క్వాల్కమ్ నుంచి కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ చిప్సెట్- దీని స్పీడ్ వేరే లెవెల్!
'స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5' రిలీజ్- ఈ చిప్సెట్తో వచ్చే మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ ఇదే!
Published : September 25, 2025 at 5:32 PM IST
Hyderabad: క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ ప్రాసెసర్ కోసం కొత్త "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్సెట్ను ప్రకటించింది. క్వాల్కమ్ నుంచి ఇంతకుముందు వచ్చిన ఫ్లాగ్షిప్ చిప్సెట్ల గురించి మీకు తెలిసి ఉంటే ఇప్పుడు దీని పేరు మిమ్మల్ని కాస్త గందరగోళానికి గురిచేసి ఉండవచ్చు. ఇకపోతే క్వాల్కమ్ ఈ కొత్త చిప్సెట్ను "స్నాప్డ్రాగన్ సమ్మిట్ 2025"లో ప్రకటించింది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ కొత్త చిప్సెట్ ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకుందాం రండి. కానీ అంతకు ముందుగా దీని పేరులోని గందరగోళానికి సంబంధించిన వాస్తవాలను పరిశీలిద్దాం.
ఈ కొత్త క్వాల్కమ్ చిప్సెట్ పేరును గమనిస్తే కంపెనీ తన నేమింగ్ స్ట్రాటజీని తారుమారు చేసిందని అనిపిస్తుంది. అలా అనుకుంటే మీరు పప్పులో కాలేసినట్లేనట!. ఎందుకంటే ఈ చిప్సెట్ వాస్తవానికి ఐదవ తరం 8-సిరీస్ చిప్సెట్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. క్వాల్కమ్ ప్రారంభంలో స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 1, జెన్ 2, జెన్ 3 చిప్సెట్లను ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో కంపెనీ ఆ తర్వాత "జెన్ 4" చిప్సెట్ను ప్రారంభించి ఉండాలి. కానీ దానిని దాటవేసి ఇప్పుడు "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5"ను ప్రారంభించింది. గతేడాది ప్రారంభించిన చిప్సెట్ వాస్తవానికి "జెన్ 4" అని, అయితే దాన్ని వేరే పేరు (స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3)తో విడుదల చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
Powering the next generation of flagship smartphones: @Snapdragon 8 Elite Gen 5. It delivers faster performance, more immersive gaming, and #AI that runs directly on your device. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/6NMPfSnKCn— Qualcomm (@Qualcomm) September 24, 2025
తాజాగా కంపెనీ తన కొత్త చిప్సెట్ను "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఇంతకుముందు కంపెనీ జెన్ పేరుతో తీసుకొచ్చిన చిప్సెట్లకు ఎలైట్ ప్రిఫిక్స్ లేదు. అయితే ఈసారి కొత్త చిప్సెట్ పేరులో ఎలైట్, జెన్ రెండూ ఉన్నాయి. ఆసక్తికరంగా '4' సంఖ్యను నివారించడం చైనీస్ మార్కెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని జరిగి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సంఖ్యను అక్కడ అశుభంగా పరిగణిస్తారు.
కొత్త చిప్సెట్ పవర్, పెర్ఫార్మెన్స్: "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" పేరులో మాత్రమే కొత్తది కాదు. దీని పనితీరు కూడా. ఎందుకంటే ఇది క్వాల్కమ్ మూడవ తరం ఓరియన్ CPUని కలిగి ఉంది. ఇది దీని కేటగిరీలో అత్యంత వేగవంతమైనదని కంపెనీ పేర్కొంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ కొత్త చిప్సెట్ CPU పనితీరు 20% పెరిగింది. దీని కొత్త అడ్రినో GPU గ్రాఫిక్స్ గేమర్లకు 23% మెరుగైన గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
కంపెనీ ఈ చిప్సెట్ AI సామర్థ్యాలను కూడా మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నాలు చేసింది. దీని హెక్సాగాన్ NPU AI ప్రాసెసింగ్ వేగం ఇప్పుడు 37% పెరిగినట్లు తన అధికారిక బ్లాగ్లో పేర్కొంది. దీని అర్థం ఈ కొత్త చిప్సెట్ మెరుగైన గేమింగ్, కెమెరా, AI ఫీచర్లు, వేగవంతమైన పనితీరుతో ఫోన్ను స్మార్ట్గా, మెరుగ్గా చేస్తుంది.
క్వాల్కమ్ ఈ "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్సెట్ శక్తివంతమైనది మాత్రమే కాదని, ఇది AIని మీ జీవితానికి దగ్గరగా తీసుకువస్తుందని కూడా చెబుతోంది. ఇది మీ వాయిస్ను వినగల, మీ కళ్లతో చూడగల, రియల్-టైమ్లో మీతో ఆలోచించగల చిప్సెట్. అంటే ఈ కొత్త చిప్సెట్ మీ మొబైల్ ఫోన్ కాల్ చేయడానికి, ఇంటర్నెట్ను ఉపయోగించడానికి కేవలం ఒక సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, మీ వ్యక్తిగత AI అసిస్టెంట్గా కూడా మారుతుంది.
ఈ చిప్సెట్ను మొదట ఏ స్మార్ట్ఫోన్లో ఉపయోగించనున్నారు?: ఈ "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" యాపిల్ లేటెస్ట్ చిప్సెట్ "A19 ప్రో"తో పోటీ పడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ రెండు చిప్సెట్లలో ఏది నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకుంటుందో చూడాలి. అయితే రియల్మీ గ్లోబల్ "X" అకౌంట్ ద్వారా తన అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ "GT 8 ప్రో" క్వాల్కామ్ కొత్త "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్సెట్తో విడుదల కానున్న ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్ అని వెల్లడించింది. ఈ చిప్సెట్ AnTuTu స్కోరు 4 మిలియన్లకు పైగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
We are proud to announce that realme GT 8 Pro is among the first smartphones to feature the Snapdragon 8 Elite Gen 5, delivering elite performance with an AnTuTu score exceeding 4 million! pic.twitter.com/xzBHDFEGvQ— realme Global (@realmeglobal) September 25, 2025
దీంతోపాటు అనేక కంపెనీలు ఈ చిప్సెట్తో తమ కొత్త ఫోన్లను లాంఛ్ చేయనున్నాయి. Samsung, Sony, vivo, Xiaomi, Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, ZTE వంటి ప్రధాన బ్రాండ్లు కూడా ఈ చిప్సెట్ను తమ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో చేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మరికొన్ని నెలల్లో లాంఛ్ కానున్న "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26", "వన్ప్లస్ 15" సిరీస్ ఫోన్లలో ఈ కొత్త "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.