వేగవంతమైనదని కంపెనీ పేర్కొంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ కొత్త చిప్​సెట్ CPU పనితీరు 20% పెరిగింది. దీని కొత్త అడ్రినో GPU గ్రాఫిక్స్ గేమర్లకు 23% మెరుగైన గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

కంపెనీ ఈ చిప్‌సెట్‌ AI సామర్థ్యాలను కూడా మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నాలు చేసింది. దీని హెక్సాగాన్ NPU AI ప్రాసెసింగ్ వేగం ఇప్పుడు 37% పెరిగినట్లు తన అధికారిక బ్లాగ్‌లో పేర్కొంది. దీని అర్థం ఈ కొత్త చిప్‌సెట్ మెరుగైన గేమింగ్, కెమెరా, AI ఫీచర్లు, వేగవంతమైన పనితీరుతో ఫోన్‌ను స్మార్ట్‌గా, మెరుగ్గా చేస్తుంది.

క్వాల్కమ్ ఈ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్​సెట్ శక్తివంతమైనది మాత్రమే కాదని, ఇది AIని మీ జీవితానికి దగ్గరగా తీసుకువస్తుందని కూడా చెబుతోంది. ఇది మీ వాయిస్​ను వినగల, మీ కళ్లతో చూడగల, రియల్​-టైమ్​లో మీతో ఆలోచించగల చిప్‌సెట్. అంటే ఈ కొత్త చిప్‌సెట్‌ మీ మొబైల్ ఫోన్ కాల్ చేయడానికి, ఇంటర్నెట్‌ను ఉపయోగించడానికి కేవలం ఒక సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, మీ వ్యక్తిగత AI అసిస్టెంట్‌గా కూడా మారుతుంది.

ఈ చిప్​సెట్​ను మొదట ఏ స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఉపయోగించనున్నారు?: ఈ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" యాపిల్ లేటెస్ట్ చిప్​సెట్​ "A19 ప్రో"తో పోటీ పడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు చిప్‌సెట్‌లలో ఏది నంబర్ వన్​ స్థానానికి చేరుకుంటుందో చూడాలి. అయితే రియల్‌మీ గ్లోబల్ "X" అకౌంట్​ ద్వారా తన అప్​కమింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ "GT 8 ప్రో" క్వాల్‌కామ్ కొత్త "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్‌సెట్​తో విడుదల కానున్న ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్​ అని వెల్లడించింది. ఈ చిప్‌సెట్ AnTuTu స్కోరు 4 మిలియన్లకు పైగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

దీంతోపాటు అనేక కంపెనీలు ఈ చిప్‌సెట్​తో తమ కొత్త ఫోన్​లను లాంఛ్ చేయనున్నాయి. Samsung, Sony, vivo, Xiaomi, Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, ZTE వంటి ప్రధాన బ్రాండ్‌లు కూడా ఈ చిప్‌సెట్‌ను తమ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌లలో చేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మరికొన్ని నెలల్లో లాంఛ్​ కానున్న "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26", "వన్​ప్లస్ 15" సిరీస్ ఫోన్‌లలో ఈ కొత్త "స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

